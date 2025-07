Resumo da notícia

Após uma queda intradiária de 20%, o PUMP segue abaixo de US$ 0,0030, com o volume diário de negociação chegando perto de US$ 1 bilhão.

Apesar de enfrentar mais de US$ 5,8 milhões em perdas não realizadas, o principal detentor, Machi Big Brother, continua aumentando suas posições compradas no PUMP.

Dois investidores da venda privada do PUMP se desfizeram de 1,25 bilhão de tokens, obtendo um prejuízo líquido de US$ 1,19 milhão.

PUMP, criptomoeda nativa da plataforma de launchpad Pump.fun, baseada em Solana, perdeu mais 20%. Ou seja, caiu para menos de US$ 0,30. Essa liquidação ocorre após o fundador Alon Cohen afirmar que airdrop não ocorrerá tão cedo.

O preço do PUMP caiu 50% nas últimas duas semanas, após a conclusão da pré-venda.

PUMP despenca em meio a atraso no airdrop

O token PUMP, que estreou a US$ 0,004 durante ICO, saltou para US$ 0,0067 após o evento de lançamento. No entanto, a cotação se move lateralmente desde então e corrigiu 50% após a queda de preço desta quinta-feira (24/07).

No início da semana, o PUMP desvalorizou abaixo do preço do ICO da criptomoeda. Isso após a declaração do líder do projeto, Alon Cohen, de que não há previsão para um airdrop.

Em uma entrevista com Michael `ThreadGuy` Jerome, Alon disse:

Quando se trata do airdrop, como prometemos quando anunciamos inicialmente o TGE, haverá um. Isso não deve ser surpresa para ninguém. Vamos manter nossa palavra. Nosso objetivo com esse airdrop é, obviamente, recompensar a comunidade que ajudou a construir uma plataforma que… floresceu nos últimos um ano e meio.

Alon acrescentou ainda que a equipe foca agora no crescimento de longo prazo da plataforma. Ademais, acrescentou não querer apressar o airdrop, garantindo que `seja um airdrop significativo` e `bem executado`.

O fundador da Pump.fun afirmou:

Na verdade, estamos focados em trazer de volta grande parte dessa atenção e entusiasmo para o nosso ecossistema. Dito isso, o airdrop não vai acontecer no futuro imediato, mas nós vamos, você sabe, comunicar qualquer cronograma ou qualquer detalhe, sejam quais forem esses detalhes, assim que estiverem disponíveis`

Machi Big Brother dobra posição na PUMP.fun apesar de perda de US$ 6 mi

O preço do PUMP está em queda livre nesta quinta (24), despencando mais 20% abaixo de US$ 0,0030. Em suma, esta queda vem com uma desvalorização de 66% no volume diário de negociação.

Ou seja, para quase US$ 1 bilhão, o que mostra um forte sentimento de baixa entre os traders.

No entanto, Machi Big Brother continua a dobrar suas posições compradas em PUMP. Isso apesar do fato de que o investidor enfrenta mais de US$ 5,8 milhões em perdas não realizadas em suas posições compradas.

As $PUMP keeps dropping, Machi Big Brother(@machibigbrother)'s $PUMP long position is now down over $5.8M, but he is still doubling down and adding more to his $PUMP long positions.https://t.co/T0DJNDGd53 pic.twitter.com/w3aDcxxCgD — Lookonchain (@lookonchain) July 24, 2025

Por outro lado, outras carteiras privadas se desfazem de seus tokens PUMP em grandes quantidades.

A empresa de análise de blockchain Lookonchain informou que duas carteiras, provavelmente ligadas a investidores de vendas privadas, se desfizeram de um total de 1,25 bilhão de tokens PUMP. Uma operação no valor de quase US$ 3,81 milhões.

Essa liquidação ocorreu nas últimas horas, ao preço de US$ 0,00305 por PUMP. Em resumo, essa venda resultou em uma perda realizada de cerca de US$ 1,19 milhão.

