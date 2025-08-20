Smart Money migra para o SPX6900; T6900 arrecada US$ 2,1 mi

Resumo da notícia

Restam apenas 10 dias para participar da pré-venda do TOKEN6900.

O projeto já arrecadou US$ 2,1 milhões, com hard cap de US$ 5 milhões.

O token vem sendo comparado ao SPX6900, que valorizou mais de 108.000% desde 2024.

Com preço atual de US$ 0,007, há um potencial de forte valorização pós-listagem.

A contagem regressiva começou, já que restam apenas 10 dias para participar da pré-venda do TOKEN6900 (T6900). Junto com esse prazo, vai embora a chance de entrar no que muitos já chamam de ‘o próximo SPX6900 (SPX)’.

Insano, absurdo e totalmente fiel às raízes de uma memecoin pura, o TOKEN6900 arrecadou US$ 2,1 milhões em pouco mais de um mês. Assim como o SPX6900, não finge ser mais do que é, e essa honestidade crua é justamente o que o diferencia.

As compras da pré-venda do T6900 estão acelerando no mesmo ritmo com o qual o SPX6900 liderou os fluxos de ‘smart money’ nas últimas 24 horas. Mas, atenção, pois o relógio pode parar antes mesmo dos 10 dias.

Afinal, se o projeto atingir o hard cap de US$ 5 milhões, a pré-venda será encerrada automaticamente. Atualmente vendido a US$ 0,007, o T6900 está sendo negociado por uma fração do que pode alcançar após a listagem, especialmente quando atrair a atenção das baleias.

Varejo busca chance de virar baleia e aposta no TOKEN6900

Nas últimas 24 horas, o SPX6900 atraiu mais de US$ 350 mil em compras, segundo dados da StalkChain. Ele liderou amplamente o mercado, frente a outras das melhores memecoins.

O TROLL ficou em segundo lugar com menos de US$ 250 mil. Na sequência, veio o USELESS, com menos de US$ 100 mil e pelo GP. O restante, como GIGA, URANUS, nub e sendit, mal passou dos US$ 50 mil.

🚨 $SPX (spx6900) is the most bought token by smart money in the last 24 hours according to Stalkchain pic.twitter.com/R0dGiDkLy6 — The Solana Post (@thesolanapost) August 17, 2025

Não é mistério as razões pelas quais o SPX domina. Desde sua mínima em fevereiro de 2024, o token acumula uma alta superior a 108.000%. No dia 28 de julho, por exemplo, atingiu sua máxima histórica a US$ 2,27.

Mesmo após a correção de 36,9% para US$ 1,43, seu principal apoiador, Murad Mahmudov, garante que esse é apenas o começo para a ‘memecoin de utilidade zero’, que prospera ironizando o S&P 500 e soltando piadas sexuais pelo caminho.

Para investidores de varejo, no entanto, entrar em um ativo já cotado acima de US$ 1 pode parecer caro. No entanto, nada supera a sensação de ser dono de unidades inteiras de uma memecoin — e é aí que moram tanto a satisfação quanto os ganhos.

É por isso que o TOKEN6900 começa a conquistar o varejo. Afinal, ele é como o SPX6900, mas elevado ao extremo do ridículo, um nível que nem promoções de viagem conseguem superar.

Como uma memecoin ‘raiz’, não é sobre dinheiro, mas sim sobre diversão pura e simples — ou, no caso do TOKEN6900, apenas ‘vibes’. É o que disse Murad:

Buying and holding Memecoins is *FUN*. That is why Millions will Buy. This is what Many don’t understand. It’s not just about the Money. They are a Product & a Service. — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 18, 2024

Por que a maior valorização pode estar no T6900

A pré-venda do TOKEN6900 já formou uma comunidade com traços quase cult, lembrando os tempos dourados em que as pessoas compravam memecoins apenas pela zoeira.

Em suma, as memecoins nunca deveriam ter sido levadas a sério. Elas prosperam na crença coletiva, quando uma comunidade apaixonada transforma a piada em algo muito maior do que o esperado.

Foi isso que o SPX6900 representou para Mahmudov, ou seja, a primeira memecoin que deu às pessoas algo em que acreditar, uma espécie de ‘energia 69’ executada à perfeição.

Mas, no ramo cripto, o timing é tudo. E, enquanto o SPX ainda pode ter espaço para subir, o TOKEN6900 segue o mesmo espírito, só que mais insano, mais barulhento e mais caótico.

Se a decisão for apenas pelo potencial de ganhos, o verdadeiro upside está no T6900. Isso porque ele ainda nem chegou ao bilhão de valor de mercado e está sendo vendido a um preço que parece irreal.

Além disso, até agora, já arrecadou US$ 2,1 milhões em pré-venda. Isso sem chegar a nenhuma grande corretora, apenas por meio de uma fair sale. Portanto, quando for listado, provavelmente deixará os investidores iniciais bem satisfeitos.

Most newcomers will lose money once or twice on flavor of the day coins Until they realize that… Ultra Hardcore Memecoin Cults are the only thing worth Believing in — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) January 20, 2025

O mundo precisa de outro SPX6900?

Provavelmente não. O SPX já elevou o ridículo à perfeição, assim como a Dogecoin fez com o Bitcoin em seus primórdios. Mas o TOKEN6900 não está tentando competir. Ele quer escrever suas próprias regras ainda mais absurdas.

Uma prova disso é seu fornecimento, que tem exatamente um token a mais que o de SPX. O motivo? Na lógica do TOKEN6900, isso o torna automaticamente ‘1x melhor’. Essa é a essência do projeto, isto é, rejeitar a lógica até que o próprio absurdo se converta em tese.

Como toda boa memecoin, não é sobre dinheiro. Se fosse, o token não teria sua captação limitada a US$ 5 milhões, nem encerraria a pré-venda em 10 dias com apenas 42% financiados. O que importa, no fim das contas, é a comunidade de crentes. E, para quem enxerga isso, ainda há tempo para entrar.

Apenas 10 dias para acreditar

Assim como Mahmudov disse sobre o SPX6900: ‘acredite e você alcançará’, agora é hora de canalizar essa crença para o token com o maior potencial de valorização, ou seja, o TOKEN6900.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.