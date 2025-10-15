Ripple lança evento para testar segurança em empréstimos cripto

Resumo da notícia

Ripple anunciou o evento Attackathon para testar vulnerabilidades no XRPL Lending Protocol.

Parceria com a Immunefi reforça o compromisso com segurança e transparência.

O novo protocolo permitirá empréstimos cripto automatizados diretamente na rede XRP.

Iniciativa aponta para o avanço do DeFi corporativo e da tokenização de ativos.

Bitcoin Hyper (HYPER) surge como ponte entre o Bitcoin e o novo ecossistema DeFi.

A Ripple acaba de dar mais um passo importante no universo dos empréstimos cripto. Em parceria com a plataforma de segurança blockchain Immunefi, a empresa lançou o ‘Attackathon’.

Trata-se de um evento global que convida pesquisadores a testar vulnerabilidades no novo XRPL Lending Protocol, protocolo de crédito descentralizado desenvolvido dentro da rede XRP Ledger (XRPL).

O objetivo é garantir que o futuro dos empréstimos cripto seja mais seguro, eficiente e transparente, à medida que o ecossistema DeFi institucional começa a amadurecer.

Ripple aposta em segurança total para empréstimos cripto baseados em XRPL

Segundo o comunicado oficial, o Attackathon vai mobilizar pesquisadores de segurança de todo o mundo para identificar e corrigir falhas antes do lançamento público do protocolo.

A iniciativa reforça a imagem da Ripple como uma empresa que vai além de ter desenvolvido uma das maiores altcoins. Afinal, ela está comprometida com a proteção de fundos e a credibilidade do mercado de crédito em blockchain.

A Immunefi, parceira no projeto, é uma das maiores especialistas em segurança Web3. Aliás, ela já ajudou a proteger mais de US$ 180 bilhões e a evitar perdas de US$ 25 bilhões em mais de 650 protocolos cripto.

Segundo Mitchell Amador, CEO da Immunefi:

Estamos empolgados em aplicar nosso modelo Attackathon para proteger o XRPL Lending Protocol. Essa iniciativa fortalece o ecossistema XRP e ajuda a construir uma base segura para os próximos anos dos empréstimos cripto.

O que é o XRPL Lending Protocol

O XRPL Lending Protocol é o novo sistema de empréstimos cripto automatizados da Ripple e promete mudar o jogo no setor.

O protocolo deve ser submetido à votação dos validadores até o fim de 2025. Então, se aprovado, permitirá que empréstimos e operações colateralizadas ocorram nativamente na rede XRP.

Na prática, isso significa que desenvolvedores e instituições poderão digitalizar todo o ciclo de crédito, desde a emissão até o pagamento, sem depender de intermediários.

Além disso, o sistema permitirá pool de liquidez, garantias automáticas e rendimentos passivos, criando assim um ambiente mais estável e acessível para quem busca crédito em blockchain.

Outro diferencial é a integração com estruturas de compliance e gestão de risco. Aliás, isso é algo ainda raro em protocolos de empréstimos cripto, mas essencial para atrair capital institucional.

De acordo com Jasmine Cooper, chefe de produto da RippleX:

O XRPL foi criado para oferecer uma infraestrutura segura para aplicações financeiras reais. À medida que os empréstimos se tornam parte nativa da rede, a segurança é ainda mais vital.

Esse evento garante que o protocolo seja testado a fundo antes do lançamento, oferecendo confiança para desenvolvedores e instituições que querem construir sobre o XRPL.

Um novo padrão para o DeFi corporativo

A iniciativa reforça a visão da Ripple de que o futuro dos empréstimos cripto passa por segurança, transparência e integração regulatória.

Com o Attackathon, a empresa aposta em um modelo mais maduro de DeFi institucional, que combina inovação tecnológica com práticas de governança e auditoria.

Se o projeto for bem-sucedido, o XRPL Lending Protocol poderá transformar o XRP Ledger em uma das principais plataformas de crédito descentralizado do mundo. Dessa maneira, aproximaria ainda mais o universo dos criptoativos do sistema financeiro tradicional.

Em tempos de incerteza e liquidações recordes em exchanges, a Ripple envia uma mensagem clara: o futuro dos empréstimos cripto deve ser seguro, auditável e acessível a todos.

O DeFi está prestes a se espalhar pela economia

A transformação que começou com os empréstimos cripto e as finanças descentralizadas (DeFi) está apenas no início.

À medida que bancos, empresas e governos exploram formas de tokenizar ativos e integrar blockchain em seus sistemas, o DeFi caminha para se tornar parte estruturante da economia mundial.

Em poucos anos, veremos uma nova geração de produtos financeiros, de crédito e seguros a investimentos e pagamentos, operando de forma automática e transparente.

A promessa do DeFi não é apenas substituir bancos, mas redefinir o conceito de liquidez, propriedade e confiança em escala planetária.

Com a expansão da infraestrutura regulatória e a entrada de grandes players institucionais, o próximo ciclo de crescimento pode consolidar o DeFi como o motor financeiro da Web3.

E é exatamente nesse cenário que soluções inovadoras como o Bitcoin Hyper (HYPER) se destacam.

Bitcoin Hyper (HYPER): o elo entre o Bitcoin e o novo DeFi

O Bitcoin Hyper surge como uma resposta prática à pergunta que o mercado sempre fez: como transformar o Bitcoin (o ativo mais seguro e líquido do mundo) em uma base produtiva para o DeFi?

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER cria uma camada de alto desempenho sobre a rede Bitcoin. Desse modo, permite staking, empréstimos cripto, swaps e pools de liquidez, tudo com velocidade, interoperabilidade e segurança.

Diferentemente de tokens puramente especulativos, o HYPER representa um modelo funcional de economia descentralizada. Afinal, com ele, o capital em Bitcoin pode ser utilizado para gerar rendimento real sem sair da própria rede.

Essa convergência entre a solidez do Bitcoin e a eficiência do DeFi coloca o HYPER em evidência. Ele tem uma posição estratégica para captar a demanda de um mercado que tende a crescer exponencialmente.

Com a institucionalização do setor e a busca por aplicações seguras e produtivas, o HYPER se consolida como um dos projetos mais promissores da nova fase do mercado cripto.

