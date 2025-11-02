Resumo da notícia

A Satsconf, uma das maiores conferências 100% dedicadas ao Bitcoin na América Latina, chega à edição de 2025 reforçando o papel do Brasil como um dos centros mais dinâmicos do ecossistema global. O evento ocorre nos dias 7 e 8 de novembro e reunirá especialistas, construtores e entusiastas para discutir o futuro do dinheiro, da tecnologia e da liberdade digital. A programação inclui palestras, hackathons, workshops e shows que celebram a cultura cypherpunk.

Durante dois dias, os palcos Nakamoto, Finney e Cypherpunk receberão painéis sobre privacidade, mineração com energia limpa, finanças descentralizadas, educação e regulação. Além disso, haverá debates sobre os desafios e as oportunidades da adoção global do Bitcoin.

Entre os destaques, estão as discussões ‘Do Ouro ao Código: A Nova Era das Reservas Estratégicas’, ‘Bitcoin Treasuries no Contexto Brasileiro’ e ‘O Fim dos Ciclos de 4 Anos? Bitcoin em uma Nova Era Macroeconômica’.

Palestrantes internacionais estão confirmados

A Satsconf 2025 contará com um lineup internacional de peso para debater sobre a maior entre as criptomoedas mais promissoras. Entre os convidados, estão Stephan Livera (Austrália – Stephan Livera Podcast), um dos principais comunicadores do ecossistema Bitcoin, e Alex Li (EUA – Human Rights Foundation), especialista em liberdade digital e financiamento open source.

Também participarão do evento Hadiya Masieh (Reino Unido – Groundswell Project), referência em inclusão financeira, e Alisia Painter (EUA – Botanix), pesquisadora em soluções Layer 2 e interoperabilidade.

O filósofo Bradley Rettler (EUA – University of Wyoming) abordará as implicações éticas do Bitcoin. Por outro lado, Sam Callahan (EUA – OranjeBTC) trará uma visão macroeconômica sobre o ativo. Outro destaque é Tadge Dryja (EUA – MIT Digital Currency Initiative), cocriador da Lightning Network e pesquisador em segurança e escalabilidade.

Segundo a organização, a presença desses nomes reforça a posição da Satsconf como um ponto de convergência global para o debate técnico, econômico e social em torno do Bitcoin.

Ecossistema brasileiro é destaque na Satsconf

Além disso, o Brasil terá forte representação durante o evento. Afinal, entre os palestrantes confirmados, estão Fernando Ulrich (OranjeBTC), Rapha Zagury (Elektron Energy), Eduarda Lobato (Blink Wallet), Diego Kolling (Méliuz). Também estarão presentes Caio Leta (Explica Bitcoin), Rafaela Romano (Disruptivas), Luccas Riedo (G4 Educação) e Saulo Quinteiro (SATS Capital).

A conferência contará com workshops organizados pela Vinteum, centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado ao Bitcoin. O público poderá participar de atividades práticas, como buildathons, experiências com hardware signers DIY e o Bitcoin at Work(shop). Ou seja, o objetivo é trazer uma imersão que combina aprendizado técnico, colaboração e cultura open source.

Cultura, arte e música também fazem parte da revolução

Mais do que uma conferência de tecnologia, a Satsconf é uma celebração da filosofia e da cultura Bitcoin. Desse modo, a programação incluirá arte, debates e música ao vivo, mostrando como o código e a criatividade caminham juntos na construção de um novo paradigma econômico e social.

O encerramento contará com os shows ‘Satoshi Set Me Free’, de Roger9000, e ‘In Cryptography We Trust’, da banda Annonymal. Segundo os organizadores, as apresentações simbolizam o espírito livre e descentralizado que inspira o Bitcoin.

Um movimento que nasce do código

Segundo Lucas Ferreira, idealizador da Satsconf e fundador da Vinteum, o evento nasceu do desejo de unir quem realmente constrói o futuro do Bitcoin:

A Satsconf nasceu da vontade de reunir quem está criando o Bitcoin na prática — escrevendo código, educando e colaborando. O Bitcoin é sobre liberdade, comunidade e criação, e a Satsconf é o reflexo disso’.

Portanto, com esse evento, o Brasil reforça sua posição como referência na comunidade global do Bitcoin. A Satsconf 2025 simboliza a maturidade de um ecossistema que combina inovação tecnológica, pensamento crítico e cultura digital em torno da maior revolução financeira do século.

