Resumo da notícia

A Garden Finance perdeu até US$ 11 milhões em um ataque multichain.

O hacker converteu os fundos em ETH para evitar o congelamento de stablecoins.

O projeto oferece uma recompensa de 10% pela devolução e detalhes técnicos do ataque.

Caso reforça importância de carteiras não custodiais como a Best Wallet.

O setor DeFi voltou aos holofotes após mais um ataque sofisticado. Desta vez, a vítima foi a Garden Finance.

A plataforma de yield cross-chain sofreu um exploit estimado entre US$ 5,5 milhões e US$ 11 milhões. Pelo menos é o que estimam analistas on-chain como ZachXBT e Cyvers Alerts.

O ataque envolveu múltiplas redes e uma série de transações rápidas que drenaram ativos como WBTC, USDC e USDT.

Os hackers rapidamente converteram os ativos em Ethereum (ETH) para evitar o congelamento por emissores de stablecoins. Endereços vinculados às redes Ethereum (ETH) e Solana (SOL) foram identificados nos fluxos de saída.

A operação demonstrou um alto nível de coordenação. Afinal, os invasores utilizaram pontes cross-chain e swaps sequenciais, tornando o rastreamento extremamente complexo.

Hacker converteu tokens antes que fossem congelados

PeckShield e Cyvers confirmaram que o invasor converteu todos os ativos congeláveis logo após o ataque, reduzindo a capacidade de intervenção de emissores como Circle e Tether.

O modo de execução reflete o novo padrão de ataques DeFi, baseado em furtividade, velocidade e ‘lavagem’ cross-chain imediata, que mira tokens promissores e consolidados.

Segundo o investigador @tanuki42, parte dos fundos drenados na Solana teria origem no hack da Swissborg, indicando um possível reaproveitamento de capital ilícito acumulado em ataques anteriores.

Equipe da Garden Finance tenta acordo

Em linha com uma estratégia que se tornou comum no mercado, a Garden Finance publicou uma mensagem on-chain pedindo diálogo com o hacker. Além disso, ofereceu um bounty de 10% caso os fundos sejam devolvidos e detalhes da vulnerabilidade sejam revelados.

‘Queremos resolver este incidente de forma pacífica’, escreveu o time, solicitando contato via Telegram ou Discord.

ZachXBT: Garden Finance, a cross-chain project, suffered a suspected hacker attack losing over $5.5 million. The team has sent an on-chain message to the attacker offering a 10% white-hat bounty for fund return but has not publicly commented. ZachXBT noted about 25% of Garden… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 30, 2025

Esse tipo de abordagem já conseguiu recuperar fundos em outros casos e reflete o pragmatismo do setor diante da falta de respostas institucionais rápidas.

Cross-chain: a nova fronteira do crime no DeFi

Ataques envolvendo múltiplas blockchains e pontes se tornaram a principal dor de cabeça de protocolos descentralizados.

Isso porque a complexidade e a capacidade de movimentar fundos rapidamente entre redes dificultam o rastreamento e o congelamento.

A invasão à Garden Finance soma-se a um mês marcado por exploits grandes, incluindo o hack da Coinbase, que drenou mais de US$ 300 milhões.

Especialistas alertam que interoperabilidade aumenta a eficiência, mas também a superfície de ataque. Além disso, destacam que o setor precisa acelerar em padrões sólidos de auditoria, monitoramento e verificação cross-chain.

Com os fundos ainda em movimentação, a investigação permanece ativa, e endereços associados ao ataque já estão marcados por plataformas de segurança on-chain.

Best Wallet: autonomia e proteção em meio ao caos do DeFi

O ataque à Garden Finance serviu como mais um lembrete de que, mesmo em protocolos maduros, o risco operacional permanece alto, especialmente em ambientes multichain.

Em momentos como esse, a regra fundamental do universo cripto volta ao centro do debate, isto é, quem controla as chaves também controla o capital.

Nesse cenário, a Best Wallet se destaca ao oferecer uma abordagem mais segura e independente para o investidor comum.

Isso porque, em vez de manter fundos expostos a contratos vulneráveis, o usuário tem total controle sobre seus ativos, com camada adicional de proteção via infraestrutura Web3 não custodial.

Além disso, a Best Wallet foi construída justamente para lidar com o novo padrão cripto. Ou seja, um ecossistema multichain, com ativos circulando entre diferentes redes e busca crescente por ferramentas confiáveis de gerenciamento e interação.

Com suporte a dezenas de blockchains, acesso integrado a swaps e monitoramento de ativos, ela se posiciona como uma alternativa sólida em um momento em que a segurança digital voltou ao centro das prioridades do mercado.

Em meio a uma onda de exploits sofisticados e movimentações ilícitas cada vez mais complexas, soluções sérias de custódia e execução tornam-se essenciais.

Por isso, para quem busca navegar o universo DeFi com autonomia, mas sem abrir mão da proteção, a Best Wallet surge como uma escolha estratégica e preparada para o futuro da blockchain.

Baixe a Best Wallet agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.