SOL corre grande risco em agosto: entenda

Resumo da notícia

Todas as 20 maiores criptomoedas em capitalização, exceto as stablecoins, registraram perdas nas últimas 24 horas.

No entanto, o caso do SOL é mais delicado.

A rede Solana passará pelo maior desbloqueio de tokens previsto para agosto. Mais de US$ 360 milhões em SOL serão liberados no mercado.

Se o desbloqueio de tokens gerar forte pressão de venda, o suporte em US$ 160 pode ser rompido.

Solana (SOL) iniciou agosto sob forte pressão vendedora. Na sexta-feira (01/08), a cotação da altcoin recuou 5%, acompanhando a tendência negativa do mercado cripto.

Todas as 20 maiores criptomoedas em capitalização, exceto as stablecoins, registraram perdas nas últimas 24 horas. No entanto, o caso do SOL é mais delicado.

A criptomoeda pode enfrentar uma pressão adicional neste mês devido a um grande desbloqueio de tokens. Esse evento levanta preocupações entre analistas e investidores sobre uma possível intensificação da tendência de queda nos próximos dias.

Risco de SOL está no maior desbloqueio de tokens de agosto

Segundo a Tokenomist, a Solana passará pelo maior desbloqueio de tokens previsto para agosto. Durante o mês, mais de US$ 360 milhões em SOL serão liberados no mercado. Esse movimento pode alterar significativamente o equilíbrio entre oferta e demanda no curto prazo.

Nesse sentido, desbloqueios de tokens ocorrem quando ativos previamente bloqueados ficam disponíveis para negociação. Em geral, isso acontece em períodos definidos em contratos de projetos, geralmente envolvendo fundadores, investidores ou colaboradores iniciais.

Quando grandes quantidades de tokens entram em circulação, há um risco de pressão vendedora caso os detentores decidam realizar lucros.

No caso do SOL, esse risco é real. Apesar do volume médio de ordens de negociação desta que é uma das melhores criptomoedas do mercado superar os US$ 28 bilhões nas principais exchanges, segundo a Coinglass, a dominância vendedora já se intensifica nos mercados futuros.

Com o mercado operando em baixa e a confiança abalada, muitos investidores podem optar por vender os tokens recebidos. Isso pode gerar um efeito dominó, com o aumento da oferta pressionando ainda mais os preços ao longo do mês.

Cenário de reversão preocupa

Tecnicamente, a Solana passa por uma correção após um forte rali de alta iniciado em junho. A análise pelo método das Ondas de Elliott indica que a altcoin está na fase C de uma correção. Essa etapa costuma representar a parte final do ajuste de preços.

Nesse cenário, um possível suporte importante está na região de US$ 160. Esse nível já foi testado com sucesso entre os dias 11 e 15 de julho. Caso o ativo se mantenha acima desse patamar, existe chance de retomada da tendência de alta, o que permitiria buscar novamente níveis acima de US$ 200 ainda neste mês.

Por outro lado, o risco de reversão total da tendência ainda está no radar. Se o desbloqueio de tokens gerar forte pressão de venda, pode haver o rompimento do suporte em US$ 160. Nesse caso, os próximos alvos estão em US$ 145 e US$ 130, zonas que funcionaram como suporte em períodos anteriores.

RSI permanece em queda

Além disso, o indicador RSI permanece em queda e abaixo do nível neutro de 50, sinalizando domínio dos vendedores. O volume também caiu, sugerindo enfraquecimento da força compradora neste momento.

Em conclusão, agosto promete ser um mês decisivo para a Solana. O grande desbloqueio de tokens pode colocar pressão significativa sobre o preço, especialmente em um mercado já fragilizado.

A região dos US$ 160 será crucial para definir os próximos passos do ativo. Se houver força suficiente para manter esse suporte, a SOL pode voltar a subir. Caso contrário, novas mínimas podem ser testadas em breve.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.