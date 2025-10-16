Resumo da notícia

A Solana (SOL) segue ampliando sua presença entre investidores institucionais. Nas últimas 24 horas, dois movimentos reforçaram a confiança no ecossistema.

Primeiro, a SOL Strategies Inc. anunciou a compra de 88 mil tokens SOL. Além disso, a gestora VanEck atualizou o prospecto do seu ETF de staking, definindo taxa de administração em 0,30%.

Ambas as iniciativas fortalecem a imagem da Solana como uma das redes blockchain mais ativas e atraentes do mercado, especialmente no segmento de staking e infraestrutura institucional.

SOL Strategies reforça presença na rede Solana

A SOL Strategies Inc. (NASDAQ: STKE), empresa canadense de investimentos, revelou a aquisição de 88.000 SOL, dos quais 79.000 são tokens bloqueados pela Solana Foundation.

Segundo a companhia, o objetivo é reforçar suas operações como validadora da rede, ampliando a participação em processos de verificação de blocos e a segurança da blockchain. Em comunicado, a empresa afirma que:

Bloquear tokens SOL para validação é essencial para o funcionamento da rede. Operamos nós validadores responsáveis por confirmar transações e produzir novos blocos.

Assim, o movimento aumenta o poder de staking da SOL Strategies, potencialmente fortalecendo a descentralização e segurança da Solana.

O valor total travado (TVL) na rede ultrapassa US$ 6,1 bilhões, refletindo um ambiente de crescimento constante de uma das maiores altcoins, mesmo após semanas de forte volatilidade no mercado cripto.

Observadores do setor afirmam que a entrada de empresas listadas em bolsa, como a SOL Strategies, pode criar suporte de preço e consolidar a Solana como uma das principais blockchains institucionais do mundo.

VanEck atualiza ETF de staking de Solana com taxa de 0,30%

Enquanto isso, a gigante de investimentos VanEck deu mais um passo para lançar o primeiro ETF de Solana com staking nos Estados Unidos.

A empresa apresentou um novo prospecto à SEC, revelando detalhes sobre estrutura, rendimentos e taxa de administração.

O fundo, chamado VanEck Solana Staking ETF, cobrará uma taxa de 0,30%, o que o colocaria entre os produtos cripto mais competitivos do mercado tradicional.

Conforme o documento, o ETF oferecerá exposição direta ao token SOL e aos rendimentos gerados pelo staking. Para quem não sabe, staking é o processo que permite aos detentores de SOL validar transações e receber recompensas.

Assim, o produto busca unir renda passiva e valorização de preço, atraindo investidores que procuram exposição regulada ao setor de criptoativos com retorno adicional em forma de yield. Segundo um porta-voz da gestora:

Nosso objetivo é dar acesso institucional à Solana e às recompensas de staking, com transparência e custos reduzidos.

Solana se consolida como destino de capital institucional

Os dois anúncios reforçam a clara tendência de crescimento da presença institucional da rede Solana. Afinal, com alto desempenho, taxas baixas e um ecossistema DeFi cada vez mais sólido, a blockchain se tornou um dos principais alvos de empresas e gestoras.

Aliás, o envolvimento simultâneo de um fundo listado em bolsa (VanEck) e uma empresa pública (SOL Strategies) é visto como um marco. Isso porque esses movimentos mostram que a Solana já ultrapassou o estágio experimental e está entrando em fase de adoção corporativa e regulada.

No entanto, analistas alertam que o avanço institucional também pode trazer maior escrutínio regulatório. Especialmente, à medida que mais companhias listadas operam nós validadores ou oferecem produtos baseados em staking.

Ainda assim, o consenso no mercado é positivo. Com o crescimento do interesse institucional e a busca por fontes seguras de rendimento em cripto, a Solana parece posicionada para liderar o próximo ciclo de expansão das blockchains de alto desempenho.

Afinal, enquanto gigantes como VanEck e SOL Strategies consolidam as bases da rede, novas aplicações descentralizadas estão tornando a Solana mais acessível e diversificada do que nunca.

Oportunidades além do institucional

Para investidores de varejo, a onda de capital institucional na Solana também abre portas.

