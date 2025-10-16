Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Solana Hoje: SOL Strategies compra 88k SOL e VanEck atualiza ETF

Gigantes consolidam a presença institucional na rede Solana.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Solana Hoje: SOL Strategies compra 88k SOL e VanEck atualiza ETF

Resumo da notícia

  • SOL Strategies comprou 88 mil tokens SOL, com 79 mil SOL bloqueados pela Solana Foundation.
  • VanEck definiu uma taxa de 0,30% em seu novo ETF.
  • Solana atrai capital institucional e cresce no staking.

A Solana (SOL) segue ampliando sua presença entre investidores institucionais. Nas últimas 24 horas, dois movimentos reforçaram a confiança no ecossistema.

Primeiro, a SOL Strategies Inc. anunciou a compra de 88 mil tokens SOL. Além disso, a gestora VanEck atualizou o prospecto do seu ETF de staking, definindo taxa de administração em 0,30%.

Ambas as iniciativas fortalecem a imagem da Solana como uma das redes blockchain mais ativas e atraentes do mercado, especialmente no segmento de staking e infraestrutura institucional.

SOL Strategies reforça presença na rede Solana

A SOL Strategies Inc. (NASDAQ: STKE), empresa canadense de investimentos, revelou a aquisição de 88.000 SOL, dos quais 79.000 são tokens bloqueados pela Solana Foundation.

Segundo a companhia, o objetivo é reforçar suas operações como validadora da rede, ampliando a participação em processos de verificação de blocos e a segurança da blockchain. Em comunicado, a empresa afirma que:

Bloquear tokens SOL para validação é essencial para o funcionamento da rede. Operamos nós validadores responsáveis por confirmar transações e produzir novos blocos.

Assim, o movimento aumenta o poder de staking da SOL Strategies, potencialmente fortalecendo a descentralização e segurança da Solana.

O valor total travado (TVL) na rede ultrapassa US$ 6,1 bilhões, refletindo um ambiente de crescimento constante de uma das maiores altcoins, mesmo após semanas de forte volatilidade no mercado cripto.

Observadores do setor afirmam que a entrada de empresas listadas em bolsa, como a SOL Strategies, pode criar suporte de preço e consolidar a Solana como uma das principais blockchains institucionais do mundo.

VanEck atualiza ETF de staking de Solana com taxa de 0,30%

Enquanto isso, a gigante de investimentos VanEck deu mais um passo para lançar o primeiro ETF de Solana com staking nos Estados Unidos.

A empresa apresentou um novo prospecto à SEC, revelando detalhes sobre estrutura, rendimentos e taxa de administração.

O fundo, chamado VanEck Solana Staking ETF, cobrará uma taxa de 0,30%, o que o colocaria entre os produtos cripto mais competitivos do mercado tradicional.

Conforme o documento, o ETF oferecerá exposição direta ao token SOL e aos rendimentos gerados pelo staking. Para quem não sabe, staking é o processo que permite aos detentores de SOL validar transações e receber recompensas.

Assim, o produto busca unir renda passiva e valorização de preço, atraindo investidores que procuram exposição regulada ao setor de criptoativos com retorno adicional em forma de yield. Segundo um porta-voz da gestora:

Nosso objetivo é dar acesso institucional à Solana e às recompensas de staking, com transparência e custos reduzidos.

Solana se consolida como destino de capital institucional

Os dois anúncios reforçam a clara tendência de crescimento da presença institucional da rede Solana. Afinal, com alto desempenho, taxas baixas e um ecossistema DeFi cada vez mais sólido, a blockchain se tornou um dos principais alvos de empresas e gestoras.

Aliás, o envolvimento simultâneo de um fundo listado em bolsa (VanEck) e uma empresa pública (SOL Strategies) é visto como um marco. Isso porque esses movimentos mostram que a Solana já ultrapassou o estágio experimental e está entrando em fase de adoção corporativa e regulada.

No entanto, analistas alertam que o avanço institucional também pode trazer maior escrutínio regulatório. Especialmente, à medida que mais companhias listadas operam nós validadores ou oferecem produtos baseados em staking.

Ainda assim, o consenso no mercado é positivo. Com o crescimento do interesse institucional e a busca por fontes seguras de rendimento em cripto, a Solana parece posicionada para liderar o próximo ciclo de expansão das blockchains de alto desempenho.

Afinal, enquanto gigantes como VanEck e SOL Strategies consolidam as bases da rede, novas aplicações descentralizadas estão tornando a Solana mais acessível e diversificada do que nunca.

Oportunidades além do institucional

Para investidores de varejo, a onda de capital institucional na Solana também abre portas.

Projetos nativos da rede, como o Snorter Bot Token (SNORT), vêm ganhando tração entre usuários que buscam ferramentas com análise preditiva e execução ultrarrápida.

Lista com as melhores criptomoedas para investir: análise de Snorter Bot

O Snorter é um bot de trading do Telegram construído sobre a Solana. Ele abre portas para o investidor comum encontrar e aproveitar oportunidades de investimento no mercado cripto tão rápido quanto os grandes players.

O projeto surge como um exemplo de como o varejo pode aproveitar o mesmo ecossistema que agora atrai as grandes instituições. Com a pré-venda do SNORT se encerrando no dia 20 de outubro, falta pouco tempo para aproveitar os preços mais baixos.

Compre seus tokens SNORT

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Solana
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados