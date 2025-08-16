Stablecoins devem movimentar mais de US$ 1 trilhão até 2030

Resumo da notícia

Pagamentos com stablecoins podem ultrapassar US$ 1 trilhão anuais até 2030.

Relatório aponta câmbio on-chain como a maior oportunidade de crescimento.

Stablecoins podem chegar a 12% dos fluxos de pagamentos internacionais na década.

O uso de stablecoins em pagamentos deve ultrapassar US$ 1 trilhão por ano até o final da década. A informação está em um relatório da Keyrock e da Bitso.

O crescimento se dará principalmente devido à adoção institucional em setores como B2B, P2P e pagamentos com cartões. Aliás, eles já apresentam uma aceleração no uso dessas moedas digitais.

Câmbio on-chain é oportunidade para adoção de stablecoins

As stablecoins vêm superando métodos tradicionais em velocidade e custo. Afinal, transferir US$ 200 por um banco pode custar até 13% e levar dias para liquidar. Por outro lado, uma transação com stablecoins ocorre em segundos e por frações desse valor. E é possível que novas criptomoedas tornem tudo ainda mais eficiente.

O câmbio on-chain é visto como a maior oportunidade inexplorada.

No mercado tradicional, que movimenta US$ 7,5 trilhões por dia, liquidações ainda levam D+2. No entanto, o uso de stablecoins poderia permitir swaps quase instantâneos, com menores riscos de contraparte.

Hoje, o mercado de stablecoins vale US$ 260 bilhões. Em um cenário otimista, nos EUA, a oferta dessas moedas poderia alcançar 10% da base monetária M2, frente aos 1% atuais. Isso influenciaria diretamente a gestão das taxas de juros pelo Federal Reserve.

Grandes fintechs podem dar empurrão definitivo

A Lei Genius, aprovada em julho nos EUA, foi um marco para a consolidação das stablecoins.

Segundo o relatório da Keyrock e Bitso, com clareza regulatória, maior liquidez e interoperabilidade, as stablecoins podem responder por até 12% dos pagamentos internacionais até 2030.

Além disso, há a expectativa de que grandes fintechs adotem essa infraestrutura, assim como o modelo SaaS se tornou onipresente.

As projeções atuais indicam que carteiras e plataformas processarão pagamentos on-chain. Enquanto isso, tesourarias manterão stablecoins para rendimento e comerciantes liquidarão valores em múltiplas moedas instantaneamente.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.