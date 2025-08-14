Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Google Play endurece regras para exchanges e carteiras cripto

Medida visa reforçar a conformidade legal e a segurança dos usuários.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Google Play endurece regras para exchanges e carteiras cripto

Resumo da notícia

  • Novas diretrizes exigem que exchanges e carteiras cripto cumpram regulamentações locais para serem listadas.
  • Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia já têm regras específicas.
  • Medida visa reduzir golpes de phishing e aumentar a confiança do usuário.
  • Carteiras não custodiais, como a Best Wallet, oferecem maior segurança e controle sobre os ativos.

A Google Play Store anunciou nesta semana novas diretrizes mais rigorosas para a publicação de aplicativos de exchanges e carteiras cripto em diversas jurisdições.

Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a conformidade legal e a proteção ao consumidor em meio ao crescimento acelerado do mercado de ativos digitais.

Regras para exchanges e carteiras cripto variam conforme a jurisdição

De acordo com o comunicado oficial, para listar seus aplicativos na loja, exchanges e carteiras cripto deverão cumprir todas as exigências regulatórias locais.

Nos países e regiões onde ainda não existem normas específicas para as melhores criptomoedas, como o Brasil, a listagem seguirá permitida. Mas o Google afirma que acompanhará a evolução das leis para ajustar a política conforme necessário.

Entre os mercados com exigências já definidas, estão:

  • Estados Unidos: registro obrigatório no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como Money Service Business e, em nível estadual, como transmissor de valores;
  • Reino Unido: registro junto à Financial Conduct Authority (FCA);
  • União Europeia: conformidade com o regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) e exigências locais de cada país.

Além disso, a nova regra se aplica a mercados como Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Suíça, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Israel, Indonésia, África do Sul, Hong Kong, Canadá e Bahrein.

Impacto esperado no mercado cripto

A Google Play Store é uma das principais portas de entrada para produtos Web3 e DeFi, mas também já foi alvo de críticas. Isso porque chegou a hospedar aplicativos fraudulentos que imitavam protocolos legítimos, como PancakeSwap, SushiSwap, HyperLiquid e Raydium.

Agora, especialistas acreditam que a medida deve reduzir significativamente golpes de phishing e fraudes relacionadas a cripto, fortalecendo assim a confiança do usuário. Aliás, no passado, o Google já havia removido e até processado desenvolvedores responsáveis por apps falsos.

Com regras mais claras e rigorosas, o ambiente deve se tornar mais seguro para usuários e desenvolvedores. Para empresas, a mensagem que fica é que a adequação regulatória não é mais opcional. Para investidores, a novidade representa uma camada extra de proteção.

Porque a escolha de carteiras cripto é decisiva para a segurança

Com a adoção crescente de ativos digitais, escolher a carteira cripto certa é um passo essencial para qualquer investidor. Afinal, plataformas pouco confiáveis ou com falhas estruturais representam riscos enormes, desde ataques phishing até perdas irreversíveis por vulnerabilidades de segurança.

A diferença entre proteger seus ativos e se tornar vítima de um golpe muitas vezes está na qualidade e reputação da carteira escolhida. Idealmente, ela deve oferecer:

  • Segurança de ponta, com criptografia avançada;
  • Facilidade de uso para transações e gestão de ativos;
  • Controle total das chaves privadas (carteira não custodial).

Em suma, ao optar por carteiras cripto não custodiais, o investidor mantém o controle absoluto de seus fundos, sem depender de intermediários e com um risco menor de bloqueios ou confisco.

Best Wallet: segurança e praticidade para o investidor cripto

Página inicial da Best Wall, carteira não-custodial de cripto

Entre as soluções mais completas do mercado, a Best Wallet se destaca como uma carteira cripto não custodial que combina simplicidade e recursos avançados. Você pode baixá-la facilmente na Google Play Store ou na Apple App Store.

Compatível com redes como Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Base e Solana, a Best Wallet permite enviar, receber, trocar e comprar cripto sem necessidade de KYC.

Seus principais diferenciais incluem:

  • Tecnologia MPC para proteção descentralizada das chaves privadas;
  • Integração com Fireblocks e backups criptografados na nuvem;
  • Recurso ‘Upcoming Tokens’, que dá acesso a oportunidades de tokens em estágio inicial;
  • Integração com mais de 20 provedores para compra de cripto com as melhores taxas.

Além disso, o ecossistema está em expansão, com o Best Pay (pagamentos em cripto) e o Best Card, cartão que oferecerá até 8% de cashback.

Por fim, com suporte multilíngue e foco em educação do usuário, a Best Wallet se consolida como uma opção confiável para quem busca segurança e agilidade no universo cripto.

Baixe já a sua Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados