Google Play endurece regras para exchanges e carteiras cripto

Resumo da notícia
- Novas diretrizes exigem que exchanges e carteiras cripto cumpram regulamentações locais para serem listadas.
- Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia já têm regras específicas.
- Medida visa reduzir golpes de phishing e aumentar a confiança do usuário.
- Carteiras não custodiais, como a Best Wallet, oferecem maior segurança e controle sobre os ativos.
A Google Play Store anunciou nesta semana novas diretrizes mais rigorosas para a publicação de aplicativos de exchanges e carteiras cripto em diversas jurisdições.
Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a conformidade legal e a proteção ao consumidor em meio ao crescimento acelerado do mercado de ativos digitais.
Regras para exchanges e carteiras cripto variam conforme a jurisdição
De acordo com o comunicado oficial, para listar seus aplicativos na loja, exchanges e carteiras cripto deverão cumprir todas as exigências regulatórias locais.
Nos países e regiões onde ainda não existem normas específicas para as melhores criptomoedas, como o Brasil, a listagem seguirá permitida. Mas o Google afirma que acompanhará a evolução das leis para ajustar a política conforme necessário.
Entre os mercados com exigências já definidas, estão:
- Estados Unidos: registro obrigatório no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como Money Service Business e, em nível estadual, como transmissor de valores;
- Reino Unido: registro junto à Financial Conduct Authority (FCA);
- União Europeia: conformidade com o regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) e exigências locais de cada país.
Além disso, a nova regra se aplica a mercados como Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Suíça, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Israel, Indonésia, África do Sul, Hong Kong, Canadá e Bahrein.
Impacto esperado no mercado cripto
A Google Play Store é uma das principais portas de entrada para produtos Web3 e DeFi, mas também já foi alvo de críticas. Isso porque chegou a hospedar aplicativos fraudulentos que imitavam protocolos legítimos, como PancakeSwap, SushiSwap, HyperLiquid e Raydium.
Agora, especialistas acreditam que a medida deve reduzir significativamente golpes de phishing e fraudes relacionadas a cripto, fortalecendo assim a confiança do usuário. Aliás, no passado, o Google já havia removido e até processado desenvolvedores responsáveis por apps falsos.
Com regras mais claras e rigorosas, o ambiente deve se tornar mais seguro para usuários e desenvolvedores. Para empresas, a mensagem que fica é que a adequação regulatória não é mais opcional. Para investidores, a novidade representa uma camada extra de proteção.
Porque a escolha de carteiras cripto é decisiva para a segurança
Com a adoção crescente de ativos digitais, escolher a carteira cripto certa é um passo essencial para qualquer investidor. Afinal, plataformas pouco confiáveis ou com falhas estruturais representam riscos enormes, desde ataques phishing até perdas irreversíveis por vulnerabilidades de segurança.
A diferença entre proteger seus ativos e se tornar vítima de um golpe muitas vezes está na qualidade e reputação da carteira escolhida. Idealmente, ela deve oferecer:
- Segurança de ponta, com criptografia avançada;
- Facilidade de uso para transações e gestão de ativos;
- Controle total das chaves privadas (carteira não custodial).
Em suma, ao optar por carteiras cripto não custodiais, o investidor mantém o controle absoluto de seus fundos, sem depender de intermediários e com um risco menor de bloqueios ou confisco.
Best Wallet: segurança e praticidade para o investidor cripto
Entre as soluções mais completas do mercado, a Best Wallet se destaca como uma carteira cripto não custodial que combina simplicidade e recursos avançados. Você pode baixá-la facilmente na Google Play Store ou na Apple App Store.
Compatível com redes como Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Base e Solana, a Best Wallet permite enviar, receber, trocar e comprar cripto sem necessidade de KYC.
Seus principais diferenciais incluem:
- Tecnologia MPC para proteção descentralizada das chaves privadas;
- Integração com Fireblocks e backups criptografados na nuvem;
- Recurso ‘Upcoming Tokens’, que dá acesso a oportunidades de tokens em estágio inicial;
- Integração com mais de 20 provedores para compra de cripto com as melhores taxas.
Além disso, o ecossistema está em expansão, com o Best Pay (pagamentos em cripto) e o Best Card, cartão que oferecerá até 8% de cashback.
Por fim, com suporte multilíngue e foco em educação do usuário, a Best Wallet se consolida como uma opção confiável para quem busca segurança e agilidade no universo cripto.
