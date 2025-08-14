Google Play endurece regras para exchanges e carteiras cripto

Resumo da notícia

A Google Play Store anunciou nesta semana novas diretrizes mais rigorosas para a publicação de aplicativos de exchanges e carteiras cripto em diversas jurisdições.

Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a conformidade legal e a proteção ao consumidor em meio ao crescimento acelerado do mercado de ativos digitais.

Regras para exchanges e carteiras cripto variam conforme a jurisdição

De acordo com o comunicado oficial, para listar seus aplicativos na loja, exchanges e carteiras cripto deverão cumprir todas as exigências regulatórias locais.

Nos países e regiões onde ainda não existem normas específicas para as melhores criptomoedas, como o Brasil, a listagem seguirá permitida. Mas o Google afirma que acompanhará a evolução das leis para ajustar a política conforme necessário.

Entre os mercados com exigências já definidas, estão:

Estados Unidos: registro obrigatório no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como Money Service Business e, em nível estadual, como transmissor de valores;

registro obrigatório no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como Money Service Business e, em nível estadual, como transmissor de valores; Reino Unido: registro junto à Financial Conduct Authority (FCA);

registro junto à Financial Conduct Authority (FCA); União Europeia: conformidade com o regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) e exigências locais de cada país.

Além disso, a nova regra se aplica a mercados como Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Suíça, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Israel, Indonésia, África do Sul, Hong Kong, Canadá e Bahrein.

Impacto esperado no mercado cripto

A Google Play Store é uma das principais portas de entrada para produtos Web3 e DeFi, mas também já foi alvo de críticas. Isso porque chegou a hospedar aplicativos fraudulentos que imitavam protocolos legítimos, como PancakeSwap, SushiSwap, HyperLiquid e Raydium.

Agora, especialistas acreditam que a medida deve reduzir significativamente golpes de phishing e fraudes relacionadas a cripto, fortalecendo assim a confiança do usuário. Aliás, no passado, o Google já havia removido e até processado desenvolvedores responsáveis por apps falsos.

Com regras mais claras e rigorosas, o ambiente deve se tornar mais seguro para usuários e desenvolvedores. Para empresas, a mensagem que fica é que a adequação regulatória não é mais opcional. Para investidores, a novidade representa uma camada extra de proteção.

Porque a escolha de carteiras cripto é decisiva para a segurança

Com a adoção crescente de ativos digitais, escolher a carteira cripto certa é um passo essencial para qualquer investidor. Afinal, plataformas pouco confiáveis ou com falhas estruturais representam riscos enormes, desde ataques phishing até perdas irreversíveis por vulnerabilidades de segurança.

A diferença entre proteger seus ativos e se tornar vítima de um golpe muitas vezes está na qualidade e reputação da carteira escolhida. Idealmente, ela deve oferecer:

Segurança de ponta, com criptografia avançada;

Facilidade de uso para transações e gestão de ativos;

Controle total das chaves privadas (carteira não custodial).

Em suma, ao optar por carteiras cripto não custodiais, o investidor mantém o controle absoluto de seus fundos, sem depender de intermediários e com um risco menor de bloqueios ou confisco.

Best Wallet: segurança e praticidade para o investidor cripto

Entre as soluções mais completas do mercado, a Best Wallet se destaca como uma carteira cripto não custodial que combina simplicidade e recursos avançados. Você pode baixá-la facilmente na Google Play Store ou na Apple App Store.

Compatível com redes como Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Base e Solana, a Best Wallet permite enviar, receber, trocar e comprar cripto sem necessidade de KYC.

Seus principais diferenciais incluem:

Tecnologia MPC para proteção descentralizada das chaves privadas;

Integração com Fireblocks e backups criptografados na nuvem;

Recurso ‘Upcoming Tokens’, que dá acesso a oportunidades de tokens em estágio inicial;

Integração com mais de 20 provedores para compra de cripto com as melhores taxas.

Além disso, o ecossistema está em expansão, com o Best Pay (pagamentos em cripto) e o Best Card, cartão que oferecerá até 8% de cashback.

Por fim, com suporte multilíngue e foco em educação do usuário, a Best Wallet se consolida como uma opção confiável para quem busca segurança e agilidade no universo cripto.

