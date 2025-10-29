Resumo da notícia

O Japão lançou a primeira stablecoin regulada com 100% de lastro em ienes.

A JPYC Inc.

mira US$ 67 bilhões em circulação nos próximos três anos.

Canadá prepara marco legal completo para stablecoins no orçamento federal de novembro.

Moedas digitais estatais unem confiança institucional e eficiência da blockchain em pagamentos.

O cenário global das stablecoins governamentais está evoluindo rapidamente. O que antes era um experimento de mercado agora se transforma em política monetária digital.

Agora, tanto o Japão quanto o Canadá dão passos decisivos rumo à criação de moedas estáveis com lastro soberano e supervisão direta do Estado. Com isso, buscam unir segurança regulatória e inovação tecnológica.

Esses movimentos confirmam que o futuro das finanças não pertence apenas às criptomoedas privadas, mas também às moedas digitais soberanas. Afinal, elas preservam a confiança do sistema financeiro tradicional enquanto aproveitam o poder da blockchain.

Japão lança a primeira stablecoin regulada do país

A empresa japonesa JPYC Inc. acaba de lançar a primeira stablecoin regulada lastreada em ienes, marcando um divisor de águas na história do país.

O token é emitido sob as rígidas regras do Payment Services Act, que exige 100% de lastro em depósitos bancários e títulos do governo japonês.

A meta é atingir US$ 67 bilhões em circulação nos próximos três anos. Aliás, esse é um valor que rivalizaria com o do USDC, a segunda maior stablecoin do mundo, depois do USDT.

Ao eliminar taxas de emissão e resgate, o modelo da JPYC baseia seu lucro nos rendimentos de reservas, mas enfrenta desafios com a alta dos juros sobre títulos públicos.

Ainda assim, a iniciativa simboliza o nascimento de uma infraestrutura digital soberana, desenhada para reduzir a dependência do dólar e abrir espaço para as principais criptomoedas no sistema global de pagamentos.

Canadá acelera estrutura regulatória

Enquanto o Japão avança na prática, o Canadá acelera no campo jurídico.

Isso porque, segundo a Bloomberg, o governo canadense pretende apresentar em novembro um marco regulatório completo para stablecoins, integrando regras de transparência, auditoria e reserva obrigatória.

O projeto será incluído no orçamento federal e deve estabelecer padrões claros sobre emissão, lastro e governança, em linha com as diretrizes do MiCA europeu.

O objetivo é proteger o consumidor e garantir estabilidade sem sufocar a inovação. O país busca criar um ambiente no qual bancos, fintechs e emissores de stablecoins possam operar sob a mesma base de confiança e supervisão.

Por que as stablecoins governamentais estão ganhando relevância?

A combinação de tecnologia blockchain, transparência de reservas e lastro público pode representar o próximo estágio da digitalização monetária.

Diferentemente das stablecoins privadas, as moedas digitais estatais garantem confiança institucional e paridade direta com moedas fiduciárias, evitando riscos como colapsos de liquidez e manipulação de reservas.

Elas podem ainda se tornar ferramentas de política econômica, permitindo pagamentos transfronteiriços instantâneos, redução de custos de remessas e rastreabilidade total, algo essencial para governos e bancos centrais.

Ou seja, as stablecoins governamentais inauguram uma nova era, na qual o dinheiro digital circula com a segurança do Estado e a eficiência da blockchain.

Com isso, à medida que novos países seguem esse modelo, as stablecoins soberanas podem se tornar o padrão monetário da Web3, unindo o melhor dos dois mundos, ou seja, confiança institucional e velocidade digital.

