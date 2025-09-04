Resumo da notícia

A Steak 'n Shake creditou ao Bitcoin o aumento de 10,7% nas vendas no segundo trimestre de 2025.

A rede anunciou um novo lanche temático para outubro de 2025, com descontos para pagamentos em BTC.

A aceitação de Bitcoin, iniciada em maio, atraiu 5% do tráfego em algumas unidades, impulsionada por campanhas no X.

A Steak ‘n Shake, icônica rede de fast-food americana, creditou ao Bitcoin (BTC) o crescimento de suas vendas nos últimos dois trimestres.

A empresa anunciou que o impacto da aceitação de pagamentos em Bitcoin, iniciada em maio de 2025, resultou em um aumento de 10,7% nas vendas do segundo trimestre. Portanto, superou o desempenho de grandes cadeias de fast-food dos EUA.

Em sua conta no X, a rede declarou:

No segundo trimestre de 2025, as vendas nas mesmas lojas do Steak n Shake aumentaram 10,7%. O Bitcoin mudou o jogo. Obrigado, Bitcoiners. Bitcoin, Hambúrgueres e Além.

Como parte dessa transformação, a Steak ‘n Shake revelou planos para lançar o ‘Bitcoin Steakburger’, um item especial que celebra a comunidade cripto.

A rede foi fundada em 1934 e ficou conhecida por seus milkshakes caseiros. Agora também se destaca por embarcar nas criptomoedas.

A aceitação de Bitcoin começou como um teste piloto em maio. Foi um absoluto sucesso, e amplamente adotada após um aumento de 11% nas vendas do segundo trimestre, conforme a Restaurant Business Magazine.

Essa performance chamou a atenção do setor de fast-food nos EUA, com o editor-chefe Jonathan Maze destacando que a iniciativa atraiu uma nova base de clientes. O público começou a frequentar para demonstrar apoio à adoção, que já chegou a 482 unidades da rede.

Impacto econômico e estratégico da adoção do Bitcoin

A decisão da Steak ‘n Shake de integrar Bitcoin como forma de pagamento reflete uma estratégia ousada para capturar um mercado em expansão. Com o preço do Bitcoin atingindo US$ 108.200, conforme dados da CoinMarketCap, a criptomoeda se consolidou como um ativo de interesse global.

A notícia também revela a força por trás da comunidade bitcoiner, que consistentemente busca pela maior adoção das mellhores criptomoedas em estabelecimentos dos EUA.

O movimento ganhou maior tração ainda após adoções institucionais como a da Strategy e os cortes de juros previstos para o Federal Reserve (Fed) para setembro, conforme análise do Morgan Stanley em 26 de agosto.

A rede registrou que 0,2% de todas as transações em Bitcoin em sua estreia como moeda aceita ocorreram em um único dia, um marco que impulsionou a confiança da empresa. Portanto, o movimento não apenas aumentou as vendas, mas também alinhou a marca a uma comunidade apaixonada, que agora é creditada pelo sucesso contínuo.

O crescimento de 10,7% nas vendas do segundo trimestre, combinado com um aumento de 11% no trimestre anterior, posicionou a Steak ‘n Shake à frente de concorrentes como McDonald’s e Burger King, que ainda não adotaram cripto em larga escala.

A empresa atribui esse sucesso à introdução de ‘beef tallow fries’, frituras preparadas com gordura bovina, um retorno a receitas clássicas, assim como à aceitação de Bitcoin, que atraiu uma clientela diversificada.

Dados internos indicam que os ‘bitcoiners’ representam agora 5% do tráfego em algumas unidades, um número significativo considerando a base de 20 milhões de usuários cripto nos EUA, segundo o CoinGecko.

A estratégia incluiu uma campanha agressiva nas redes sociais, com o perfil da Steak ‘n Shake no X gerando impressionantes 2 milhões de impressões em 2025, um salto de 150% em relação ao ano anterior.

Bitcoin Steakburger

O anúncio do ‘Bitcoin Steakburger’ é o próximo passo na jornada da Steak ‘n Shake rumo à integração com a cultura cripto.

Com previsão de lançamento para outubro de 2025, o item será um steakburger premium, preparado com carne Angus e acompanhado de fritas com gordura bovina, com um toque especial inspirado na comunidade Bitcoin. Além disso, rumores sugerem um molho à base de especiarias ‘minadas’ ou uma embalagem com o símbolo ₿.

A empresa planeja oferecer descontos exclusivos para pagamentos em Bitcoin, estimulando ainda mais a adoção. Essa iniciativa segue o exemplo de outras cadeias que experimentaram cripto, como o ‘Bitcoin Bucket’ da KFC no Canadá em 2018. Mas a Steak ‘n Shake leva o conceito a um novo nível ao criar um produto dedicado.

A introdução do Bitcoin Steakburger também é uma resposta às demandas da comunidade cripto, que celebrou o reconhecimento da Steak ‘n Shake. A rede planeja expandir a iniciativa para 50% de suas unidades até o final de 2025, com parcerias potenciais com exchanges como Coinbase para facilitar pagamentos.

A comunidade especula que essa notícia pode inspirar outras cadeias, como Wendy’s e Taco Bell, a explorar criptos. Atualmente, há 15.000 restaurantes aceitando Bitcoin globalmente, segundo a Bitrates.com.

Desafios e oportunidades para a rede Steak ‘n Shake

Apesar do sucesso, a adoção de Bitcoin pela Steak ‘n Shake enfrenta desafios. A volatilidade do BTC, que caiu de US$ 110.000 em agosto para US$ 108.200 em setembro, pode afetar os lucros, já que as transações são convertidas em dólares.

A empresa mitiga isso com parcerias com processadores de pagamento como o BitPay, que oferecem liquidez imediata. Mas os custos operacionais, estimados em 2% por transação, podem pressionar margens.

Outro fator que pode ser um empecilho é o aumento de 10% nos preços de insumos em 2025, segundo a National Restaurant Association.

Além disso, a regulação é uma preocupação, com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) monitorando o uso de cripto em varejo. No Brasil, a Lei 14.478/2022 exige relatórios de transações acima de R$ 30.000.

A narrativa do Bitcoin Steakburger também pode atrair atenção global. Ou seja, alinha-se à tendência de tokenização de ativos, como explorado pelo GCUL do Google, previsto para 2026, que pode facilitar integrações futuras.

A longo prazo, a iniciativa da Steak ‘n Shake pode pavimentar o caminho para a adoção mainstream de cripto no varejo.

Com suas 167 unidades corporativas e 315 franquias, a rede tem a escala para testar modelos híbridos, combinando fiat e BTC. Se o Bitcoin Steakburger for bem recebido, a empresa pode explorar outros itens temáticos, como um ‘Ethereum Shake’, ampliando seu apelo cripto.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.