A compra foi financiada por US$ 50 milhões em ofertas de ações preferenciais em quatro categorias, evitando diluição dos acionistas comuns.

As reservas da Strategy agora somam 641.692 BTC avaliados em US$ 67,83 bilhões, gerando lucros não realizados acima de US$ 20 bilhões desde o início.

O presidente Michael Saylor reportou um rendimento de BTC de 26,1% no acumulado de 2025, enquanto a empresa mantém mais de US$ 26 bilhões em capacidade disponível no programa ATM.

A Strategy comprou 487 Bitcoins (BTC) entre os dias 3 e 9 de novembro, segundo um documento Form 8-K arquivado na SEC no dia 10 de novembro.

A empresa adquiriu as moedas a um preço médio de US$ 102,6 mil por unidade, gastando cerca de US$ 49,9 milhões.

Assim, a aquisição foi financiada pelo programa de ofertas at-the-market, que gerou US$ 50 milhões líquidos no mesmo período.

A gestora vendeu ações em quatro tipos preferenciais, com a STRF levantando US$ 18,3 milhões. Já a oferta da STRC trouxe US$ 26,2 milhões para o caixa da Strategy.

Enquanto isso, a STRK contribuiu com US$ 4,5 milhões e a STRD somou US$ 1 milhão, conforme o documento. No entanto, a empresa não vendeu ações ordinárias durante o período.

Com a nova compra, o saldo de Bitcoins da empresa chegou a 641.692 BTC. No total, a Strategy já investiu US$ 47,54 bilhões para montar essa posição, com preço médio de US$ 74,1 mil por unidade da criptomoeda.

Rendimento de 26,1% em saldo cripto da Strategy

O presidente Michael Saylor anunciou a compra no X, confirmando que a empresa alcançou rendimento de BTC de 26,1% no acumulado de 2025, reforçando a estratégia de investir na maior criptomoeda por capitalizaçãpo de mercado.

Portanto, esse índice mede a variação percentual do total de BTC por ação, calculado dividindo o total de Bitcoin detido pelo número de ações diluídas em circulação.

Strategy has acquired 487 BTC for ~$49.9 million at ~$102,557 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.1% YTD 2025. As of 11/9/2025, we hodl 641,692 $BTC acquired for ~$47.54 billion at ~$74,079 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRD $STRE $STRF $STRK https://t.co/jTEikuB5RY — Michael Saylor (@saylor) November 10, 2025

Agora, com o preço de fechamento do Bitcoin em US$ 105,7 mil no 10 de novembro, as reservas da empresa valem cerca de US$ 67,83 bilhões.

Ou seja, um ganho não realizado de aproximadamente US$ 20,29 bilhões em relação ao valor agregado de compra.

A gestora cripto também ampliou suas atividades de captação com a emissão de ações STRE denominadas em euros, voltadas a investidores profissionais na Europa.

Assim, a aquisição de 487 BTCs se mantém dentro da faixa típica de aquisições da Strategy para o fim de 2025.

Compras anteriores incluíram 850 Bitcoins no dia 22 de setembro. Outras operações incluem 196 BTCs no dia 29 de setembro, 220 BTCs no dia 13 de outubro e 168 BTC no di 20 de outubro.

A empresa concluiu uma oferta de R$ 3,83 bilhões em ações STRE no dia 6 de novembro, ampliando a proposta inicial em 121%.

Mais de US$ 26 bilhões para aumentar saldo cripto

A Strategy ainda possui ampla capacidade remanescente em seu programa ATM.

No dia 9 de novembro, a empresa podia emitir US$ 15,85 bilhões em ações ordinárias MSTR. Além disso, US$ 20,34 bilhões em ações STRK, mais US$ 4,17 bilhões em STRC, US$ 4,13 bilhões em STRD e US$ 1,64 bilhão em STRF.

O uso exclusivo de ações preferenciais nessa compra evitou diluição dos acionistas comuns. Contudo, essa estratégia recebeu elogios e críticas de analistas como Peter Schiff, que questiona o modelo de negócios dependente do BTC.

A contínua captação de recursos da Strategy ao longo de 2025 permitiu que a empresa mantivesse sua posição como a maior detentora corporativa de BTC do mundo, e a maior companhia de tesouraria cripto global.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.