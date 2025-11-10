Resumo da notícia

Strategy compra 487 BTC e acumula 641.692 unidades.

BitMine aumenta posição para 3,5 milhões de ETH.

Tesourarias veem correção como oportunidade, não risco imediato.

Institucionais buscam proteger capital antes de novo ciclo macro.

HYLQ inaugura tesouraria baseada no token HYPE.

Mesmo com o mercado cripto vivendo semanas de volatilidade acentuada, as grandes empresas de tesouraria cripto parecem estar enxergando o cenário atual não como um risco, mas como oportunidade.

Isso ficou evidente nos últimos dias, já que movimentos agressivos de acumulação voltaram ao radar. Com isso, cresce a tese entre players corporativos de que o ciclo de longo prazo permanece intacto.

Strategy segue ampliando posição em BTC

A empresa de Michael Saylor, agora chamada apenas de Strategy (antiga MicroStrategy), voltou às compras e adquiriu mais 487 BTC por US$ 49,9 milhões.

Com isso, sua posição total chega a 641.692 BTC, o maior estoque corporativo do mundo.

Strategy has acquired 487 BTC for ~$49.9 million at ~$102,557 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.1% YTD 2025. As of 11/9/2025, we hodl 641,692 $BTC acquired for ~$47.54 billion at ~$74,079 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD $STREhttps://t.co/Ha0DFDXxA8 — Strategy (@Strategy) November 10, 2025

O movimento marca mais uma etapa da estratégia de acumulação iniciada em 2020, que transformou a companhia no principal case de Bitcoin em tesouraria no mundo.

A compra foi financiada por meio de oferta de ações preferenciais, estrutura que preserva o valor dos acionistas ao evitar diluição via dívida conversível.

Após o anúncio, as ações da empresa cripto subiram cerca de 3%, refletindo confiança do mercado na estratégia de longo prazo.

Michael Saylor, que segue como o maior porta-voz institucional do Bitcoin, reafirmou que considera o BTC o ativo mais sólido para uma política corporativa moderna.

‘Best continue’, disse ele, ecoando sua visão de que acumular Bitcoin é uma estratégia contínua, não um trade tático.

BitMine acelera acumulação e mira acumular 5% de todos os ETH

O movimento não está restrito ao Bitcoin. Afinal, a BitMine Immersion Technologies também anunciou expansão significativa.

Agora, a empresa detém 3,5 milhões de ETH, cerca de 2,9% de todo o suprimento da rede, além de posições menores em Bitcoin e participações de capital em empresas do setor.

A companhia revelou ter comprado 110.288 ETH apenas na última semana, ampliando o ritmo de acumulação em 34% após a recente queda do mercado cripto.

Com isso, seu portfólio total, incluindo caixa e investimentos estratégicos, atinge US$ 13,2 bilhões.

🧵

BitMine provided its latest holdings update for Nov 10th, 2025: $13.2 billion in total crypto + "moonshots":

-3,505,723 ETH at $3,639 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $61 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– unencumbered… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) November 10, 2025

O chairman Thomas Lee, da Fundstrat, classificou o recuo recente do ETH como ‘uma oportunidade clara de compra’, destacando que a empresa superou a metade do caminho para atingir seu objetivo declarado de controlar 5% do suprimento total da criptomoeda.

Nas palavras dele, ‘a próxima década pertence ao Ethereum’, citando o avanço da tokenização global e o papel da rede como infraestrutura financeira programável.

Além disso, Lee comparou o momento atual com o fim do padrão Bretton Woods em 1971, sugerindo uma transição estrutural semelhante no sistema monetário global.

Empresas de tesouraria cripto criam novo padrão

A postura agressiva dessas tesourarias cripto contrasta com o comportamento mais cauteloso de parte do varejo, que ainda digere as liquidações recentes e teme novos gatilhos macroeconômicos.

No entanto, para investidores institucionais, que costumam operar com horizontes mais longos, o sentimento é de que o momento de correção profunda pode ser ideal para reforçar posição.

Analistas argumentam que o comportamento desses players tem servido como barômetro nos últimos ciclos. Quando empresas listadas em bolsa aceleram compras, normalmente é porque veem fundamentos mais fortes que o ruído de curto prazo.

O contraste com ciclos anteriores, marcados por alavancagem excessiva e colapsos de plataformas centralizadas, está claro. Hoje, Empresas de tesouraria cripto e fundos regulados estão substituindo exchanges e traders de risco nas compras de pressão estrutural.

Se essa tendência continuar, o mercado pode estar vendo o início de um ciclo sustentado não apenas por hype, mas por fluxo corporativo permanente. Em outras palavras, enquanto muitos olham para os gráficos, as tesourarias estão olhando para os próximos anos, e comprando.

HYLQ: a nova fronteira das empresas de tesouraria cripto

Se grandes companhias listadas estão construindo posições bilionárias em BTC e ETH para proteger valor no longo prazo, uma nova vertente começa a ganhar espaço.

Isso porque cresce o número de empresas que escolhem se posicionar diretamente no núcleo das infraestruturas emergentes de alta performance. É nesse contexto que surge a HYLQ Strategy Corp, pioneira em uma abordagem inédita para tesouraria digital.

Enquanto corporações tradicionais acumulam ativos consolidados como reserva estratégica, a HYLQ decidiu dar um passo além e se tornar a primeira empresa de capital aberto do mundo a adotar o token HYPE, nativo da Hyperliquid, como ativo central de tesouraria.

Trata-se de uma aposta institucional na próxima geração de infraestrutura financeira on-chain, muito além do ‘playbook’ corporativo baseado apenas em Bitcoin.

Ao utilizar o HYPE como reserva primária, a companhia não está apenas diversificando seu balanço, está se colocando no centro de um ecossistema de alta velocidade, eficiência e liquidez profunda.

Essa postura estratégica coloca a HYLQ na vanguarda de um novo paradigma corporativo, onde o objetivo não é apenas proteger capital. Agora, a empresa quer participar ativamente do crescimento estrutural da próxima camada de infraestrutura financeira descentralizada.

Portanto, no momento em que gigantes corporativos reforçam suas tesourarias com Bitcoin e Ethereum, a HYLQ representa um passo seguinte.

Em um mundo onde os balanços corporativos estão migrando do papel para o blockchain, posicionar-se onde o futuro está sendo construído pode ser um grande diferencial.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.