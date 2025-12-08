Resumo da notícia

A American Bitcoin, ligada a Donald Trump Jr., comprou 363 BTC e elevou suas reservas para 4.367 BTC.

O movimento ocorreu em um ambiente de baixa liquidez e reacendeu a busca por ativos alternativos.

O token PEPENODE pode ganhar força após a operação, impulsionado por seu modelo de mineração virtual.

A American Bitcoin voltou ao centro das discussões após ampliar suas reservas de BTC em meio a um ambiente de volatilidade. A empresa comprou 363 BTC, aumentando para 4.367 seu volume de reservas.

A transação reforça uma estratégia consistente de acumulação e mantém o nome Trump no radar dos investidores. Além disso, o fato de o movimento ocorrer em um período de liquidez reduzida aumenta sua relevância no curto prazo.

American Bitcoin ficou conhecida por ligação com Trump

A American Bitcoin ganhou destaque no mercado por ser mais um negócio cripto que leva a ‘marca’ Trump. Afinal, a família do presidente (incluindo ele próprio) já lançou memecoins, uma stablecoin e outros produtos com o objetivo de lucrar com sua imagem.

A operação recente diminui a oferta circulante de BTC e cria expectativa de escassez. Normalmente, o mercado reage rápido quando um grande player reforça sua posição. Mas o efeito não se limita ao Bitcoin, passando também para altcoins e até mesmo novas criptomoedas.

Muitos investidores querem capturar movimentos de curto prazo, como já ocorreu em outras compras da American Bitcoin. Também cresce a percepção de que tokens alternativos podem se valorizar quando o BTC recebe mais atenção.

Quem acredita em uma expansão on-chain pode, por exemplo, ver nas memecoins do tipo ‘mine-to-earn’, como o PepeNode (PEPENODE), um caminho natural para expressar essa visão.

PEPENODE ganha força após operação ligada a Trump

O PEPENODE atrai usuários devido ao seu modelo de mineração virtual. Afinal, a proposta dispensa máquinas físicas e opera com Miner Nodes na rede Ethereum. Também reduz custos e facilita a entrada de pequenos investidores no ecossistema.

Portanto, o projeto incorpora elementos de gamificação. Isso estimula o engajamento e cria uma sensação de participação real na expansão da rede. Então, muitos veem o token como uma forma acessível de explorar uma tese de crescimento acelerado.

O avanço para US$ 2,2 milhões em pré-venda do PepeNode comprova esse interesse. Com uma possível retomada do mercado cripto, mais investidores podem passar a olhar para o projeto como uma possível mina a ser descoberta.

Para comprar PEPENODE, é só acessar o site oficial e conectar uma carteira de sua preferência. Em seguida, escolha a moeda desejada para completar a transação. Aproveite para acompanhar a página com informações atualizadas sobre o lançamento do token.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.