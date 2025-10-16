Resumo da notícia

O trader que acertou o momento exato do cripto crash de 10 de outubro voltou ao mercado. Desta vez, ele abriu uma nova posição short em Bitcoin (BTC), ainda maior, levantando temores de que outro grande movimento possa estar a caminho.

Enquanto isso, o Bitcoin recuou para cerca de US$ 112 mil. Com isso, o capital começa a migrar para um destino inesperado, o Bitcoin Hyper (HYPER). Trata-se de um dos projetos Layer-2 que mais crescem no ecossistema do BTC.

A pré-venda do HYPER já arrecadou US$ 23,8 milhões, sendo US$ 4,5 milhões nas últimas duas semanas. Para muitos investidores, o projeto representa uma oportunidade de entrada antecipada em um ativo digital com potencial de valorização superior ao próprio Bitcoin.

O interesse se deve ao papel do Bitcoin Hyper como novo catalisador de demanda para o BTC. Afinal, ao criar um ecossistema que canaliza liquidez de volta para o Bitcoin, o Hyper expande as possibilidades de uso da rede, mesmo em tempos de baixa.

A rodada atual de pré-venda termina em 28 horas, com o token HYPER cotado a US$ 0,013125 antes do próximo aumento de preço.

O mercado se prepara para novo cripto crash?

No dia 10 de outubro, o mercado cripto foi pego de surpresa quando o Bitcoin despencou de US$ 122 mil para US$ 104 mil em minutos, em um episódio agora conhecido como ‘black friday crash’.

Foram mais de US$ 19 bilhões em liquidações em menos de 24 horas, que afetaram tanto o Bitcoin como algumas das principais altcoins.

Segundo analistas on-chain, o movimento foi antecedido por uma grande posição short aberta na plataforma Hyperliquid, gerando US$ 191 milhões em lucro para o trader responsável.

Agora, o mesmo endereço de carteira voltou à ativa, abrindo uma nova posição short de US$ 392 milhões em Bitcoin, conforme revelou o analista LordOfAlts no X (Twitter).

72 hours before the biggest dump of the year, a trump insider loaded shorts on hyperliquid. After some minutes , Trump tweeted tariffs on China. Result, he made $191M profit. Now, the same entity is back with a $392M short on Bitcoin. This isn't a coincidence, i think.

O mercado especula se isso representa a melhor aposta informada do ano ou a preparação para outro crash cripto histórico.

O curioso é que, enquanto baleias apostam contra o BTC no curto prazo, o capital inteligente está indo na direção oposta, isto é, para projetos de longo prazo como o Bitcoin Hyper.

Investidores confiam no papel do Bitcoin Hyper no próximo ciclo

Nas últimas semanas, o Bitcoin Hyper viu um forte influxo de investidores institucionais e varejistas. Aliás, uma transação única de US$ 833 mil em HYPER chamou a atenção.

Somente na última sexta-feira, foi mais de US$ 1 milhão investido por pequenos traders, seguido por outros US$ 500 mil no fim de semana.

O motivo é simples: o Bitcoin Hyper representa uma mudança estrutural na forma como o Bitcoin pode gerar nova demanda e utilidade.

O BTC ainda oscila entre ser reserva de valor e ativo de risco, reagindo fortemente a fatores macroeconômicos, juros e políticas de liquidez. Mas o HYPER busca mudar essa dinâmica ao criar demanda orgânica, baseada em uso real e produtividade, e não apenas em especulação.

Como o Bitcoin Hyper conecta SOL e BTC

O Bitcoin Hyper foi construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), criando uma camada DeFi de alto desempenho sobre o Bitcoin.

Isso permite staking, empréstimos, swaps e pools de liquidez com a velocidade da Solana e a segurança da blockchain do BTC.

O ecossistema promete integrar aplicações híbridas de DeFi, jogos e finanças reais, transformando o Bitcoin em um ativo produtivo, e não apenas uma reserva passiva.

Mesmo que apenas uma pequena fração do suprimento de BTC circule dentro do ecossistema HYPER, o impacto na liquidez e valorização do Bitcoin pode ser expressivo.

Atividade das baleias indica algo grande se formando

Além de contrariar a tendência do mercado, o aumento das compras de baleias em HYPER sugere que algo importante está acontecendo. Esses investidores geralmente têm acesso a informações privilegiadas.

Além disso, o fato de reduzirem exposição ao BTC e aumentarem posição em HYPER é visto como um forte sinal de confiança.

O volume de tokens em staking já ultrapassa 1 bilhão de HYPER, com rendimento dinâmico de 50% ao ano (APY). Isso mostra que os detentores estão pensando no longo prazo, não em ganhos rápidos.

Influenciadores como Borch Crypto e Crypto Gains, além do portal 99Bitcoins, apontam que o Bitcoin Hyper pode se valorizar até 100x. O projeto tem esse potencial por unir utilidade, liquidez e governança dentro do ecossistema Bitcoin.

Nade com as baleias antes que a pré-venda termine

Quem acompanha o movimento das baleias sabe que o dinheiro inteligente deixa rastros. E esses rastros apontam para o Bitcoin Hyper.

A pré-venda ainda está aberta, mas encerra em poucos dias. Você pode adquirir os tokens HYPER diretamente no site oficial, usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão de crédito.

O projeto recomenda o uso da Best Wallet, considerada uma das melhores carteiras cripto do mercado. O HYPER já aparece na seção ‘Upcoming Tokens’ do app, onde é possível comprar, acompanhar e reivindicar tokens após o lançamento.

A Best Wallet está disponível no Google Play e na App Store. Por fim, acompanhe o Bitcoin Hyper nas redes Telegram e X (Twitter) para atualizações em tempo real.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.