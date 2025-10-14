Resumo da notícia

A contagem regressiva começou, pois faltam apenas sete dias para o fim da pré-venda do Snorter Bot Token (SNORT). O novo bot de trading do Telegram vem chamando bastante atenção no mercado cripto.

Esta última semana é decisiva para investidores que desejam garantir o token a um dos preços mais baixos disponíveis, antes que as listagens em corretoras levem o valor a novas máximas.

O interesse pelo token nativo da plataforma tem sido impulsionado por seu design diferenciado, construído sobre a rede Solana, mas projetado para integração multichain.

Além disso, destaca-se um modelo de token que muitos acreditam poder replicar os ganhos explosivos de projetos como o Banana Gun.

Para se ter uma ideia, a Banana Gun (BANANA) passou de uma captação privada de US$ 1,2 milhão para uma capitalização de mercado de US$ 276 milhões, atingindo uma valorização de 230x.

Agora, com o Snorter Bot Token já perto dos US$ 5 milhões arrecadados, investidores enxergam uma oportunidade semelhante (talvez ainda maior) se formando. O preço atual do SNORT é de US$ 0,1079, com reajustes graduais até o encerramento da pré-venda.

Snorter Bot já supera a arrecadação inicial do Banana Gun

Vários analistas têm comparado o desempenho dos lançamentos de tokens mais emblemáticos. Por exemplo, enquanto o do Banana Gun levantou apenas US$ 1,2 milhão, o de Snorter já superou esse número várias vezes.

Aliás, o SNORT arrecadou quase US$ 5 milhões em pouco mais de um mês desde o lançamento. Esse total representa 3,8 vezes a captação inicial do Banana Gun, o que reforça a confiança dos investidores no potencial do ecossistema Snorter.

Para comparação, o Banana Gun recentemente registrou US$ 293 milhões em volume de negociação em sete dias, levando o token BANANA a uma máxima histórica de US$ 78,70.

Mesmo após correções, o projeto ainda mantém US$ 56 milhões de market cap, e seus primeiros investidores ainda acumulam ganhos de quase 47x sobre o valor inicial.

Já o Snorter Bot, considerando sua oferta total e o preço atual de pré-venda, já se aproxima da capitalização atual do Banana Gun. E isso antes mesmo de ser listado em corretoras.

Isso demonstra o potencial de valorização que pode surgir com o lançamento oficial, principalmente considerando o diferencial tecnológico do Snorter em relação aos bots tradicionais.

Snorter bot oferece velocidade e inteligência além dos bots comuns

A principal vantagem competitiva do Snorter Bot Token está em sua base nativa na Solana. É isso que garante execuções ultrarrápidas e taxas quase nulas, sem os congestionamentos típicos de sistemas baseados em Ethereum.

A maioria dos bots de trading no Telegram, como Banana Gun e Maestro, ainda opera ancorada no Ethereum, o que implica custos maiores e menor velocidade.

Já o Snorter vai além, pois ele é multichain desde a concepção, com planos de expansão para Ethereum, Binance, Polygon e Base após o lançamento inicial.

Mas o diferencial não para aí. Enquanto o Banana Gun apenas automatiza a execução de ordens a partir de endereços de contrato fornecidos pelo usuário, o Snorter descobre tokens antes que se tornem tendência.

Além disso, ele filtra contratos de alto risco, identifica pools de liquidez reais e envia alertas em tempo real diretamente no Telegram.

Além disso, sua tecnologia usa um sistema de inteligência em múltiplas camadas, escaneando continuamente filas de transação da Solana, validadores e pools de liquidez para detectar novos tokens.

Essas informações passam por filtros automáticos de análise de contratos e liquidez, que eliminam honeypots, rugs e pools falsos antes de emitir qualquer alerta.

O resultado é um sistema de descoberta preditiva e segura, permitindo que os traders ajam antes que o mercado perceba as oportunidades.

Analistas preveem valorização de até 100x com a chegada às exchanges

Com base no volume arrecadado e em sua vantagem tecnológica, as previsões para o Snorter Bot Token estão ganhando força entre analistas.

Aliás, o site InsideBitcoins prevê uma alta de até 30x após o lançamento, menor que a do Banana Gun, mas ainda expressiva.

Já o CryptoNews estima que o token possa chegar a US$ 1,21 até o fim do ano, o que representaria um ganho de 11,2x sobre o preço atual de pré-venda.

A projeção mais otimista vem do analista Borch Crypto, que aposta em 100x de valorização, reflete o crescente entusiasmo dos investidores com o novo bot de trading baseado em Solana.

Além disso, o token SNORT oferecerá funções de governança, staking e taxas reduzidas de negociação (0,85%), a menor entre os bots do Telegram.

Essas utilidades, somadas à forte demanda da pré-venda, podem reduzir a oferta circulante e impulsionar ainda mais o preço após o lançamento.

Última semana para comprar o SNORT

Com apenas sete dias restantes de pré-venda, este é o momento decisivo para quem busca entrar antes da listagem nas exchanges.

Os tokens podem ser comprados no site oficial do Snorter Bot Token, usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito e débito.

Os detentores também podem fazer staking com um rendimento anual dinâmico de 109%, fortalecendo suas posições antes do lançamento.

Para uma experiência mais prática, o projeto recomenda o uso da Best Wallet, considerada uma das melhores carteiras cripto e de Bitcoin do mercado.

Nela, os saldos da pré-venda são exibidos diretamente no aplicativo, o resgate é automático após o lançamento, e os usuários têm acesso antecipado a novos tokens em pré-venda através da seção Upcoming Tokens.

A Best Wallet está disponível no Google Play e na App Store. Siga o Snorter Bot Token nas redes X (Twitter) e Instagram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.