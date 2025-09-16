Trump processa New York Times por reportagens sobre memecoin

Resumo da notícia

Trump processa o New York Times e pede US$ 15 bilhões.

Defesa alega que reportagens derrubaram valor da memecoin $TRUMP.

Caso reacende embate entre mídia tradicional e o ex-presidente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, entrou com uma ação bilionária contra o New York Times em um tribunal da Flórida. E a razão disso seria uma série de reportagens que o jornal fez sobre a criptomoeda $TRUMP.

Trump pede US$ 15 bilhões em indenização, alegando que as reportagens do jornal prejudicaram diretamente o valor de mercado da memecoin. Também diz que elas afetaram a reputação de sua rede social, Truth Social.

As acusações de Trump contra o jornal

O presidente americano afirma que o New York Times agiu de forma deliberada para sabotar sua imagem pública e seus negócios. Os advogados classificam os artigos e livros publicados pelo veículo como ‘falsos, difamatórios e maliciosos’.

Além disso, Trump alega uma suposta interferência eleitoral, dizendo que o jornal atua como ‘porta-voz integral do Partido Democrata’.

O New York Times tem sido crítico ao desempenho do token $TRUMP, destacando perdas para os investidores. Também apontou riscos devido ao envolvimento de estrangeiros como Justin Sun, fundador da TRON.

A defesa de Trump ficou especialmente incomodada com a expressão ‘projetor de corrupção’, que aparece em uma das reportagens. Na sua visão, essas reportagens impediram o token de competir com as melhores altcoins.

Queda no valor da memecoin

A memecoin $TRUMP passa por uma forte correção, com queda de 80% desde o topo histórico. O valor do token despencou de US$ 8,8 bilhões para apenas US$ 1,7 bilhão, refletindo o enfraquecimento do interesse de investidores.

Portanto, mesmo que tenha um forte apelo político e apesar de alguns casos de sucesso, o desempenho do ativo levanta dúvidas sobre sua sustentabilidade no longo prazo.

As relações de Trump com Justin Sun são outro ponto central do processo. O bilionário surgiu inicialmente como um dos principais investidores da World Liberty Finance, de Trump. No entanto, viu endereços ligados a ele serem bloqueados recentemente, o que o privou de fundos adquiridos em WLFI.

O caso reacende o debate sobre o poder da mídia em influenciar ativos digitais e campanhas políticas. Afinal, para Trump, a imprensa tradicional teria afetado diretamente o valor do $TRUMP e de seus projetos financeiros emergentes.

Além disso, o processo marca mais um capítulo no embate de longa data entre o presidente e veículos de imprensa.

Trump já processou o New York Times antes

Essa não é a primeira vez que Trump tenta processar o New York Times. Afinal, em 2023, um juiz rejeitou uma ação movida por ele, então ex-presidente, dizendo que as alegações contra o jornal não eram uma ‘questão de direito constitucional’.

Na época, Trump pediu US$ 100 milhões, acusando o jornal e uma sobrinha afastada, Mary Trump, de ‘uma conspiração insidiosa’ para obter seus registros fiscais.

O processo, aberto em 2021, referia-se a uma série vencedora do Prêmio Pulitzer sobre os assuntos financeiros do presidente.

Trump também perdeu outra ação por difamação em 2023, quando tentou, em vão, processar a CNN por supostamente compará-lo a Adolf Hitler. No entanto, um juiz federal rejeitou o processo e o pedido de indenização de US$ 475 milhões.

