Resumo da notícia

A empresa apoiada por Eric Trump ampliou o tesouro de Bitcoin para 4.004 BTC por meio de operações de mineração e compras no mercado.

Os ETFs de Bitcoin registraram saídas de US$ 3,5 bilhões em seis sessões, enquanto o fechamento do governo dos EUA pressiona os mercados.

Investidores institucionais como Strategy e Strive continuam captando recursos, sinalizando convicção de longo prazo.

A American Bitcoin Corp., apoiada por Eric Trump, anunciou a compra de cerca de 139 unidades de Bitcoin (BTC). Isso elevou as reservas da empresa cripto para mais de 4 mil unidades da criptomoeda, ou ainda, cerca de R$ 2,18 bilhões.

A confirmação ocorreu em meio a uma forte venda no mercado, após o governo dos EUA reportar um impacto pior que o esperado do fechamento orçamentário.

Além das compras estratégicas, uma parte significativa dos 4.004 BTC da American Bitcoin vem de receita de mineração.

Sendo assim, isso inclui BTCs mantidos em custódia ou usado como garantia para compras de equipamentos de mineração, sob um acordo com a BITMAIN.

‘Continuamos expandindo nossas reservas de Bitcoin de forma rápida e eficiente por meio de uma estratégia dupla que integra operações de mineração em larga escala com compras disciplinadas no mercado,’ declarou Eric Trump.

Memecoin oficial de Trump recupera junto com o BTC

O memecoin oficial de Donald Trump, geralmente impulsionado por anúncios de empresas ligadas ao ex-presidente, também recuou junto com os principais nomes do mercado de criptomoedas.

A queda aconteceu no dia 7 de novembro de 2025. Agora, o token Trump é negociado a US$ 7,48, com valorização superior a 3% no dia.

Além disso, o valor de mercado da memecoin Trump é de US$ 1,5 bilhão, segundo dados da Coingecko.

Investidores institucionais de olho no Bitcoin

Os ETFs de Bitcoin sofreram retiradas significativas em novembro. No total, os fundos registraram saídas de US$ 3,5 bilhões ao longo de seis sessões consecutivas no início do mês, segundo dados da Farside.

Dessa forma, a venda coincide com a alta dos rendimentos de títulos de curto prazo. Além disso, com o atraso das resoluções de gastos do governo dos EUA, o que levou investidores a rotacionarem capital para fora de ações e ativos de risco.

Mesmo assim, investidores institucionais de longo prazo estão aproveitando a queda de preço do BTC para aumentar suas posições.

Durante a correção geral de mercado em 7 de novembro, a empresa de investimentos Strategy elevou sua oferta de ações preferenciais perpétuas Stream (STRE) para US$ 715 milhões.

Assim, o aumento da oferta da Strategy segue o IPO de US$ 80 milhões da Strive. A empresa quase dobrou suas ações preferenciais perpétuas (SATA) de 1,25 milhão para 2 milhões.

Após o anúncio do ETF de Bitcoin da Charles Schwab no dia 6 de novembro, os fluxos líquidos voltaram ao setor. Isso aconteceu com US$ 239,9 milhões retornando ao mercado enquanto a criptomoeda se estabilizou próximo de US$ 100 mil.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.