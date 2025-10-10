Resumo da notícia

OnePay, a fintech majoritariamente controlada pelo Walmart, lançará negociação e custódia de Bitcoin e Ethereum em seu aplicativo até o final de 2025.

A funcionalidade será viabilizada através de uma parceria com a startup de infraestrutura cripto Zerohash, sediada em Chicago.

A iniciativa posiciona o OnePay para competir diretamente com gigantes de pagamento como PayPal, Venmo e Cash App, que já oferecem serviços de criptoativos.

O Walmart, maior varejista do mundo, faz sua mais significativa incursão no universo das criptomoedas. A fintech OnePay, da qual detém participação majoritária, integrará a negociação e custódia de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) diretamente no aplicativo financeiro.

Esse movimento sinaliza uma forte aposta na crescente aceitação dos ativos digitais e pode acelerar drasticamente a adoção pelo público geral.

O que é o OnePay e a parceria com a Zerohash?

Fundada em 2021 como uma joint venture entre Walmart e a empresa de venture capital Ribbit Capital, OnePay nasceu com a ambição de se tornar um ‘super app’ financeiro para o público americano. Especialmente para a parcela da população mal atendida pelos bancos tradicionais.

O aplicativo já oferece contas de poupança de alto rendimento, cartões de crédito e débito e opções de ‘compre agora, pague depois’ (BNPL).

Para viabilizar a entrada no mercado de Walmart cripto, a OnePay firmou uma parceria estratégica com a Zerohash. A startup de Chicago, que recentemente levantou US$ 104 milhões em uma rodada de financiamento com participação de gigantes como Morgan Stanley e Interactive Brokers, fornecerá a infraestrutura tecnológica para os serviços de negociação e custódia.

Como funcionará a negociação de cripto no OnePay?

Os usuários do app OnePay poderão comprar, vender e manter Bitcoin e Ethereum diretamente na interface do aplicativo, como uma carteira cripto. Essa integração simplifica o acesso a criptoativos, eliminando a necessidade de os usuários criarem contas em exchanges especializadas, um processo muitas vezes visto como uma barreira de entrada.

Uma das funcionalidades mais interessantes será a possibilidade de converter os saldos de criptomoedas em dinheiro. Com isso, os clientes poderão usar seus ativos digitais de forma prática. Por exemplo, será possível realizar compras nas lojas do Walmart. Além disso, os usuários poderão pagar os saldos de seus cartões.

Dessa forma, cria-se uma ponte direta entre o ecossistema cripto e o varejo tradicional. Vale ressaltar que, no momento da redação deste artigo, o Bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 123.082, mostrando a relevância de uma conversão fluida para o uso no dia a dia.

Um movimento estratégico contra a concorrência

A decisão do Walmart de entrar no mercado cripto com o OnePay não é isolada. Ela coloca a fintech em rota de colisão com concorrentes de peso como PayPal, Venmo e Cash App, que já capitalizam sobre a demanda por criptomoedas há algum tempo. O OnePay, no entanto, possui uma vantagem competitiva única: seu canal de distribuição.

Integrado ao processo de checkout do Walmart, o aplicativo tem acesso direto aos 150 milhões de consumidores que passam pelas lojas da rede toda semana nos Estados Unidos. Esse alcance massivo pode nivelar o campo de jogo rapidamente, transformando o OnePay em um player dominante no espaço de finanças digitais e cripto.

O impacto na adoção em massa de Bitcoin e Ethereum

A entrada de um gigante como o Walmart no setor de criptomoedas é um forte indicador de validação do mercado; assim demonstrando a maturidade crescente do setor. Vale destacar que o movimento ocorre em um momento de grande otimismo.

Atualmente, o mercado cripto total está avaliado em mais de US$ 4,3 trilhões. Paralelamente, o Bitcoin atingiu sua máxima histórica de US$ 126.080 há poucos dias, no dia 6 de outubro.

Ao oferecer Bitcoin e Ethereum para uma base de clientes tão vasta, o Walmart está derrubando barreiras importantes. Consequentemente, a empresa introduz os ativos digitais a um público diversificado que, de outra forma, poderia não ter se envolvido com o mercado.

Esta iniciativa tem o potencial de ser um catalisador crucial que pode impulsionar a próxima onda de adoção em massa. Assim, solidificando o papel das criptomoedas no futuro das finanças.

