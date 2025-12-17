Аксаков: Криптовалюты никогда не станут официальной валютой в России

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, сделал новое категоричное по криптовалютам. Депутат однозначно дал понять, что в России сейчас актуален запрет на расчеты криптовалютой.

Выступая на пресс-конференции ТАСС, он подчеркнул: все платежи в стране должны проходить исключительно в рублях. О том, чтобы биткоин, эфириум или другие криптовалюты стали законным средством платежа, не может быть и речи.

“Нужно понимать – криптовалюты никогда не станут деньгами в нашей стране, – отметил он. – Их можно использовать только как инвестиционный инструмент. Если нужно что-то оплатить – только рубли”.

По российскому закону о цифровых финансовых активах криптовалюты приравнены к имуществу. Их можно покупать, продавать и хранить. При этом необходимо помнить о налоге в 13%.

Криптовалюты в РФ разрешено использовать строго в инвестиционных целях. С 2020 года в нашей стране действует запрет на оплату криптоактивами.

Россия готовит правила для крипторынка

Позиция Аксакова полностью совпадает с линией Центробанка, который выступает против использования криптовалют для платежей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в марте призывала к “запрету криптовалют”. Она предлагала заблокировать трейдерам возможность покупать и продавать криптомонеты. Напомним, Набиуллина и раньше неоднократно выступала за полный запрет криптобирж и торговли токенами.

Однако, несмотря на все эти призывы ограничить крипторасчеты, Россия входит в число лидеров по использованию криптовалют среди европейских стран. По данным недавнего отчета Chainalysis, с июля 2024 по июнь 2025 года объем входящих транзакций в стране составил $376,3 млрд.

При этом законодатели предлагают и меры по легализации криптосферы.

Криптовалюта в “серой зоне”

В сентябре Евгений Машаров из Общественной палаты выдвинул идею создать “национальный криптобанк”, чтобы вывести неформальные криптооперации в регулируемое поле.

Многие торговые компании теперь используют криптовалюты вместо доллара США при международных расчетах.

Однако, как отметил Машаров, большинство таких сделок осуществляется “вне правового поля”. Это, по его словам, дает “мошенникам и западным спецслужбам” возможность “использовать пробелы в законодательстве”.

Еще в июле этого года Машаров заявлял, что российские власти должны получить право конфисковывать криптовалюту у незаконных или квазилегальных майнеров. Он призвал наделить судебных приставов полномочиями переводить эти монеты на криптокошельки, контролируемые государственной казной.

Как сообщает государственное информационное агентство ТАСС, ведущий российский политик предложил это решение в качестве способа борьбы с мошенничеством. Также Машаров недавно выступил за регулирование криптовалют. По его словам, это решило бы сразу несколько проблем – от “очистки” российской экономики до увеличения бюджетных поступлений.

Кроме того, президент Путин официально признал рост криптодобывающей индустрии. Майнинг криптовалют был легализован в России 1 ноября 2024 года.

