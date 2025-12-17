Grayscale верит в восстановление Биткоина в 2026

Крипторынок все никак не может оправиться от осенних потрясений. Недавний рост цены биткоина до $90 000 и выше оказался ненадежным – актив снова опустился ниже этой ключевой отметки.

Аналитики продолжают строить прогнозы на будущее цен, однако все они полны пессимизма. На этом фоне выделяются прогнозы Grayscale. Компания верит в то, что первый рыночный цикл 2026 года окажется успешным для BTC и топ-10 криптовалют. Более того, эксперты считают, что Биткоину еще есть что сказать и в декабре 2025.

Grayscale надеется на новый максимум BTC

Аналитики Grayscale считают, что биткоин еще не исчерпал потенциал в этом цикле. По их прогнозу, новые максимумы возможны уже в первой половине 2026 года.

Компания подчеркивает: рынок взрослеет, с него выходят спекулянты и инвесторы-однодневки. За ростом и расширением теперь стоят в основном институциональные инвесторы, то есть крупные фонды и корпорации, а не розничные покупатели.

Запуск спот‑ETP и нормативные шаги укрепили рынок

Судебные победы открыли дорогу для спотовых ETP. В 2024 году запустили биржевые продукты на биткоин и эфир, а в 2025‑м приняли GENIUS Act по стейблкоинам. Grayscale ожидает, что в 2026 году примут двупартийный закон по структуре крипторынка. Это даст отрасли понятные правила и лучший доступ к рынкам капитала.

Спотовые ETP уже привлекают деньги. С тех пор как в январе 2024 года в США появились продукты на биткоин, мировые крипто‑ETP получили примерно $87 млрд чистых притоков.

Однако Grayscale оценивает, что в США на криптовалюты приходится меньше 0,5% активов. Это значит, что у институционального капитала еще много места для входа.

Рынок ждет, когда компании начнут добавлять токены в модельные портфели. Среди ранних институциональных инвесторов – Harvard Management Company и Mubadala из Абу‑Даби.

Изменился и характер торговли Биткоином. Раньше на бычьих рынках рост за год превышал 1000%. В этом цикле максимальный годовой рост составил примерно 240% к марту 2024‑го. Ситуация стала заметно спокойнее, а это как раз один из признаков зрелости.

Grayscale считает, что это говорит о более стабильных покупках со стороны крупных инвесторов, а не о резком розничном всплеске. По их оценке, вероятность глубокого и длительного падения в 2026 году сравнительно низкая.

Grayscale: 10 тем, которые зададут вектор крипторынка в 2026

Аналитики компании назвали 10 тем, которые будут формировать рынок цифровых активов в ближайшем году.

Как минимум, монетарная политика может “подлить масла в огонь”. Два предыдущих пика рынка совпали с периодом повышения ставок ФРС. На этот раз ФРС трижды снизила ставки в 2025 году и, как ожидают, продолжит смягчать политику в следующем году.

Кевин Хассетт, которого рассматривают как возможного преемника Джерома Пауэлла, недавно сказал, что президент Трамп выберет того, кто поможет американцам получить более дешевые автокредиты и ипотеки по низким ставкам. Grayscale считает: раз экономика растет, то это усиливает спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.

Вокруг этой идеи компания выделяет десять ключевых тем, которые, по ее мнению, будут двигать цифровые активы в 2026 году. Среди них:

ослабление доллара;

ясность регулирования;

расширение присутствия на рынке стейблкоинов в рамках GENIUS Act;

токенизация реальных активов;

инструменты для обеспечения приватности;

пересечение сегмента ИИ и блокчейнов;

более быстрые кредиты в DeFi;

инфраструктура нового поколения;

автоматическое стекингование в сетях Proof of Stake.

Grayscale ожидает, что инвесторы будут уделять больше внимания токенам с понятной практической полезностью, предсказуемой выручкой и доступом через регулируемые площадки.

