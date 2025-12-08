Новый план Национальной безопасности Трампа не учитывает потенциал Биткоина

В новой Национальной стратегии безопасности США на 2025 год от администрации Трампа не упоминаются цифровые активы и блокчейн-технологии. Вместо этого, в 33-страничном документе сделан акцент на искусственном интеллекте, биотехнологиях и квантовых вычислениях. Стратегия, опубликованная в пятницу, описывает взгляды президента на глобальные угрозы и возможности.

Поддержка криптоиндустрии Трампом завершена?

Сейчас отсутствие упоминаний о Биткоине в ключевых экономических планах страны показывает, что цифровые активы пока не считаются частью главных мер национальной безопасности США.

В документе говорится: “Мы хотим, чтобы технологии и стандарты США – особенно в области искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений – задавали мировой вектор развития”.

Также Трамп, обещавший быть “криптопрезидентом”, создал стратегический национальный резерв биткоина, но позже уточнил, что он будет пополняться за счет изъятых биткоинов, а не новых покупок

Криптополитика Дональда Трампа: национальный курс или личный интерес?

Ранее в этом году Дональд Трамп и его администрация активно выступали в поддержку криптовалют. Была создана Рабочая группа по рынкам цифровых активов, подписан закон GENIUS о регулировании стейблкоинов. Также нельзя забыть об отмене нескольких судебных претензий к криптофирмам.

Положительные сдвиги в крипторегулировании сигнализировали о том, что Трамп настроен поддерживать созданный им образ “криптопрезидента”. Правда, скептически настроенные аналитики связывали повышенное внимание к сегменту цифровой экономики с личным интересом. Напомним, у действующего президента США есть собственный $TRUMP (также известный как OFFICIAL TRUMP) на блокчейне Solana, созданный как часть World Liberty Financial.

Трамп: криптовалюты – стратегический приоритет для США

Президент Трамп неоднократно подчеркивал важность цифровых активов как стратегической национальной темы для США. На конференции по Биткоину в Нэшвилле в 2024 году он заявил, что будущее криптовалюты и BTC будет формироваться в США, а не за рубежом. Также Трамп предупреждал, что если США не примут крипто-дружественные политики, то мировые конкуренты смогут воспользоваться этой ситуацией.

Однако в последней Национальной стратегии безопасности упоминаются лишь “цифровые финансы” в общем контексте без ссылки на децентрализованные сети. Это оказало влияние и на цену Биткоина: во время выходных она упала ниже $88 000. За последние 24 часа BTC вырос почти на 2% и торгуется в районе $91 143. Закрытие выше $91 600 может стать сигналом роста к $93 000, а неудача – вернуть цену к поддержке $89 500.

PEPENODE: как заработать на криптовалюте, пока Биткоин слаб

Пресейл Pepenode набирает популярность на фоне осторожного бычьего настроения Биткоина. Смещение внимания с первой мировой криптовалюты – это хороший знак для мем-коинов. PEPENODE готов воспользоваться этим!

Проект работает на прогрессивном блокчейне Ethereum и уже собрал около $2,26 млн на предпродаже с момента запуска несколько месяцев назад.

Это игровая платформа mine-to-earn: покупаешь виртуальные майнинг-узлы, улучшаешь их в браузерной игре – без реального оборудования. 70% потраченных токенов сжигаются, что создает дефицит и долгосрочную ценность. Плюс доступен стейкинг с доходностью около 572% для ранних держателей.

Чтобы купить PEPENODE по текущей цене $0.001178, переходите на официальный сайт пресейла, подключайте кошелек вроде Best Wallet (который поддерживает сеть Ethereum). Оплатите покупку ETH, BNB, USDT или картой – и все, токен с большой потенциальной доходностью ваши. Как видите, очень просто и быстро.

Также вы можете изучить наш актуальный обзор мемкоинов, чтобы найти еще больше инвестиционных возможностей.

Перейти к пресейлу PEPENODE next