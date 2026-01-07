Какую криптовалюту купить сегодня: рынок восстанавливается?

Крипторынок сегодня демонстрирует рост: его капитализация увеличилась на 1,2%, достигнув $3,29 трлн. Примечательно, что за последние 24 часа выросли 97 из топ-100 монет. Общий объем торгов криптовалютами составляет $139 млрд. Собственно говоря, продолжается рост последних дней.

Победители и аутсайдеры

По состоянию на утро вторника, 9 из 10 крупнейших монет по рыночной капитализации показали рост цены за последние сутки.

Биткоин (BTC) вырос на 0,8% с прошлого дня, торгуясь на уровне $93 583. Это самый скромный рост в категории за вчерашний день.

Ethereum (ETH) прибавил 1,8%, его цена составляет $3 228.

Наибольший рост показал XRP – 9,6%, достигнув $2,35. Следом идет ETH.

Единственной монетой в “красной зоне” стал Tron (TRX), потерявший 0,1% и торгующийся на уровне $0,2915.

Среди топ-100 монет рост наблюдается у 97 активов, причем три из них показали двузначный прирост:

Render (RENDER) вырос почти на 20%, до $2,48.

Provenance Blockchain (HASH) и Sui (SUI) следуют за ним с ростом на 16,9% и 16,1% до $0,02996 и $1,96 соответственно.

Среди трех снизившихся в цене монет наибольшее падение показал Midnight (MIDNIGHT): спад на 7,8%, до $0,07978.

Комментарий инвестора

Билл Миллер IV, главный инвестиционный директор Miller Value Partners, отметил, что BTC снизился на 6% в 2025 году.

“Для актива с таким уровнем волатильности в долгосрочной перспективе это не имеет большого значения”, – сказал он.

“Похоже, он готов к новому движению”, – добавил Миллер. “Лично я ожидаю, что он преодолеет свой исторический максимум, достигнутый осенью”.

“Рефлексивный отскок”

Ник Пакрин, инвестиционный аналитик и сооснователь Coin Bureau, отметил, что в первый понедельник 2026 года золото, серебро и BTC двигались в одном направлении.

“Возникает соблазн назвать это «бегством от риска» или торговлей на ослабление доллара и предсказать, что биткоин и золото сближаются – но на самом деле это не так”, – говорит Пакрин.

“На самом деле, Биткоин и драгоценные металлы движутся под влиянием совершенно разных факторов”.

Золото и серебро продолжают рост, начатый в прошлом году. Их импульс несколько замедлился в конце года, объясняет сооснователь, что предоставило инвесторам, находившимся в стороне, точку входа.

Однако Биткоин по словам аналитика “был настолько перепродан в конце прошлого года, что сейчас мы наблюдаем рефлексивный отскок”.

Более того, в пятницу – первый полный торговый день 2026 года для ETF – приток средств в биткоин-ETF составил $471,3 млн. Это указывает на возвращение на рынок институциональных инвесторов (крупных компаний).

“Сегодня мы видим продолжение этой тенденции, поскольку инвесторы возвращаются к работе после праздничного сезона”, – добавляет он.

Также Пакрин сказал, что текущая ситуация не означает, что биткоин и золото сближаются, или что биткоин теперь будет расти каждый раз, когда обостряются геополитические напряжения.

“Пока что это просто совпадение”, – заключает эксперт.

Согласно данным Glassnode, BTC стабилизируется в диапазоне $80 000-$95 000 по мере восстановления импульса и снижения давления продавцов.

Уровни и события для наблюдения

На данный момент BTC торгуется на уровне $93 583. Цена выросла со вчерашнего внутридневного минимума в $92 474 до максимума в $94 634 и с тех пор движется преимущественно в боковом диапазоне. Это значит, резких колебаний вверх или вниз не наблюдается.

За неделю первая криптомонета выросла на 6,6%, торгуясь в заметно более широком диапазоне $87 409-$94 420.

Если BTC удержит позиции выше $93 000, возможен рост к $95 300. Затем вероятно движение к $97 000 и в конечном итоге к $100 000. Однако откат может вернуть цену на уровень ниже $90 000.

Bitcoin Price Chart. Source: TradingView

Ethereum в настоящее время торгуется на уровне $3 228. Цена выросла с дневного минимума в $3 138 до внутридневного максимума в $3 253.

Кроме того, ETH опередил BTC за 7-дневный период, показав рост на 8,5%. Диапазон движения составил $2 953-$3 240.

Если цена уверенно закрепится выше $3 300, откроется путь к уровням $3 470, $3 600 и $3 800. При развороте рынка ETH может опуститься ниже $3 100.

На фоне этого небольшого подъема рынка растет оптимизм инвесторов. Их внимание переключается с BTC не только на сегмент альткоинов, но и на популярные мем-монеты. Мы рекомендуем тщательнее изучить такие проекты как PEPENODE и Maxi Doge – им аналитики предсказывают многократный рост в этом году.