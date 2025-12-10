Рынок под властью страха: что происходит с криптовалютами

Острая паника конца ноября постепенно сходит на нет, однако настроение участников рынка по‑прежнему определяет страх.

Индекс страха и жадности сейчас находится на отметке 25. Это значит, что рынок остается в “зоне страха”, хотя до экстремальных значений дело не доходит. Биткоин немного оправился от минимумов – сейчас он торгуется чуть выше $90 000.

Поведение рынка говорит о том, что участники пока не готовы забыть о недавних потерях. Они также не спешат делать ставки на масштабный разворот и рост рисковых активов.

Проще говоря, рынок сейчас “переваривает” убытки, а не готовится к новому ралли.

Как ведут себя альткоины?

В таких условиях уверенный рост показали немногие альтернативные криптовалюты. Среди других особенно заметны оказались активы Zcash, Cardano, HYPER.

Актуальная картина рынка дает представление о том, как трейдеры распределяют свои силы в периоды нестабильности. То есть, когда рынок колеблется, но не уходит в полномасштабную распродажу.

Zcash демонстрирует свой первый значительный отскок после серьезных потерь

Монета Zcash (ZEC) сейчас торгуется около $426. Ее цена за 24 часа выросла примерно на 10%. Токен резко упал с пика около $700 в ноябре, потеряв почти 30% за месяц.

Торговые данные сегодня показывают более глубокую ликвидность и рост спотовых объемов на нескольких площадках. Это указывает на то, что участники рынка снова обращают внимание на ликвидные монеты с приватностью теперь, когда самая крутая часть падения миновала.

Стоит пояснить, что глубина ликвидности – это количество ордеров на покупку/продажу в книге заказов; чем больше глубина, тем стабильнее цена. Спотовые объемы – это объемы торговли реальной криптовалютой (не деривативами) Монеты с приватностью – криптовалюты вроде Zcash, которые скрывают данные транзакций

Важно сказать также, что нынешний рост токена выглядит более здоровым, чем раньше: торговля идет на разных биржах, объемы растут, и трейдеры снова интересуются приватными криптовалютами после того, как худшее позади. Хотя до максимумов еще далеко, есть признаки стабилизации.

Cardano растет на фоне перетока средств в крупные активы

Цена Cardano (ADA) приблизилась к $0,45. За сутки монета подорожала примерно на 3%. Рост скромный, но вписывается в общую картину поведения крупных криптовалют последних дней.

Когда биткоин стабилизируется, ликвидность остается достаточной, а потоки капитала выравниваются – именно в таких условиях и растет ADA. Сегодня объемы торгов умеренные: нет признаков масштабного накопления.

При этом актив выигрывает за счет статуса Cardano как одной из самых проверенных сетей в периоды осторожности инвесторов.

Текущий подъем не меняет долгосрочный тренд Cardano. Аналитики видят в нем типичную закономерность – после рыночных спадов первыми оживают именно стабильные крупные активы. За ними уже идет подъем топ криптовалют, мем-активов и других токенов.

Bitcoin Hyper представил важное обновление

Разработчики представили дополнение к своей экосистеме, которая сделает сеть BTC быстрее и дешевле. Словом, удобнее для всех. Новые инструменты вдохновлены Solana, но адаптированы под архитектуру Bitcoin Hyper. С их помощью проекты могут легко подключаться к разным сетям.

Сеть совместима с Rust-SDK, API и CLI, что в разы упрощает разработчикам жизнь. Они могут быстро создавать приложения, используя безопасность и расчеты Bitcoin. Все компоненты децентрализованы, надежны и прозрачны: сервисы работают независимо, но синхронизировано, с привязкой к базовому слою Bitcoin.

Это обновление показывает, как Bitcoin Hyper приближается к цели – создать открытую высокопроизводительную сеть со скоростью Solana и надежностью Bitcoin. Переходите на официальный сайт и следите за ходом предпродажи и последними новостями.

Перейти к пресейлу Bitcoin Hyper

Аналитики считают, что сезон альткоинов пока не наступил

Вот несколько ключевых сигналов:

Индекс страха держится на отметке 25 (зона страха)

BTC торгуется на уровне чуть выше $90 000

Ограничен переток средств между крупными активами

Все это говорит о том, что рынок еще не вышел на уровень активности, характерный для “сезона альткоинов”.