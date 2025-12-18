Прогноз цены Bitcoin: сможет ли BTC пробить $95,000 в декабре?

Прогноз цен на топ криптовалют 2025 указывает на то, что BTC может преодолеть уровень $95 000 до конца декабря. Способствуют этому крупные институциональные закупки – то есть действия крупных компаний. Например American Bitcoin Corp (ABTC) приобрела 54 биткоина в ожидании традиционного “рождественского ралли”.

Фирма Эрика Трампа вошла в топ-20 компаний по запасам биткоина

Публичная компания ABTC, сооснователем которой является Эрик Трамп, объявила во вторник, что недавние приобретения увеличили ее биткоин-резервы до более чем 5000 BTC. Согласно данным bitcointreasuries.net, это ставит ее в число 20 крупнейших публичных фирм по объему казначейских запасов биткоина.

С момента выхода на Nasdaq компания по уровню доходности в Биткоинах достигла 96,5%.

Данные Glassnode показывают, что “киты” активно скупают активы на просадке. Только за последние 30 дней они накопили 269 822 BTC на сумму $23,3 млрд. Это стало крупнейшей месячной покупкой за последние 13 лет.

Аналитики рассматривают это как значительный фактор поддержки оптимистичного прогноза цены Биткоина по мере приближения конца декабря. Рынки ожидают восстановления с текущего уровня $85 000-$87 000 до $95 000. В перспективе выход в шестизначные значения до конца года.

Прогноз цены биткоина: на графики появились сигналы для пробоя цены вверх

На дневном графике биткоина видно, что цена сжимается после продолжительного нисходящего тренда. Это означает, что силы продавцов иссякли, и скоро, возможно, начнется ценовой подъем. На момент написания Биткоин торгуется на уровне около $85 000.

Уровень $85 000 представляет собой сейчас наиболее важную краткосрочную поддержку. Его необходимо удержать, чтобы цена смогла развернуться и пойти вверх.

Область сопротивления – $95 000. Как только Биткоин сможет на протяжении дня торговаться выше этой отметки, можно будет говорить о бычьем пробое и начале восстановления. Тогда нижняя граница сместится с $85 000 к $90 000.

Прорыв ниже $85 000 аннулирует все бычье движение. Фокус сместится на более глубокие уровни поддержки, в районе $70-75 тыс.

