Прогноз цены Bitcoin: сможет ли BTC пробить $95,000 в декабре?

Прогноз цен на топ криптовалют 2025 указывает на то, что BTC может преодолеть уровень $95 000 до конца декабря. Способствуют этому крупные институциональные закупки – то есть действия крупных компаний. Например American Bitcoin Corp (ABTC) приобрела 54 биткоина в ожидании традиционного “рождественского ралли”.
Фирма Эрика Трампа вошла в топ-20 компаний по запасам биткоина
Публичная компания ABTC, сооснователем которой является Эрик Трамп, объявила во вторник, что недавние приобретения увеличили ее биткоин-резервы до более чем 5000 BTC. Согласно данным bitcointreasuries.net, это ставит ее в число 20 крупнейших публичных фирм по объему казначейских запасов биткоина.
С момента выхода на Nasdaq компания по уровню доходности в Биткоинах достигла 96,5%.
Данные Glassnode показывают, что “киты” активно скупают активы на просадке. Только за последние 30 дней они накопили 269 822 BTC на сумму $23,3 млрд. Это стало крупнейшей месячной покупкой за последние 13 лет.
Аналитики рассматривают это как значительный фактор поддержки оптимистичного прогноза цены Биткоина по мере приближения конца декабря. Рынки ожидают восстановления с текущего уровня $85 000-$87 000 до $95 000. В перспективе выход в шестизначные значения до конца года.
Прогноз цены биткоина: на графики появились сигналы для пробоя цены вверх
На дневном графике биткоина видно, что цена сжимается после продолжительного нисходящего тренда. Это означает, что силы продавцов иссякли, и скоро, возможно, начнется ценовой подъем. На момент написания Биткоин торгуется на уровне около $85 000.
Уровень $85 000 представляет собой сейчас наиболее важную краткосрочную поддержку. Его необходимо удержать, чтобы цена смогла развернуться и пойти вверх.
Область сопротивления – $95 000. Как только Биткоин сможет на протяжении дня торговаться выше этой отметки, можно будет говорить о бычьем пробое и начале восстановления. Тогда нижняя граница сместится с $85 000 к $90 000.
Прорыв ниже $85 000 аннулирует все бычье движение. Фокус сместится на более глубокие уровни поддержки, в районе $70-75 тыс.
Maxi Doge: шанс зайти в проект до нового бума на крипторынке
Вы наверняка слышали про Dogecoin – мем‑коин, который когда‑то начинал как шуточный актив, а потом стал настолько популярным, что им заинтересовался даже Илон Маск. Теперь на сцене появляется его “младший брат” – Maxi Doge ($MAXI). Проект только набирает обороты, но уже привлекает внимание инвесторов. Успех “собачьих” монет дает о себе знать.
Почему инвесторам интересен Maxi Doge?
Все просто: если Биткоин наконец преодолеет отметку в $95 000 и начнется бычий рынок, то новые монеты на рынке получат мощный импульс к росту.
Во время прошлого рыночного бума похожие мем‑коины приносили инвесторам доходы в 100 раз выше первоначальных вложений. И теперь Maxi Doge пытается повторить этот успех.
Что уже удалось сделать?
- На этапе предпродажи проект собрал более $4,3 млн
- Текущая цена токена – $0,000273 (и дальше она будет только расти).
- Для ранних инвесторов есть бонус: 72 % годовых за стейкинг (хранение токенов на платформе).
Бонус для активных участников
У проекта есть свой закрытый канал (alpha channel), где:
- трейдеры делятся инсайдерской информацией
- обсуждают перспективные торговые идеи
- ищут скрытые возможности для заработка на грядущем рыночном подъеме
Это не просто покупка токенов – это вход в уникальное сообщество, где можно учиться, обмениваться опытом и ловить выгодные моменты.
Так в чем же суть проекта?
Maxi Doge – это классический мем‑коин на ранней стадии развития. Он делает ставку на:
- силу мемов и вирусный маркетинг (как Dogecoin)
- щедрые бонусы для ранних инвесторов
- активное сообщество, которое помогает проекту расти
Присоединяйтесь к новинке на официальном сайте.