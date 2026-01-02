Tether вошла в топ‑5 держателей Биткоина

В четвертом квартале 2025 года компания Tether (эмитент стейблкоина USDT) купила 8 888 BTC. Теперь ее общий запас биткоина достиг 96 185 BTC. Это примерно $8,42 млрд по текущим ценам. Благодаря этому Tether заняла пятое место в мире среди крупнейших хранилищ биткоина.

Зачем Tether сейчас покупает биткоин, когда рынок на спаде? Эксперты видят в этом логичную закономерность.

Компания последовательно переводит прибыль в биткоин‑резервы. Даже на фоне слабости рынка (особенно к концу IV квартала 2025 года) она продолжает скупать криптовалюту. Общая сумма последней покупки составляет $876 млн.

Детали сделок (по данным аналитической фирмы EmberCN):

7 ноября переведено 961 BTC ($97,18 млн) с биржи Bitfinex.

1 января приобретено 8 888,8 BTC ($778 млн).

Итоги для Tether следующие. Средняя цена покупки всего запаса примерно $51 117 за BTC. Нереализованная прибыль (на момент оценки) – $3,524 млрд (при текущей цене около $88 700 за монету).

Другие крупные игроки тоже наращивают позиции. Несмотря на волатильность рынка (биткоин опускался до $88 000 после неудач удержать уровень $93 000), институциональные инвесторы продолжают скупать криптовалюту. Вот последние данные:

Goldman Sachs

Купила биткоин‑ETF на $1,7 млрд. Дополнительно приобрела 1 229 BTC за $108,8 млн (на неделе до 28 декабря). Общий запас биткоина: 672 497 BTC (примерная стоимость – $50,44 млрд).



Strategy

Финансировала покупку полностью за счет продажи акций (по программе at‑the‑market). Средняя цена покупки: $74 997 за BTC. Нереализованная прибыль: 16% от вложенных средств. Рыночная капитализация компании ($46 млрд) почти равна стоимости ее биткоин-резервов.



Японская Metaplanet

30 декабря добавила 4 279 BTC. Теперь ее общий запас – 35 102 BTC.



Из чего складывается стратегия Tether

Политика покупки биткоинов Tether действует в соответствии с правилами, объявленными в мае 2023 года. Компания направляет 15% квартальной прибыли на пополнение резервов. Операции обычно выполняются в последний день каждого квартала или в первый день следующего периода.

Генеральный директор Паоло Ардойно подтвердил факт покупки биткоинов в четвертом квартале. Сохраняется системный подход компании к наращиванию биткоин-позиции на фоне роста эмиссии USDT до $183 млрд.

Помимо управления резервами, Tether возглавила список инвесторов в компанию Speed1. Она вложила туда $8 млн для развития платежной инфраструктуры на основе Lightning Network.

Также Tether поддержала криптокредитора Ledn. По проннозам, рынок кредитования под залог биткоина к 2033 году может достичь $60 млрд.

Компания также запустила PearPass. Это одноранговый менеджер паролей, исключающий риски, связанные с облачным хранением. Компания также предприняла неудавшуюся попытку приобрести футбольный клуб «Ювентус» за $1,17 млрд, что могло бы стать одной из самых амбициозных криптопокупок в европейском футболе.

Согласно сообщениям, Tether может привлечь $20 млрд нового капитала за 3% долю в компании при оценке в $500 млрд.

Прогноз рынка: крупные компании продолжают покупать Биткоин

Биткоин завершил 2025 год, торгуясь в узком диапазоне $86 500-$90 000. 31 декабря американские спотовые ETF зафиксировали чистый приток средств в размере $355 млн, прервав семидневную серию оттоков. Лидером стал фонд BlackRock (IBIT), который привлек $143,8 млн.

Этот приток последовал за суммарным недельным оттоком в $446 млн, завершившимся 29 декабря. Согласно данным CoinShares, продукты на биткоин потеряли $443 млн.

Несмотря на недавнюю волатильность, руководители индустрии выражают сдержанный оптимизм в отношении 2026 года.

«В 2025 году деньги, которые обычно направлялись бы в биткоин, ушли в другие активы», — пояснил Тимо Ламар, директор по исследованию рынка Unchained.

