Trump Media устраивает бесплатную раздачу токенов для акционеров

Trump Media & Technology Group подтвердила планы раздать своим акционерам новый цифровой токен. Это самый четкий сигнал того, что компания постепенно расширяет свое присутствие в блокчейн-продуктах. Растет ее влияние в медиа- и финтех-пространстве.

Как сообщается в пресс-релизе, токен будет распределяться среди держателей публично торгуемых акций DJT. Проект реализуется в партнерстве с криптобиржей Crypto.com.

Раздача пройдет с использованием инфраструктуры Crypto.com. Сам токен, как ожидается, будет работать в сети Cronos. Это современный блокчейн, ориентированный на высокую пропускную способность и совместимость с другими сетями.

Trump Media заявили: цифровой токен – это не доля в компании

Согласно заявлению компании, каждый фактический владелец акций DJT сможет получить один цифровой токен за каждую полную акцию, которой он владеет. Дата фиксации прав на получение токена будет объявлена позднее.

В Trump Media уточнили, что держатели токена смогут “время от времени получать вознаграждения” в течение года. Речь идет о бонусах и скидках, связанных с продуктами компании. Сюда входят соцсеть Truth Social, стриминговую платформу Truth+ и сервис прогнозов Truth Predict.

При этом компания отдельно подчеркнула: токен не является акцией или финансовой ценной бумагой. Он не дает права собственности на Trump Media или другие структуры. Также не предполагает участия в прибыли компании или вознаграждений, зависящих от управленческих решений.

Кроме того, в документах указано, что токен может оказаться непередаваемым и неподлежащим обмену на наличные средства.

Зачем тогда производится раздача? Генеральный директор и председатель совета директоров Trump Media Девин Нуньес отметил, что компания рассматривает этот токен как способ поощрить акционеров. Отмечено, чот все действия находятся в рамках все более понятного регулирования цифровых активов.

Он также добавил, что для реализации проекта будет использоваться блокчейн-технология Crypto.com. Более подробная информация о сроках и механике выпуска токена, как ожидается, будет опубликована в ближайшее время.

Источник: Google Finance

Акции компании Trump Media (тикер DJT) демонстрируют оживление.Недавно они торговались на уровне $13,30, показав прирост около 5,85 % за день. Такой интерес инвесторов связан с новостями о выпуске токена.

Финансовые показатели: рост есть, но скромный

За последние 12 месяцев (2025 год) выручка компании составила $3,67 млн. Это всего на 1,6 % больше, чем в 2024 году ($3,61 млн). При этом показатель остается ниже рекордного уровня 2023 года ($4,13 млн) – самого успешного за последние три года.

Рост выручки фактически остановился, а компании пока не удается существенно расширить базу доходов. При этом убытки по‑прежнему значительны.

Криптостратегия: от токена до инвестиций в биткоин

Выпуск токена – часть масштабной криптоинициативы Trump Media, которую компания развивает последний год:

Апрель 2025: объявлено о планах запустить токен и цифровой кошелек в рамках расширения платформы Truth+. Изначально токен задумывался как средство оплаты подписок на стриминг, но позже его функционал могли расширить на другие сервисы

Январь 2025: под брендом Truth.Fi компания анонсировала:

инвестиции в биткоин и другие цифровые активы сотрудничество с Crypto.com по запуску криптоориентированных биржевых фондов (ETF)



Июль 2025: Trump Media вложила $300 млн в опционы, привязанные к биткоин‑активам. Это позволило получить доступ к колебаниям цен на криптовалюту, не покупая сам биткоин напрямую.

Что это значит?

Trump Media делает ставку на цифровые активы как на способ:

привлечь новых инвесторов

диверсифицировать доходы

усилить позиции Truth+ в цифровой среде

Однако успех этой стратегии будет зависеть от способности монетизировать криптопродукты, а также волатильности рынка криптовалют.К тому же необходимо учитывать регуляторные риски в сфере цифровых активов.

