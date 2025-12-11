Уолл-стрит принимает Bitcoin: на бирже NYSE установили статую Сатоши Накамото

В четверг Нью-Йоркская фондовая биржа приняла бронзовую статую создателя Bitcoin Сатоши Накамото.

Компания Twenty One Capital – первая публичная компания, специализирующаяся на Биткоине, которая торгуется на NYSE под тикером XXI. 11 декабря она установила шестой из 21 запланированных памятников по всему миру.

Примечательно, что статую разместили на бирже в в тот период, когда криптовалютные рынки переживают пугающую неопределенность из-за политики Федеральной резервной системы.

Генеральный директор Twenty One Джек Маллерс, который также основал платежный сервис Strike на базе Lightning Network, заявил, что размещение статуи отражает эволюцию Bitcoin от кода до культурного феномена. Однако, по данным Bloomberg, акции компании рухнули на 19% в первый день торгов во вторник после слияния через компанию-пустышку. Поясним, что так называют способ выхода на биржу, когда компания объединяется с уже существующей публичной оболочкой без активов.

Символ цифровой децентрализованной эпохи под угрозой?

Пикоцци выразила изумление достижением, заявив, что размещение на NYSE превзошло “нашу самую смелую мечту” для серии статуй.

Установка произошла через несколько месяцев после того, как вандалы украли и выбросили другой памятник Сатоши в озеро Лугано. Это произошло в августе после празднования Национального дня Швейцарии.

В то же время Satoshigallery, арт-коллектив, стоящий за глобальной кампанией, предложил награду в 0,1 BTC стоимостью около $12 000 за информацию, ведущую к возвращению украденной статуи.

Группа осудила вандализм, поклявшись продолжить свою миссию и заявив: “Вы можете украсть наш символ, но вы никогда не сможете украсть наши души”. Кража в Лугано стала первым крупным инцидентом, затронувшим официальные памятники Сатоши. Будапешт открыл первую в мире инсталляцию в сентябре 2021 года.

Напомним, что глобальная кампания направлена на установку 21 памятника, символизирующих ограничение Bitcoin в 21 миллион монет. Существующие статуи находятся в Будапеште, на Bitcoin Beach в Сальвадоре, в Токио и теперь в Нью-Йорке.

Оригинальный бронзовый бюст в Будапеште изображал безликую фигуру в капюшоне с зеркальной поверхностью, воплощая символизм “мы все – Сатоши”. Дизайн Пикоцци “Исчезающий Сатоши” изображает сидящую за ноутбуком фигуру, которая исчезает при взгляде с разных углов.

Twenty One Capital сталкивается с рыночными трудностями, несмотря на запасы BTC

Twenty One Capital владеет примерно 43 500 BTC стоимостью более $3,9 млрд. Это делает ее третьим крупнейшим корпоративным держателем в мире.

Компания объединилась с Cantor Equity Partners – специальной компанией для поглощений (SPAC), поддерживаемой инвестиционной фирмой Cantor Fitzgerald. Ее возглавляет Брэндон Лютник, сын министра торговли Говарда Лютника.

Сделка включала $486,5 млн в старших конвертируемых облигациях и около $365 млн в обыкновенных акциях через частные инвестиционные транзакции.

Акции открылись по $10,74 во вторник, ниже цены закрытия SPAC в $14,27, поскольку компании, управляющие криптовалютными резервами, испытывают растущее давление.

Несмотря на волатильность, Маллерс подчеркнул, что стратегия Twenty One отличается от конкурентов. Компания планирует запускать продукты и полезные сервисы, а не просто пассивно накапливать Биткоин.

Политика ФРС омрачает ралли Биткоина

BTC торговался в четверг утром на уровне $90 121, снизившись на 2,3%. Спад произошел после третьего подряд снижения ставки ФРС на четверть пункта.

Глава ФРС Джером Пауэлл назвал снижение дальнейшей нормализацией политики, но спрогнозировал только одно дополнительное снижение в 2026 году – меньше, чем надеялись инвесторы.

