أفضل عملة رقمية للشراء الآن مع استعداد السوق لخفض الفائدة في ديسمبر

اشتد بحث المستثمرين عن أفضل عملة رقمية للشراء الآن بعدما تعافى سوق العملات الرقمية بقوة، مدفوعًا بارتفاع توقعات خفض الفائدة في ديسمبر إلى أكثر من 70%.

ورغم ذلك، ما زال السوق منقسمًا. يرى فريق أن خفض الفائدة الشهر المقبل قد يدعم سوق العمل الذي بدأ يبرد، بينما يؤكد آخرون أن التضخم ما زال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأن الاقتصاد يظهر متانة أكبر مما يبدو.

وأشار “إيان لينغن” رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة في BMO Capital Markets: “المثير للاهتمام أن كلا الجانبين يقدّمان حججًا قوية؛ فريق يدعو إلى الخفض بسبب تباطؤ سوق العمل، وآخر يفضّل التثبيت بسبب مخاطر التضخم المستمرة.”

وفي الأثناء، يُظهر سوق العملات الرقمية إشارات واضحة على تكوين قاع، ما يعزز احتمال انتهاء التصحيح وبدء موجة صعود جديدة. وبرزت مشاريع تتحدى ضعف السوق، أبرزها Bitcoin Hyper الذي حافظ على زخمه القوي، إلى جانب عملات مثل Zcash وXRP.

أداة FedWatch تُظهر احتمالًا بنسبة 71.3% لخفض الفائدة في ديسمبر

بدأت الأسواق العالمية، من العملات الرقمية إلى الأسهم، تداولات الأسبوع بنبرة إيجابية بعدما ارتفع التفاؤل بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، حيث سجّلت أداة FedWatch احتمالًا بلغ 71.3%. وتُظهر التوقعات أن اجتماع ديسمبر قد ينتهي بخفض قدره 25 نقطة أساس، وهو ما يعزز التوجه الحذر ويدفع المستثمرين للبحث عن أفضل عملة رقمية للشراء الآن.

وتزايد الزخم الصعودي بعدما صرّح عضو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز يوم الجمعة بأن أسعار الفائدة قد تنخفض “في المدى القريب”، مما عزز الرهانات على خفض جديد في ديسمبر.

من جانبه، كتب يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس: “نتوقع خفضًا جديدًا في ديسمبر، يتبعه خفضان آخران في مارس ويونيو 2026 ليصل سعر الفائدة إلى نطاق 3 – 3.25%.”

أفضل العملات الرقمية للشراء استعدادًا لديسمبر 2025

نتناول في النقاط التالية أبرز ثلاثة مشاريع مرشحة لتحقيق أعلى المكاسب في موجة الصعود القادمة:

Bitcoin Hyper يتصدر السوق بعد جمع 28.3 مليون دولار

بينما ترتفع توقعات خفض الفائدة واحتمالات بدء سوق صاعدة جديدة، تتجه رؤوس الأموال الذكية -من المؤسسات إلى حيتان العملات الرقمية- نحو مشروع Bitcoin Hyper (HYPER) الذي يعيد تعريف فائدة بيتكوين عبر منصته المبتكرة من الطبقة الثانية. ورغم ضعف السوق، تمكن المشروع من جمع 28.3 مليون دولار في وقت قصير، وهو رقم قياسي لطرح مسبق بهذا الحجم.

ويهدف المشروع إلى منح بيتكوين قدرات Web3 حقيقية. فهو يقدّم آلة افتراضية من نوع SVM تُشغّل عقود Rust الذكية وتدعم تطبيقات DeFi وNFT والألعاب. ويُدخل جسر Hyper عملات BTC الملفوفة إلى الشبكة؛ إذ يرسل المستخدمون بيتكوين إلى عنوان مُراقَب، ويجري التحقق من بيانات الكتلة، ثم تُصدِر الطبقة الثانية الكمية المطابقة فورًا.

هذا النظام يمنح بيتكوين ما كانت تفتقده: معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، مع نهائية شبه فورية وقدرة أفضل بكثير على التوسع.

وشهد الطرح المسبق لـ HYPER ارتفاعًا كبيرًا بعدما ضخت الحيتان سيولة في كل مراحله. وبعد بيع أكثر من 620 مليون توكن، يتزايد الطلب بقوة. يبلغ السعر الحالي 0.013325 دولار، مع ارتفاع جديد مُحدد خلال 24 ساعة، مما يتيح عائدًا سريعًا للمستثمرين.

عملة Zcash تدخل مرحلة تجميع بعد ارتفاعه العمودي

ارتفعت عملة Zcash (ZEC) بقوة في أكتوبر، مدفوعة بتحسن معنويات السوق تجاه عملات الخصوصية وحماس مجتمعها، إذ قفزت بأكثر من 400% لتسجل قمة تاريخية عند 750 دولار، ما يعكس طلبًا شرائيًا قويًا. لكن جني الأرباح وضغوط السوق أعادا العملة إلى مرحلة تجميع، مع تداولها قرب مستوى الدعم عند 530 دولار.

وتتحرك ZEC حاليًا داخل نطاق واسع بين 450 و750 دولار. ومع ذلك، دفع ضغط البائعين السعر نحو الحد السفلي للنطاق. وقد يؤدي كسر هذا الدعم إلى بدء موجة هبوط جديدة. أما اختراق مستوى 750 دولار مرة أخرى فقد يفتح الطريق أمام استهداف مستوى 1,000 دولار.

عملة XRP تُظهر قوة نسبية رغم ضغوط المعروض

مع استعداد السوق للتعافي، يبحث المستثمرون عن أفضل عملة رقمية يمكن شراؤها الآن بين الأصول التي حافظت على قوتها حتى مع تراجع السوق. وتبرز XRP كأحد هذه الأصول؛ فبينما تراجعت القيمة السوقية لبيتكوين بنسبة 23% والإيثريوم بنسبة 29% خلال الثلاثين يومًا الماضية، حافظت XRP على أرقامها السنوية في المنطقة الإيجابية رغم هبوطها 19% هذا الشهر.

ومع ذلك، شهدت العملة تقلّبات حادة تبعتها مرحلة تجميع أفقية، إذ يواصل المشترون والبائعون الحفاظ على توازن واضح. وتتداول XRP حاليًا عند 2.04 دولار مع ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية.

وإذا حافظت العملة على هذا التعافي، فقد تستعيد زخمها الصعودي مع تحسن معنويات السوق، وقد تستهدف مستوى 2.50 دولار. أما فقدان الدعم فربما يدفع السعر نحو مستويات 1.90 و1.60 دولار.