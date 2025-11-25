شركة Bitwise تلمّح لإطلاق صندوق DOGE ETF بينما صندوق GDOG من Grayscale لم يسجّل أي تدفقات في يومه الأول

أبرز النقاط:

Bitwise تؤكد أن صندوق BWOW Dogecoin ETF بات قريبًا من حصد الموافقة.

الصندوق ينتظر الكلمة النهائية من هيئة SEC قبل بدء البيع والتسويق.

في 24 نوفمبر، اُطلق صندوق GDOG من Grayscale التداول رسميًا.

كشفت شركة Bitwise Asset Management عبر منصة X أنها قدمت بيان التسجيل الخاص صندوق التداول القادم الخاص بـ Dogecoin (DOGE عند 0.15 دولار، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، ما يعني أن الاصل المالي لا يمكن بيعه أو الترويج له قبل انتهاء إجراءات هيئة SEC.

وبمجرد تفعيله، سيمنح الصندوق المستثمرين الأمريكيين الاستثمار المباشر في عملة DOGE من خلال أداة استثمار منظمة، فاتحًا بذلك بابًا واسعًا أمام المؤسسات والأفراد لدخول قطاع عملات الميم.

إطلاق GDOG من Grayscale بدون تدفقات نقدية في يومه الأةول

فييُعد بذلك إن صندوق Grayscale GDOG، هو أول صندوق فوري لعملة DOGE في الولايات المتحدة، لكنه حصل على صفر تدفقات خلال اليوم الأول من إطلاقه في 24 نوفمبر، وفق بيانات SoSoValue. الأمر نفسه حدث مع صندوق XRP من Canary Capital والذي لم يسجل أي تدفقات في أول يوم، لكنه جمع 243.05 مليون دولار في اليوم التالي.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أعادت شركة Bitwise تقديم نموذج التسجيل S-1 مع إزالة بند التأخير، ما فعّل تلقائيًا فترة الـ20 يومًا للموافقة بموجب الفقرة 8(a) وفقًا لقانون الأوراق المالية. كذلك، أطلقت Bitwise صندوق XRP الفوري على بورصة NYSE في 20 نوفمبر.

وأشار محلل صناديق ETF في بلومبرغ، المعروف بـ “إريك بالشوناس” إلى أن هذه الخطوة قد تجعل صندوق Bitwise DOGE ETF فعالًا بحلول 26 نوفمبر 2025 إذا لم تتخذ هيئة SEC أي إجراءات إضافية، وهو ما يشبه المسار الذي اتبعته Grayscale إلى أن إطلاق BWOW قد يبدأ قريبًا.

Looks like Bitwise is doing the 8(a) move for their spot Dogecoin ETF, which basically means they plan on going effective in 20 days barring an intervention. pic.twitter.com/y8jyxbYKXQ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 6, 2025

سعر DOGE يتمسك بالدعم الرئيسي

حتى في لحظة كتابة هذه السطور، تتداول عملة DOGE فوق منطقة دعم قوية بين 0.13 و0.14 دولار. ولا تزال العملة داخل قناة سعرية هابطة مع استمرار الرفض عند الحد العلوي للقناة.

اختراق مقاومة القناة السعرية بالقرب من 0.16 دولار قد يشير إلى أول محاولة للتعافي الصاعد مع هدف أول عند 0.18 دولار وهو خط الوسط لمؤشر بولينجر (SMA). إذ تظل المؤشرات مختلطة، حيث يقترب مؤشر RSI عند 40، بينما يظهر MACD زخمًا أفقيًا.

في حال الاتجاه الصاعد، يمكن لعملة DOGE أن تستهدف مستوى 0.21 دولار، وهو مستوى مقاومة رئيسي منذ سبتمبر. أما في حال فشل الدفاع عن نطاق الدعم، فقد تتجه عملة الميم نحو 0.12 دولار، وهو مستوى لم يتم اختباره منذ بداية 2025.