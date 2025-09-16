تراجع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9% ليصل إلى 0.26 دولار وسط موجة بيع واسعة في سوق الكريبتو، إلا أن المحللين يعتبرون هذا الهبوط بمثابة فرصة ذهبية للشراء عند الانخفاض.

أبرز النقاط

المحلل Trader Tardigrade أكد أن الزخم الصعودي لعملة DOGE ما زال قائمًا، مع توقعات بارتفاع قد يصل إلى 7 أضعاف نحو 1.7 دولار.

الخبراء يشيرون إلى محفزات قوية مثل الإطلاق المرتقب لصندوق Rex-Osprey DOGE ETF وتخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز فرص ارتفاع دوجكوين.

الفائدة المفتوحة في عقود DOGE الآجلة ارتفعت إلى 6 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.

وسط موجة البيع الواسعة في سوق العملات الرقمية، تراجع سعر دوجكوين (DOGE) بنسبة 9% في 15 سبتمبر ليصل إلى 0.26 دولار، بعد أن كان قد ارتفع الأسبوع الماضي إلى 0.31 دولار بدعم من الضجة المحيطة بإطلاق صندوق DOGE ETF من Rex-Osprey. ويرى المحللون أن هذا التصحيح يمثل فرصة للشراء عند الانخفاض.

دوجكوين قد يستعد لارتفاع يصل إلى 7 أضعاف

بعد التصحيح الأخير، تراجع سعر دوجكوين (DOGE) إلى 0.26 دولار، لكن محللي السوق يرون أن النمط الصعودي ما زال قائمًا. وأوضح المحلل الشهير Trader Tardigrade أن دوجكوين قد يكون في طريقه إلى ارتفاع ضخم قد يصل إلى 7 أضعاف، مستهدفًا مستوى 7 دولارات.

كما أشار المحلل إلى أن دوجكوين أكد اختراقًا لنموذج مثلث طويل الأمد على الرسم الأسبوعي، موضحًا أن هذا النموذج يمنح نسبة مخاطرة إلى عائد نادرة تبلغ 1:29، مع إمكانية دفع السعر نحو 1.70 دولار في المرحلة المقبلة.

رغم الضجة الكبيرة حول إطلاق صندوق Rex-Osprey DOGE ETF الأسبوع الماضي، إلا أن موعد الإطلاق تأجل لأسبوع إضافي. ويتزامن ذلك مع ترقب الأسواق لإعلان الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يتجه رئيسه جيروم باول نحو سياسة التيسير الكمي.

المحلل Bitcoinconsensus رجّح أن سعر دوجكوين (DOGE) على وشك حركة قوية هذا الأسبوع، مؤكدًا أن إطلاق أول صندوق تداول خاص بعملة ميم سيكون محفزًا رئيسيًا.

وبحسب توقعاته، فإن هذا المنتج الجديد قد يجذب تدفقات رأسمالية كبيرة نحو DOGE، على غرار ما حدث مع بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) عقب إطلاق صناديق الـETF الخاصة بهما. مستندًا إلى نموذج الاتجاه الصاعد اللوغاريتمي، يرى المحلل أن دوجكوين قد يرتفع حتى 1.40 دولار.

الفائدة المفتوحة لـ DOGE تقفز إلى 6 مليارات دولار

تواصل عملة الميم دوجكوين (DOGE) إظهار قوتها في سوق المشتقات، حيث قفزت الفائدة المفتوحة (OI) إلى 6 مليارات دولار، وفقًا لبيانات Coinglass، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.

عادةً ما يشير ارتفاع الفائدة المفتوحة بالتزامن مع زيادة السعر إلى زخم صعودي قوي، حيث يعكس دخول المتداولين في مراكز جديدة بدلًا من إغلاق المراكز القائمة. هذا الارتفاع قد يساهم في تعزيز حجم التداول اليومي، مما قد يدفع سعر دوجكوين إلى مستويات أعلى.