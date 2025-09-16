اختراق شبكة Shibarium الخاصة بـ Shiba Inu يثير الذعر، ليدفع Dogecoin وعملات الميم الأخرى للانخفاض بعد سرقة 2.4 مليون دولار من الشبكة.

أبرز النقاط

اختراق Shibarium يستنزف 2.4 مليون دولار، مما يهز الثقة في Shiba Inu ويشعل موجة بيع قوية لعملات الميم.

Dogecoin وShiba Inu وعملات الميم الأخرى تهبط مع تصاعد التحويلات الضخمة وحالات الذعر في السوق.

عملات الميم شديدة الحساسية للأخبار، وقيمتها السوقية الإجمالية تتراجع 8% خلال 24 ساعة.

تتعرض عملات الميم لجولة جديدة من الخسائر بعد أن شهدت شبكة Shibarium التابعة لـ Shiba Inu عملية اختراق كلفت المشروع أكثر من 2.4 مليون دولار.

الهجوم هز ثقة المستثمرين وأدى إلى هبوط أسعار أبرز العملات في هذا القطاع، بما في ذلك (Dogecoin DOGE) و(Shiba Inu SHIB).

صدمة اختراق Shibarium

بدأ التراجع عندما تعرضت شبكة Shibarium، وهي شبكة Layer-2 مرتبطة بـ Shiba Inu، لهجوم Flash Loan. استغل المهاجم 4.6 مليون رمز (BONE) للسيطرة على المفاتيح المسؤولة عن الموافقات على المعاملات.

وبمجرد حصوله على السيطرة، أدخل موافقات مزيفة وسحب الأموال من الجسر الذي يربط Shibarium بـ Ethereum ETH.

قبل أن يتمكن الفريق من تجميد الـ 4.6 مليون BONE، كان المهاجم قد سرق ما يقرب من 2.4 مليون دولار من Ethereum وShiba Inu. ولحسن الحظ، ساعدت قواعد التخزين (Staking) على الحد من تفاقم الأضرار.

كان التأثير مباشرًا؛ إذ انخفضت Shiba Inu بأكثر من 5% خلال 24 ساعة، من 0.000014156$ إلى نحو 0.00001359$، ووصلت في إحدى اللحظات إلى أدنى مستوى عند 0.000013547$.

تم تداول أكثر من تريليون رمز SHIB في يوم واحد، ما يعكس ضغط بيع واضح. كما تراجعت عملة BONE إلى 0.20$ بعد ارتفاع قصير.

أما Dogecoin، أكبر عملة ميم من حيث القيمة السوقية، فقد هبطت بدورها بنحو 8.75% خلال 24 ساعة، لتتداول حاليًا عند حدود 0.2645$.

تفاقم التراجع مع تحويل ضخم تجاوز 119 مليون DOGE (بقيمة تفوق 34 مليون دولار) إلى منصة OKX. مثل هذه التحركات الكبيرة عادةً ما تشير إلى نية البيع، مما يزيد المخاوف من خسائر إضافية.

إلى جانب ذلك، سجلت عملات ميم أخرى مثل Pepe و Bonk و Floki تراجعًا حادًا. جميعها خسرت ما بين 8% و10% في يوم واحد فقط. ونتيجة لذلك، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملات الميم إلى نحو 76.2 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 8% خلال 24 ساعة.

هذا البيع المكثف يبرز هشاشة عملات الميم التي تعتمد في الأساس على الضجة المجتمعية والزخم الإعلامي، على عكس العملات الكبرى التي تستند إلى أساسيات أقوى. وهذا يجعلها أكثر حساسية للأخبار السلبية، سواء كانت اختراقات أو تحركات ضخمة من كبار الحاملين.

في الوقت الراهن، تتجه الأنظار نحو فريق Shiba Inu لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من استعادة الثقة في شبكة Shibarium. كما يراقب المتداولون عن كثب حركة Dogecoin، إذ إن أي تحويلات كبيرة جديدة قد تبقي الضغط قائمًا على سوق عملات الميم في الأيام المقبلة.

