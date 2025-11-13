Coinspeaker

حوت يستعد لشراء إيثريوم بـ 120 مليون دولار بعد أنباء قانون ترامب بإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية

يستعد حوت إيثريوم لتنفيذ عملية شراء ضخمة بقيمة 120 مليون دولار بالتزامن مع إعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد تمرير مشروع قانون ترامب لإنهاء الإغلاق.

أبرز النقاط:

  • ضخّ أحد حيتان عملة إيثريوم مبلغًا إضافيًا قدره 120 مليون دولار في منصة بينانس.
  • وقّع دونالد ترامب مشروع القانون الذي ينهي إغلاق الحكومة الأمريكية.
  • اكتسب الإيثريوم زخمًا صعوديًا وتجاوز حاجز 3,500 دولار.

مع عودة التفاؤل إلى السوق بعد استئناف عمل حكومة واشنطن، نفّذ حوت إيثريوم ضخم تحرّكًا بتسعة أرقام استعدادًا لعملية تجميع محتملة. فقد أودع أحد حيتان عملة إيثريوم مجهول، معروف بشراء كميات هائلة من العملة البديلة باستخدام عملات مستقرة مقترضة، مبلغًا إضافيًا قدره 120 مليون دولار من USDT في منصة بينانس، أكبر منصة تداول عملات رقمية من حيث حجم التداول.

ذكر موقع Lookonchain أن الحوت المعروف باسم “66kETHBorrow” اقترض 120 مليون دولار من USDT عبر بروتوكول الإقراض Aave. وقد راكم هذا الحوت حتى الآن نحو 385,718 إيثريوم، بقيمة تبلغ 1.33 مليار دولار. ويرى المحللون أن إيداعه في بينانس يمثّل خطوة تمهيدية “لشراء المزيد” من الإيثريوم.

وصعد ETH بنسبة 2.9٪ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتداول عند 3,540 دولار وقت كتابة التقرير، فيما تبلغ القيمة السوقية لأكبر عملة بديلة نحو 430 مليار دولار.

واشنطن تعود إلى العمل

انتهى أخيرًا الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 42 يومًا.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون أعاد تشغيل مؤسسات الحكومة الأمريكية، بعد أن حصد 222 صوتًا مقابل 209 في مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته الصحفية السابقة في “فوكس بيزنس” إليانور تيريت على منصة X مساء 12 نوفمبر.

الجدير بالذكر إنه أطلقت إعادة فتح الحكومة الأمريكية زخمًا إيجابيًا في سوق العملات الرقمية.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 0.4٪ لتبلغ 3.5 تريليون دولار، وفق بيانات CoinMarketCap. كما زاد إجمالي حجم التداول بنسبة 12٪ ليتجاوز 175 مليار دولار، في إشارة إلى ارتفاع اهتمام المتداولين.

واستعد بعض المستثمرين مسبقًا لعودة عمل الحكومة. ففي 12 نوفمبر، ذكرت Coinspeaker أن منصة باينانس شهدت تدفقات تفوق مليار دولار من العملات الرقمية المستقرة. وتُعد هذه الودائع في المنصات المركزية ذات السيولة العالية مؤشرًا على موجة شراء

أخبار إيثريوم, الأخبار, خبر اليوم
