حوت يستعد لشراء إيثريوم بـ 120 مليون دولار بعد أنباء قانون ترامب بإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية

أبرز النقاط:

ضخّ أحد حيتان عملة إيثريوم مبلغًا إضافيًا قدره 120 مليون دولار في منصة بينانس.

وقّع دونالد ترامب مشروع القانون الذي ينهي إغلاق الحكومة الأمريكية.

اكتسب الإيثريوم زخمًا صعوديًا وتجاوز حاجز 3,500 دولار.

مع عودة التفاؤل إلى السوق بعد استئناف عمل حكومة واشنطن، نفّذ حوت إيثريوم ضخم تحرّكًا بتسعة أرقام استعدادًا لعملية تجميع محتملة. فقد أودع أحد حيتان عملة إيثريوم مجهول، معروف بشراء كميات هائلة من العملة البديلة باستخدام عملات مستقرة مقترضة، مبلغًا إضافيًا قدره 120 مليون دولار من USDT في منصة بينانس، أكبر منصة تداول عملات رقمية من حيث حجم التداول.

Note that whale #66kETHBorrow, who has already bought 385,718 $ETH($1.33B), just borrowed another 120M $USDT from Aave and deposited it to #Binance — likely preparing to buy even more $ETH.https://t.co/HltSDbLgwE pic.twitter.com/PFmhoU5ef2 — Lookonchain (@lookonchain) November 13, 2025

ذكر موقع Lookonchain أن الحوت المعروف باسم “66kETHBorrow” اقترض 120 مليون دولار من USDT عبر بروتوكول الإقراض Aave. وقد راكم هذا الحوت حتى الآن نحو 385,718 إيثريوم، بقيمة تبلغ 1.33 مليار دولار. ويرى المحللون أن إيداعه في بينانس يمثّل خطوة تمهيدية “لشراء المزيد” من الإيثريوم.

وصعد ETH بنسبة 2.9٪ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتداول عند 3,540 دولار وقت كتابة التقرير، فيما تبلغ القيمة السوقية لأكبر عملة بديلة نحو 430 مليار دولار.

واشنطن تعود إلى العمل

انتهى أخيرًا الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 42 يومًا.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون أعاد تشغيل مؤسسات الحكومة الأمريكية، بعد أن حصد 222 صوتًا مقابل 209 في مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته الصحفية السابقة في “فوكس بيزنس” إليانور تيريت على منصة X مساء 12 نوفمبر.

🚨JUST IN: In a 222-209 vote, the House has passed a bill to end the longest government shutdown in history, which lasted more than 42 days. President Trump is expected to sign it tonight at 9:45 PM ET. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 13, 2025

الجدير بالذكر إنه أطلقت إعادة فتح الحكومة الأمريكية زخمًا إيجابيًا في سوق العملات الرقمية.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 0.4٪ لتبلغ 3.5 تريليون دولار، وفق بيانات CoinMarketCap. كما زاد إجمالي حجم التداول بنسبة 12٪ ليتجاوز 175 مليار دولار، في إشارة إلى ارتفاع اهتمام المتداولين.

واستعد بعض المستثمرين مسبقًا لعودة عمل الحكومة. ففي 12 نوفمبر، ذكرت Coinspeaker أن منصة باينانس شهدت تدفقات تفوق مليار دولار من العملات الرقمية المستقرة. وتُعد هذه الودائع في المنصات المركزية ذات السيولة العالية مؤشرًا على موجة شراء