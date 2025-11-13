خروج جماعي من صناديق الـ ETF يختبر صمود ارتفاع البيتكوين ومحلل يتوقع ارتفاعها إلى 112 ألف دولار

أبرز النقاط:

سجّلت صناديق مؤشرات بيتكوين تدفقات خارجة بقيمة 278 مليون دولار.

يؤكد محللون أن احتمال عودة السعر إلى 112 ألف دولار ما زال قائمًا.

تتداول بيتكوين قرب 103 آلاف دولار وتحافظ على دعم 100 ألف.

سجّلت صناديق بيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة بنحو 278 مليون دولار في 12 نوفمبر، بحسب بيانات SoSoValue، فيما عجزت العملة الرقمية عن تجاوز مستوى 105 آلاف دولار.

ورغم ضغط البيع، يرى بعض المحللين أن هذا التراجع قد يفتح الطريق أمام موجة ارتفاع جديدة، قد تدفع بيتكوين نحو 112 ألف دولار، وهو مستوى يقترب من متوسطها المتحرك البسيط لـ100 يوم.

278 مليون دولار تخرج من السوق: Fidelity وArk في الصدارة

سجّل صندوق Fidelity ‏FBTC أكبر عمليات السحب اليومية، بعدما خرجت منه 133 مليون دولار. وجاء صندوق ARKB التابع لـArk Invest و21Shares في المرتبة التالية مع 85.2 مليون دولار من التدفقات الخارجة.

وبذلك تحتفظ صناديق بيتكوين الفورية حاليًا بـ135.8 مليار دولار من الأصول، ما يعادل نحو 6.67% من القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين. ورغم هذه التقلبات القصيرة، ما تزال التدفقات التراكمية قوية عند 60.2 مليار دولار.

ارتفاع كبير في تداولات بينانس مع تبدّل مراكز المتداولين

كشف محللو CryptoQuant أن حجم تداول بيتكوين الفوري على بينانس تجاوز 1.53 تريليون دولار في عام 2025، فيما سجّل الربع الثالث وحده 387.5 مليار دولار، متجاوزًا الربع السابق، في إشارة إلى موجة تراكم واسعة.

وسجّل أكتوبر حجم تداول بقيمة 198.6 مليار دولار. ويقول المحللون إن صعود أحجام التداول على بينانس مقابل خروج الأموال من صناديق الـETF يؤكد أن بعض المستثمرين يتحوّلون من الأدوات المؤسسية إلى الاحتفاظ المباشر بعملة بيتكوين.

في الوقت نفسه، تشير QCP إلى أن بيتكوين تتحرك وفق المزاج العام للأسواق بينما ينتظر المتداولون وضوحًا بشأن مفاوضات الموازنة في الولايات المتحدة. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ مؤخرًا مشروع قانون تمويل مؤقت يمدد عمل الحكومة حتى 30 يناير 2026، ما بدّد مخاوف استمرار الإغلاق الحكومي.

QCP notes that Bitcoin is tracking broader risk sentiment, retreating during the U.S. session and stabilizing around $103k in Asia. While the U.S. government shutdown continues, the Senate has passed a stopgap bill extending funding to January 30, 2026, with markets expecting a… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 12, 2025

تحرك سعر بيتكوين: ما الخطوة التالية؟

يحذّر المحلل علي مارتينيز من أن بيتكوين قد تكون بصدد تشكيل نموذج رأس وكتفين هابط. ويقول إن ارتداد السعر إلى 112 ألف دولار قد يشكّل الكتف الأيمن قبل العودة لاختبار خط الرقبة عند 100 ألف دولار. وفي حال تأكد كسر مستوى 100 ألف، فقد يفتح ذلك الطريق نحو 83 ألف دولار، وهو الهدف التالي الذي يتوقعه.

Bitcoin $BTC could be forming a head-and-shoulders pattern! A rebound to $112,000 might form the right shoulder before a move to the $100,000 neckline, potentially leading to a breakdown to $83,000. pic.twitter.com/EhGBHtuMbE — Ali (@ali_charts) November 13, 2025

لكن الرسم البياني لمارتينيز يوضح أيضًا أنه إذا نجحت بيتكوين في اختراق مستوى 112 ألف دولار مدعومة بحجم تداول ضخم، فقد تقلل من احتمالية هبوط سعر البيتكوين مُجددًا، وربما تتحول إلى أحد أبرز الأصول المرشحة لانفجار صعودي في 2025.