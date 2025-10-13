نقاط رئيسية

أكبر منصةٍ لتداول الأصول الرقمية تلقت 1.4 مليار عملة تيثر (Tether-USDT) خلال 24 ساعة.

موجة تصفية صفقات العملات الرقمية تراجعت إلى نحو 500 مليون دولار.

عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) سجلتا مكاسبَ طفيفة مع تراجع حدة تقلبات السوق.

بعد فقدانه نحو 400 مليار دولار من قيمته الإجمالية في 24 ساعة فقط، يشهد قطاع الكريبتو أخيراً انتعاشة طفيفة وسط توقعاتٍ بتعافٍ وشيك.

فتبعاً لبيانات منصة كوينجلاس (Coinglass)، بلغ إجمالي إيداعات متداولي ومستثمري أسواق الكريبتو في منصة بينانس (Binance) 1.4 مليار عملة تيثر (Tether) وفق معيار ERC-20 في آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي ما تلقته منصات الكريبتو المركزية (CEXs) من استثماراتٍ جديدة 1.81 مليار دولار؛ وعادةً ما تمهد الزيادة المفاجئة لإيداعات العملات المستقرة إلى أنشطة تجميع محتملةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) وسائر العملات البديلة.

وتزامنت إيداعات عملة تيثر (Tether) مع تراجع موجة تصفية صفقات العملات الرقمية -التي عمت أسواق الكريبتو وسجّلت قيمة غير مسبوقة بلغت 19.35 مليار دولار في 11 تشرين الأول/أكتوبر- بنسبةٍ تقارب 98%. فتبعاً لبيانات منصة (Coinglass)، تراجعت بالأمس قيمة إجمالي تصفية صفقات العملات الرقمية إلى 507 مليون دولار، وعادةً ما يترقب المتداولون -مع تراجع حدة التصفية عادةً- مُحفزاً لتحريك الأسواق، ممّا يُهدئ حدة التقلبات.

هل يستعد الثيران لمعاودة الدخول؟

لم تكن انتكاسة أسواق الكريبتو بأكملها مجرّد تصحيح بسيط، فقد خسر قطاع الكريبتو 400 مليار دولار من قيمته الإجمالية في غضون 24 ساعة فقط بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، وتراجع المزاج العام للسوق من منطقةٍ تفوق 50 الوسطية إلى 31 حالياً في إشارة إلى تصاعد مشاعر الخوف والشك وعدم اليقين (FUD) بين المستثمرين.

لكنّ الأمرَ لم يقتصر على أسواق الكريبتو وحدَها، فقد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7% إلى 6,552 نقطة، وفقدَ سهم شركة إنفيديا (Nvidia) نحو %4.9 من قيمته ليستقر عند 183$ وفقاً لبيانات Trading Economics.

من جانبها، مرّت العديد من الأسواق المالية بموجة بيع قوية إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متزايدة و”تدابيرَ مضادة” أخرى على الصين، لتثيرَ هذه المستجدات على الفور مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى بيع أصول المخاطرة مثل العملات الرقمية لتفادي الخسائر.

ولكنْ مؤخراً، بدأت بعض أصول الكريبتو البارزة بتحقيق مكاسبَ طفيفة، حيث تعافى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 109,715$ بالأمس إلى 115,475$ حالياً، وارتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من أدنى مستوياته عند 3,650$ ليستقرَّ مؤخراً عند 4,185$ وسَط توقعاتٍ بانتعاش السوق إذا اكتسب ورود استثمارات العملات المستقرة زخماً، ما لم تتسبّب مستجدات الاقتصاد الكلي بتراجعٍ أقوى للأسواق المالية.