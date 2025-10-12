نقاط رئيسية

أسهم بيع شركة بلاك روك (BlackRock) عملات إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 80 مليون دولار في تسريع انخفاض سعرها بنسبة 14% وسط موجة تصفية واسعةٍ للصفقات عمّت السوق.

بيانات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تُظهر تحويل المستثمرين استثماراتهم من عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما ازدادت قيمة الأرصدة المرهونة للأولى على البلوكتشين بنحو 114 مليون دولار.

نشاط الرهن يُوحي بقناعةٍ طويلة الأجل دعمت ارتدادة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) السريعة ليتجاوز 3,800$.

تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أمس السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 14% ليستقر حول 3,800$ مضاعفاً خسائر عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 7%، حيث كشفت بيانات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تصدّر شركة بلاك روك BlackRock لموجة بيع عملة إيثيريوم (Ethereum) بسحب صافي استثماراتٍ بقيمة 80.2 مليون دولار يوم الجمعة لشراء أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) في ذات الوقت، لتتزامن ضغوط البيع مع اضطرابات السوق نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الصين، ما أدى إلى تفاقم موجة تصفية صفقات الكريبتو ودفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 3,500$، ليُسجّل أدنى مستوياته منذ 3 آب/أغسطس.

فتبعاً لموقع FarsideInvestors، سجّلت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) خروج استثماراتٍ إجمالية بقيمة 174 مليون دولار يوم الجمعة، بقيادة خروج استثماراتٍ من صندوق ETHA التابع لشرك BlackRock بقيمة 80.2 مليون دولار، فيما أبدت نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) أداءً أقوى نسبياً، حيث اجتذب صندوق IBIT التابع للشركة صافي استثماراتٍ بقيمة 74 مليون دولار، ليتراجع صافي الاستثمارات الإجمالية الخارجة من الـ Bitcoin ETFs إلى 4 مليون دولار فقط في ذات اليوم.

وباعتبارها كبرى شركات إدارة الأصول عالمياً، تؤثر صفقات شركة BlackRock كثيراً على المزاج العام للمستثمرين، وهو ما تمت ملاحظته خلال التراجع الحاد لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث أظهرت بيانات موقع كوينجلاس (Coinglass) تصفية صفقاتٍ لعقود مشتقاتٍ مرتبطةٍ بالعملة بقيمة 3.64 مليار دولار في 24 ساعة، مع تراجع معدل الصفقات المضاربة على الارتفاع مقارنة بنظيرتها على الانخفاض إلى 0.94، ما يعكس ميلاً مفاجئاً إلى المضاربة على الانخفاض مع تخلي المتداولين عن عملة إيثيريوم (Ethereum) مع اشتداد التقلبات.

الطلب على عوائد الرهن قد يُخفف من الضغط البيعي قصير الأجل على سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)

للوهلة الأولى، يُوحي تدوير الاستثمارات فيما بين الـETFs التابعة لشركة BlackRock إلى تفضيل المؤسسات الاستثمارية للاستقرار النسبي الذي تتمتع به عملة بيتكوين (Bitcoin) على الاستثمار بعملة إيثيريوم (Ethereum) مع اشتداد ضغوط عوامل الاقتصاد الكلي، لكنّ بيانات البلوكتشين من Beacon Chain الخاصة ببلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تكشف عن اتجاه معاكس، إذ يبدو أن المستثمرين تحوّلوا إلى السعي للاستفادة من عوائد الرهن بدلاً من التخلي عن عملة إيثيريوم (Ethereum).

فبيانات قائمة انتظار المدققين تُظهر ارتفاع عدد طلبات الانضمام يوم الجمعة بمقدار 1,356,688 عملة، ليصل إجمالي الأرصدة المرهونة ضمن عقود الرهن السارية إلى 1,386,514 عملة وقتَ النشر، فيما تراجعت حيازة أعداد طالبي مغادرة القائمة من 2,389,032 إلى 2,357,676 عملة إيثيريوم (Ethereum)، في دلالةٍ على تراجع أعداد المدققين الراغبين بفك أرصدتهم المرهونة.

إجمالاً، ارتفعت أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) المُودعة في عقود الرهن بمقدار 29,826 عملة بقيمةٍ تقارب 114 مليون دولار، وهو ما يوازي تقريباً قيمة الاستثمارات الخارجة من صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock البالغة 80.2 مليون دولار، فيما تراجعت أحجام الاستثمارات المسحوبة إلى 31,356 عملة ETH بقيمة 119 مليون دولار خلال ذات الـ 24 ساعة.

ويشير هذا التباين إلى تدوير الاستثمارات من الـ ETFs غير المُدرّة للعوائد إلى أنشطة الرهن على البلوكتشين، ويُوحي بقناعةٍ راسخةٍ ومستدامةٍ بأمان بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وقدرتها على توليد دخلٍ دون عناء.

وبينما تحمّل المتداولون قصيرو الأجل ومتداولو أسواق المشتقات وطأة تقلبات يوم الجمعة، بقيت البنية التحتية الأساسية لبلوكتشين إيثيريوم وانتعاشة الأصول المرهونة إيجابية تماماً، ليرتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من أدنى مستوياته خلال اليوم حول 3,500 $ إلى 3,823$ وقت النشر، مع إشارة ازدياد الأصول المودعة في عقود الرهن على شبكة Beacon إلى ثقةٍ قد تُخفف من الضغوط البيعية المؤقتة نتيجة خروج استثماراتٍ من صندوق ETHA وغيره من الـ Ethereum ETFs.

حصيلة اكتتاب عملة محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) تتجاوز 16.5 مليون دولار، مع تطلع مُستثمري عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى ارتدادة صوب 4,000$

مع استقرار سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) فوق 3,800$ بفضل عوائد الرهن، تبرز مشاريع واعدة مثل محفظة Best Wallet كبدائل مغريةٍ لكسب العائد، فمع اجتياح موجة تصفية صفقاتٍ بقيمة 19 مليار دولار أسواق الكريبتو، توفر محفظة Best Wallet -وعملتها الأساسية BEST- دعماً لشبكات بلوكتشين متعددة، وخزائن ذكية لحفظ الأصول، وميزات أمان التوقيعات المتعددة، ما يتيح للمستخدمين إدارةً من الطراز المؤسساتي لأصولهم الرقمية.

فحتى وقت النشر، تجاوزت حصيلة اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) -التي تباع حالياً بسعر 0.025775$- علامة 16.5 مليون دولار، مع تبقي ساعاتٍ قليلةٍ على انطلاق مرحلة الاكتتاب التالية، وبإمكان المستثمرين المُحتملين المشاركة في الاكتتاب عبر زيارة الموقع الرسمي لمحفظة Best Wallet والاستمتاع بالعائد الحصري لأوائل المشاركين.