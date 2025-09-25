أبرز النقاط

عملاق إدارة الأصول فرانكلين تمبلتون يجلب قدرات ترميز الصناديق إلى منظومة BNB Chain.

شبكة BNB تنافس سولانا التي تدير سوقًا للأصول الواقعية بقيمة 670 مليون دولار وسط تسارع تبنّي المؤسسات عالميًا.

الدمج يتيح التداول العالمي لرموز BENJI التي تمثل حصص صندوق الحكومة الأميركية النقدي (OnChain US Government Money Fund).

أعلنت شركة فرانكلين تمبلتون الأميركية، التي تدير أصولًا تتجاوز 1.6 تريليون دولار، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، عن توسيع منصتها التقنية Benji Technology Platform لتعمل على شبكة BNB Chain، في خطوة تمثل تكاملًا مؤسسيًا جديدًا مع واحدة من أبرز شبكات البلوك تشين.

تضع هذه الشراكة شبكة BNB Chain في موقع محوري كوجهة رئيسية لمنتجات التمويل المُرمّزة، حيث تنضم فرانكلين تمبلتون إلى قائمة متزايدة من عمالقة التمويل التقليدي الذين يتبنون تقنية البلوك تشين لترميز الأصول الواقعية.

RWAs are finding their home on BNB Chain.@FTDA_US is expanding its Benji Technology Platform, backed by $1.6T AUM, into our ecosystem. Tokenized finance isn’t the future. It’s happening now, on BNB Chain 🧵👇 pic.twitter.com/mS6eQjJic5 — BNB Chain (@BNBCHAIN) September 24, 2025

تمثل منصة Benji بروتوكولًا قائمًا على البلوك تشين يهدف إلى جلب الصناديق التقليدية إلى عالم الأصول الرقمية. فهي تتيح تمثيل حصص صندوق الحكومة الأميركية النقدي (OnChain US Government Money Fund) عبر رموز BENJI، مع تسجيل المعاملات عبر سلاسل بلوك تشين متعددة. وقد انضمت شبكة BNB Chain إلى قائمة الشركاء الحاليين للشركة، والتي تشمل إيثريوم (Ethereum) وأفالانش (Avalanche) وستيلار (Stellar) وبوليجون (Polygon) لتداول رموز BENJI عالميًا.

قال روجر بايستون، رئيس قطاع الأصول الرقمية في فرانكلين تمبلتون:

“ستعمل فرانكلين تمبلتون وشبكة BNB معًا على تقديم أصول مُرمّزة بخصائص أكبر وقيمة مضافة أعلى، بما يخدم العملاء الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.”

يأتي هذا الإعلان بينما يواصل سعر عملة BNB التداول فوق حاجز 1000 دولار، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 1080 دولارًا يوم الأحد 21 سبتمبر.

BNB تستعد لمنافسة سولانا في سباق تبنّي الأصول الواقعية (RWA)

أتاح الدمج الأخير لشركة فرانكلين تمبلتون توسيع وصول عملائها إلى منتجات استثمارية مُرمّزة عبر شبكة BNB Chain، التي برزت كوجهة رئيسية للمنتجات المالية المربوطة بالدولار، بدءًا من صناديق أسواق المال وصولًا إلى أدوات الائتمان.

🚨BREAKING: The total value of tokenized real-world assets (RWAs) on @Solana has surged to $671M, a new all-time high. The surge came after over $150M of inflows into @BlackRock’s $BUIDL fund on Solana. pic.twitter.com/51pkm0tFrA — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 24, 2025

بفضل سرعة التسوية وانخفاض الرسوم والبنية التحتية المتوافقة مع البيانات، توفر شبكة BNB أساسًا قويًا لترميز وتداول الأصول الواقعية. ومع ذلك، لا تزال متأخرة عن اللاعبين الأوائل مثل سولانا (SOL 201.9 دولار) من حيث حجم التبنّي. فوفقًا لمنصة Solana Floor، تجاوزت الأصول الواقعية على سولانا 670 مليون دولار كأعلى مستوى تاريخي، مدفوعة بتدفقات بلغت 150 مليون دولار من صندوق BUIDL التابع لشركة بلاك روك.

قد تشهد BNB تدفقات مماثلة مع تأكيد فرانكلين تمبلتون التزامها طويل الأمد من خلال توسيع منصة Benji، ما يضعها بقوة في سباق الهيمنة على سوق الأصول الواقعية.

