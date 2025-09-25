شهد سعر عملة شيبا إينو (SHIB) ضغوطًا قوية هذا الأسبوع، إذ تراجع بما يقارب 6٪، ما أدى إلى خروجه من قائمة أكبر عشرين أصلًا رقميًا، في وقت يشهد فيه السوق ككل تباطؤًا ملحوظًا.

لكن خلف هذه الصورة السلبية، تكشف تحركات حيتان التداول ورؤوس الأموال الذكية عن مشهد مختلف تمامًا، يوحي بإمكانية حدوث انفجار صعودي قريب.

الحيتان يستحوذون على 62 مليار SHIB

أظهرت بيانات “أون-تشين” من Nansen أن الحيتان كثّفت شراءها لعملة SHIB أثناء الهبوط الأخير.

فقد ارتفعت حيازات كبار المستثمرين إلى 100.52 مليار توكن، مقارنة بـ 38.52 مليار فقط في الشهر الماضي. هذا يعني أن الحيتان استحوذت على نحو 62 مليار SHIB، تعادل قيمتها أكثر من 745 ألف دولار خلال أيام قليلة فقط.

كما ارتفعت حيازات المستثمرين المصنّفين ضمن “الأموال الذكية” بنسبة 98٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية، لتصل إلى أكثر من 12.46 مليار توكن.

تاريخيًا، غالبًا ما يسبق هذا النمط من التراكم المكثّف من قبل حيتان التداول ورؤوس الأموال الذكية انعكاسات صعودية قوية.

إلى جانب ذلك، يواصل المستثمرون نقل عملاتهم من المنصات إلى محافظ خاصة للتخزين الذاتي. فقد تراجع الرصيد الإجمالي للعملة على المنصات إلى 282.23 تريليون توكن، مقارنة بـ 290 تريليون في أغسطس الماضي.

هذا الاتجاه يشير إلى أن الضغوط البيعية تتراجع، وأن حاملي العملة يستعدون لموجة صعود طويلة الأجل.

تحليل سعر SHIB: اختراق أم انهيار؟

يُظهر الرسم البياني اليومي لعملة SHIB حالة من التماسك داخل مثلث متماثل طويل الأمد، فيما يتحرك السعر حاليًا قرب مستوى 0.00001223 دولار.

المؤشرات الفنية ما زالت تميل إلى الحياد مع نزعة هبوطية على المدى القصير؛ إذ يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.12 في منطقة قريبة من التشبع البيعي، فيما يعكس مؤشر MACD زخمًا ضعيفًا.

إذا نجحت SHIB في اختراق المثلث صعودًا، فقد تنطلق بارتفاع يصل إلى 308٪ نحو مستوى المقاومة عند 0.00003787 دولار، مع هدف ممتد قريب من 0.000050 دولار إذا تسارع الزخم الشرائي.

لكن في حال فشل السعر في التمسك بمستوى الدعم الحالي، فقد تتراجع SHIB بنسبة إضافية تبلغ نحو 15٪ إلى حدود 0.00001028 دولار، حيث من المتوقع أن يحاول المشترون الدفاع عن المستوى قبل أي ارتداد أقوى.

