مجلة هارفارد بيزنس ريفيو (Harvard Business Review) أفادت بأن 100 شركةٍ مُدرجةٍ في البورصة تمتلك كمياتٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً.

شركة ستراتيجي (Strategy) -التي يترأسها مايكل سايلور (Michael Saylor)- بحوزتها حالياً 3% من المعروض الكلي لرائدة القطاع.

وضعت ولايتا تكساس ووايومنغ وولايات أخرى خططاً لإنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin).

أكدت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو (HBR) في حسابها على منصة X امتلاك قرابة 100 شركةٍ مُدرجةٍ في البورصة كمياتٍ من أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عملة بيتكوين (Bitcoin). ويُمثل إجمالي حيازاتها من العملة حوالي 4% من معروضها الكلي، تتقدّمها شركة ستراتيجي (Strategy) التي تمتلك وحدَها حوالي 3% من معروضها الإجمالي البالغ 21 مليون عملة BTC.

نظرة على تحوّل المؤسسات نحو عملة بيتكوين (Bitcoin)

في مقال بعنوان “هل يجب أن تصبح عملة بيتكوين (Bitcoin) جزءاً من أصول ميزانيتكم العمومية؟”، تناولت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو كيفية تطوّر المؤسسات المالية التقليدية على مرّ السنين، فقد تحوَّل هذا القطاع من خوف امتلاك الأصول الرقمية إلى سعي حثيثٍ لامتلاك حصةٍ منها بأي ثمن، ليبقى السؤال المطروح بين عمالقة وول ستريت حالياً: ما هو حجم العملات الرقمية في ميزانيتكم العمومية؟

في معظم الأحيان، يُقصَدُ بهذا السؤال عملة بيتكوين (Bitcoin) رغم اقتحام عملات بديلة أيضاً دائرة الضوء مؤخراً، حيث لعب الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب -والقاضي بإنشاء “احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin)” دوراً كبيراً في تبدل المواقف. ومع هذه النظرة والبيئة التنظيمية الأكثر وديةً، أصبَح من الصعب الآن تجاهلُ عملة بيتكوين (Bitcoin).

وفيما انشغلت ولاية تكساس بإعداد تشريعاتٍ رائدة لتنظيم احتياطيات عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث أقرّت الولاية مشروعَ قانون مجلس الشيوخ رقم 21 لإنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin) في أيار/مايو. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين ولاية تكساس من الاحتفاظ باحتياطياتٍ من العملات الرقمية التي تتجاوز القيمة السوقية لكلٍّ منها 500 مليار دولار.

وخلال إقرار القانون، بدت عملة بيتكوين (Bitcoin) الوحيدةَ المُصنَّفة باعتبارها ذات قيمة سوقية تتجاوز 500 مليار دولار. مع ذلك، وجدَت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) الآن مكاناً لها في هذا التصنيف بعد أن تجاوز سعرها مؤخراً 4,000$. فتبعاً لبيانات موقع CoinMarketCap، يبلغ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) حالياً 4,300.8$، ما يمنحها قيمة سوقية توازي 518.84 مليار دولار.

بالمثل، يُعِدُ مُشرّعو ولاية وايومنغ (Wyoming) أيضاً إستراتيجيةً لإنشاء احتياطيّ يتضمّن عملة بيتكوين (Bitcoin). وإلى جانب المناطق والدول، بدأ المستثمرون المحافظون التقليديون أيضاً بإضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ميزانياتهم العمومية، حيث استلهم عددٌ كبيرٌ منهم نهجَ شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور، والتي تحوز حالياً 636,505 عملة BTC بقيمةٍ تُقارب 70.5 مليار دولار.

واتجه غالبية هؤلاء المستثمرين غير التقليديين حالياً إلى بيع أسهُمهم بمجرّد ارتفاع سعرها، مُستخدمين مكاسبَهم في شراء عملات بيتكوين (Bitcoin) إضافية، ويكرّرون هذه العملية. مع الأسف، لا يُمكن تطبيق هذه الإستراتيجية إلا إذا كانت ربحية السهم أعلى مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin)، فمن المؤكد أن الحصول على تمويلٍ إضافي عادةً ما يكون سهلاً عند هذا المستوى.

عملة بيتكوين (Bitcoin) كمخزن أفضل للقيمة

على مر السنين، رسّخت عملة بيتكوين (Bitcoin) مكانتها في السوق رغم كافة العقبات التي اعترضت طريقها، فحتى في مواجهة الانتقادات الشديدة من بيتر شيف (Peter Schiff)، استمرّت قيمتها بالارتفاع بقوة، وتمّ تداولها أقرب إلى القيمة 0$ لتصل حالياً إلى 110,810.30$، وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap.

وغالباً ما يُشار إليها اليوم بوصفها وسيلةً للتحوّط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، وهو ما دفع شركة ميتابلانيت (Metaplanet) إلى تبينّها كأصلٍ احتياطي رئيسي، فيما أبقى لاري فينك (Larry Fink) -الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ((BlackRock- على توقعه بازدياد استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) تدريجياً كوسيلةٍ للاحتفاظ بالقيمةِ بدلاً من الذهب.

الاستثمار في تكنولوجيا مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الآن

بالإضافة إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)، تُحدِث عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ضجةً قوية في السوق، حيث يحمل مشروعها -الذي يوفر حلّ طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)- فرصةً جذابة للمستثمرين، خاصةً أولئك الذين لا يخشون المخاطرة.

ويمتاز هذا المشروع بجمعه بين سرعة معالجة المعاملات والرسوم المنخفضة، ما يجعل اكتتاب عملته أحد أفضل اكتتابات العملات الرقمية لعام 2025، فضلاً عن استفادته من أمان بلوكتشين بيتكوين، ما يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين المغامرين. ومع تبقي 15 ساعة فقط على الزيادة السعرية المقررة، فهذه فرصتكم للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر ((Bitcoin Hyper.

إحصاءات الاكتتاب الحالية:

سعر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الآن: 0.012875$

حصيلة الاكتتاب حتى الآن: 14,335,207.91$

يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) والمشاركة في اكتتابها باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) أو باستخدام الفيزا والماستركارد بزيارة الموقع الرسمي للمشروع.

وباستخدام أفضل محفظة كريبتو، يُمكنكم إدارة أرصدتكم منها بسهولة. باختصار، إذا كنتم تبحثون عن فرصٍ جديدة واعدة، فقد يكون الوقت الحالي مثالياً للمشاركة في هذا الاكتتاب.