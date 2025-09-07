النقاط الرئيسية

صافي أحجام الأوامر المُعلقة يُظهر أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) قد يكسر مستوى 4,000$.

المحللون يشيرون إلى 3,960$ و3,360$ باعتبارهما مستويات الدعم الرئيسية، مُؤكدين أهمية الاحتفاظ بهما حتى يتمكن السعر من مواصلة مساره الصاعد الممتد.

المتداولون يتوقعون تفوق أداء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في المدى المنظور مع إبداء سعر زوج ETH/BTC بوادر ضعفٍ وسط تدوير الاستثمارات.

يُواصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مواجهة ضغوط بيع بعد فشله في استعادة مستواه القياسي المُسجل مؤخراً، وتُظهر بيانات أسواق المشتقات أن أي تعافٍ وشيك يبدو صعباً وسط تولي البائعين زمام المبادرة واستمرارهم بدفع السعر للتراجع، ما دفع مُحللين لتوقع أن يكسر مستوى دعمه البالغ 4,000$، وربما ملامسة 3,300$.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يتعرض للضغط مع هيمنة البائعين على أسواق العقود الآجلة

بمراجعة بيانات أسواق المشتقات، يتضح تعرّض سوق العقود الآجلة لعملة إيثيريوم (Ethereum) إلى ضغوط بيعية لافتة، إذ تميل موازين صافي أحجام أوامر السوق نحو البائعين؛ وتبعاً لبيانات البلوكتشين، فقد تجاوزت أوامر البيع نظيرتها للشراء بنحو 570 مليون دولار، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الموازين.

فلطالما ارتبط بلوغ مستويات ضغوط بيع مماثلةٍ ببلوغ السعر أعلى مستوياته الممكنة حينها، وهو ما يثير مخاوف من حدوث تراجع وشيك لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، إذ يرى محلل الكريبتو علي مارتينيز (Ali Martinez) أن مستويات 3,960$ و3,360$ تشكل مناطق دعم رئيسية يلزم الاحتفاظ بها لضمان مواصلة السعر مسيرة ارتفاعه الأخيرة.

$3,960 and $3,360 are the most important support levels for Ethereum $ETH! pic.twitter.com/B7nKoTdXZv — Ali (@ali_charts) September 5, 2025

تدوير الاستثمارات مجدداً من عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)

بعد مرور سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بانطلاقة قوية مكنته من التفوق على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وبقية أسواق الكريبتو في تموز/يوليو والنصف الأول من آب/أغسطس، بدأت علامات الضعف تظهر على أداء الأولى، حيث أشار المتداول داني كريبتو تريدز (Daan Crypto Trades) إلى أن أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) بقي ضعيفاً مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin) نظراً لمروره بموجة تراجع تدريجي خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفاً أن غالبية موجات ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حينها جاءَت نتيجة قيام جهةٍ واحدة بتحويل استثماراتٍ بمليارات الدولارات من رائدة القطاع إلى وصيفتها، وهو ما ظهر بوضوح من خلال تدفق استثمارات مؤسساتية لافتة إلى صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs).

$ETH remains relatively weak against BTC and is just slowly grinding down the past few weeks. Most of the larger green candles during this period were by that single entity, swapping billions of $BTC to $ETH. I do think BTC will outperform again for some time as the ETH/BTC… pic.twitter.com/ksyTwsKIEq — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 5, 2025

أما مستقبلاً، فيتوقع “داني” أن تتفوّق عملة بيتكوين (Bitcoin) من حيث الأداء على المدى القريب مع استمرار سعر زوج ETH/BTCبالتراجع وازدياد هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) على القطاع، مشيراً إلى أن تطوراً كهذا قد يكون صحياً أكثر لمسار سعر إيثيريوم (Ethereum) على المدى المتوسط، ويُمهد لانتهائه من موجة التصحيح الحالية.

من ناحيته، يرى المحلل بنيامين كوين (Benjamin Cowen) أنّ تدوير الاستثمارات مجدداً باتجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) سيستمر خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. ورغم استقرار معدل هيمنة الأخيرة حتى الآن، يتوقع كوين أن يتجاوز ارتفاع قيمة العملة مجدداً نسبة 60% خلال الأسابيع المقبلة.

The rotation back to #BTC should continue here through September and October. I know dominance still has not really moved much, but it should be back above 60% in the coming weeks pic.twitter.com/C54726HZcu — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 5, 2025