المحاور الرئيسية:

تمتلك BitMine حالياً أكبر خزينةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum) في العالم بإجمالي 1,713,899 عملة.

تُصنّف أسهم شركة BitMine (BMNR) من بين أكثر الأسهم الأمريكية تداولاً، حيث تحتل المرتبة العشرين من حيث حجم التداول اليومي.

تسعى الشركة إلى امتلاك 5% من المعروض المتداول لعملة إيثيريوم (Ethereum)، بدعم من مُستثمرين مؤسساتيين بارزين.

أصبحت شركة BitMine Immersion (BMNR) صاحبة أكبر احتياطي لعملة إيثيريوم (Ethereum) في العالم بعدما أعلنت امتلاكها 1,713,899 عملة بتاريخ 24 آب/أغسطس 2025، وفقاً لبياناتٍ رسميةٍ نشرتها الشركة.

وبحسب بيانات CoinGecko، فقد نجحت الشركة التقنيّة -التي يقع مقرّها في لاس فيغاس- بتجميع أصول رقمية ونقدية بقيمة 8.82 مليار دولار، متجاوزةً جميع المؤسسات الأخرى المالكة لعملة إيثيريوم (Ethereum) مثل SharpLink Gaming لتحتلَّ المرتبة الثانية عالمياً في حجم الأصول الرقمية مباشرةً خلف شركة Strategy (MSTR) التابعة لمايكل سايلور، والتي تمتلك 629,376 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تُقدّر قيمتها بـ 71 مليار دولار.

Tom Lee's Ethereum Treasury Company Bitmine $BMNR now holds more than $8.8 Billion worth of ETH + Cash up from the $6.6B last week BMNR now owns 1.71 Million ETH and 192 BTC pic.twitter.com/rbayqJENZ1 — Tom Lee Tracker (@TomLeeTracker) August 25, 2025

وقد أطلقت BitMine Immersion إستراتيجيتها الخاصة بالخزينة في 30 حزيران/يونيو وأغلقتها في 8 تموز/يوليو، الأمرُ الذي مكّنها سريعاً من الارتقاء إلى صدارة جامعي عملة إيثيريوم (Ethereum). ففي الأسبوع الأخير وحده، أضافت BitMine أكثر من 190,500 عملة لترتفع قيمة أصولها الرقمية والنقدية بمقدار 2.2 مليار دولار.

وتحظى مساعي BitMine لامتلاك 5% من المعروض المتداول لعملة إيثيريوم (Ethereum) بدعمٍ من مستثمرين مؤسسيين بارزين، من بينهم Cathie Wood من شركة ARK وFounders Fund وPantera وKraken وDCG وGalaxy Digital.

سهم BMNR يحتل المرتبة العشرين بين الأسهم الأميركية من حيث السيولة

لا يقل حضور BitMine Immersion في الأسواق أهمية عن إستراتيجياتها في العملات الرقمية، فقد تحوّلت أسهم الشركة -المتداولة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز BMNR- إلى واحدةٍ من أكثر الأسهم الأمريكية سيولة، إذ سجَّلت خلال الأيام الخمسة الأخيرة متوسط تداول يومي بلغ 2.8 مليار دولار، بحسب البيان الصحفي الصادر عنها.

وتحتل BMNR حالياً المركز العشرين بين أكثر الأسهم الأميركية سيولةً خلف سهم شركة Coinbase مباشرةً، وأمام مؤسساتٍ مالية معروفة مثل JPMorgan وPalo Alto Networks، ويعكس هذا الارتفاع في السيولة تزايد اهتمام المستثمرين بإستراتيجية الشركة الخاصة بخزائن العملات الرقمية. ومع إعلان اليوم وفي ظل سوق العملات الرقمية الهابط، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 4.3% بحجم تداول قدره 41 مليون دولار، وفقاً لبيانات Yahoo Finance.

وأكّد مسؤولو الشركة، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة توماس “توم” لي (Thomas “Tom” Lee) من Fundstrat، على أن عملة إيثيريوم (Ethereum) تمتلك إمكاناتٍ مُعتبرةً باعتبارها صفقة استثمارية كبرى للعقد القادم، مشيرين إلى أن إستراتيجيتهم تتماشى مع الاتجاهات الأوسع لدمج تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

وتُغطّي الأنشطة الرئيسية لشركة BitMine Immersion تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والتعدين الاصطناعي ومنتجاتٍ مالية قائمة على معدل التجزئة (Hashrate)، بالإضافة إلى خدماتٍ استشارية للشركات التي تسعى إلى تحقيق إيراداتٍ مُقوّمةٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin). وتدير الشركة منشآتٍ في مناطق منخفضة التكلفة بالنسبة للطاقة مثل ترينيداد وتكساس، في دعمها لخطط التوسع. ويُمكن الاطلاع على ملفات الشركة العلنية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وموقع الشركة الرسمي.