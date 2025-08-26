أبرز النقاط:

استحوذت شركة Thumzup المرتبطة بترامب على Dogehash بقيمة 153 مليون دولار لزيادة أنشطة التعدين الخاصة بها.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 12% قبل أن يتسبّب جني الأرباح بانخفاضه إلى 0.22$.

يتماشى انخفاض سعر هذه العملة خلال اليوم مع تركز صفقات المضاربة على انخفاض السعر بقيمة 81.4 مليون دولار قرب مستوى 0.25$.

عقبَ ارتفاعٍ بنسبة 12% نتيجة استحواذ شركة Thumzup المرتبطة بترامب على شركة تعدين بقيمة بلغت ملايين الدولارات، انخفض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 2% إلى 0.22$ يوم السبت (23 آب/أغسطس) مع بدء المتداولين بجني الأرباح، علماً أن Thumzup -والتي كانت في الأصل شركة تكنولوجيا إعلانية- تحوّل تركيزها إلى خزانة العملات الرقمية، ونجحت بجمع 50 مليون دولار في تموز/يوليو من عام 2025 لتمويل عمليات التعدين وشراء العملات الرقمية بشكلٍ مباشر، وبالنظر إلى استحواذ الشركة على Dogehash Technologies مقابل أسهم بقيمة 153.8 مليون دولار، نجحت Thumzup بإضافة 2,500 جهاز تعدين عملة دوجكوين (Dogecoin) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC)، مع عزمها تغيير اسم الشركة إلى Dogehash Technologies Holdings.

Thumzup recently announced an agreement to acquire Dogehash, an industrial-scale blockchain infrastructure company focused on mining Scrypt-algorithm assets such as Dogecoin and Litecoin. The combined company aims to become a leading Dogecoin mining platform.… — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) August 22, 2025

وتشير الوثائق التنظيمية إلى أن دونالد ترامب جونيور (Donald Trump Jr.) يمتلك نحو 350,000 سهم في شركة Thumzup -المُدرجة بالرمز TZUP- بقيمةٍ بلغت 3.3 مليون دولار، ما يجعله أحد المساهمين الكبار فيها.

وكما كان متوقعاً، تسبّبت هذه الأخبار وإشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) إلى احتمال خفض معدلات الفائدة بارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 12% من 0.20$ إلى 0.24$ قبل أن ينخفض نحو 0.23$.

من جهةٍ أخرى، يدل انخفاض السعر بنسبة 2% يوم السبت على قيام المتداولين بالبيع متأثرين بهذه الأخبار عقبَ انحسار موجة الحماس الأولية. كما توضح بيانات عقود المشتقات أيضاً أن المضاربين على انخفاض السعر احتشدوا لإبقاء السعر أسفل مستوى المقاومة النفسي عند 0.25$، بعد أن فاقت قيمة المراكز المضاربة على الارتفاع في سوق المشتقات -والبالغة 185 مليون دولار- نظيرتها لمراكز المضاربة على الانخفاض -والبالغة 171 مليون دولار- ما يعني إيجابية المزاج العام.

مع ذلك، لعبَ تركز أنشطة المضاربة على انخفاض السعر قرب المستويات العليا خلال اليوم دوراً مهماً في انخفاض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بشكلٍ سريع خلال الساعات الأولى من يوم السبت (23 آب/أغسطس).

ووفقاً لخرائط التصفية الخاصة بمنصة Coinglass، تتركز صفقات المضاربة على انخفاض السعر بقيمة 81.4 مليون دولار تقريباً عند مستوى 0.25$، ما يُمثل أكبر تراكم للمراكز بالرافعة المالية في 7 أيام، ويُوفر ذلك عادةً مستوى مقاومةٍ قوياً، مع قيام المتداولين بالبيع الإستراتيجي لحماية مراكزهم من التصفية القسرية. بالتالي، يفسر هذا فشل السعر باختراق مستوى 0.249$ يوم الجمعة، كما يُعزز احتمال قيام المتداولين بالبيع بتأثير الأخبار، مستفيدين من إيجابية المزاج العام الناجمة عن قيام شركة Thumzup بالاستحواذ على Dogehash، إلى جانب إشارة رئيس الفيدرالي إلى تبني سياسةٍ نقديةٍ أقل صرامة.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): ما هو اتجاه السعر القادم بعد فشله في اختراق مستوى 0.25$؟

يتأرجح سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً أسفل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند (Bollinger Band) عند 0.2498$، ما يُرجّح بقاء السعر قربَ هذا المستوى على المدى القصير، وإذا نجح السعر في الإغلاق بشكلٍ حاسم فوق هذا الحد العلوي، فقد يشير هذا إلى تجدد الزخم الإيجابي، ما يُرجّح ارتفاع السعر نحو مستوى 0.30$.

كما يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقةٍ محايدة عند 54.71، ما يشير إلى احتمال ارتفاع السعر بشكلٍ كبير قبل الاقتراب من مناطق الشراء الزائد فوق مستوى 70.

في المقابل، يقعُ مستوى الدعم القادم -والمُوافق للخط الأوسط من مؤشر بولينجر باند- عند 0.225$، متبوعاً بمستوى الدعم الموافق للحدّ السفلي لهذا المؤشر عند 0.201$، وكسرُ هذا المستوى قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الصاعد الحالي وتحوّل المزاج العام إلى السلبية.

ويقع مستوى المقاومة المهم القادم -كما أشرنا- عند 0.25$، وفي حال نجح السعر بخرق هذا المستوى -مدعوماً بأحجام تداولٍ كبيرة- فقد يُواصل ارتفاعه نحو النطاق الممتد بين 0.27$ و0.29$، والمُوافق للتصحيحات السابقة بداية آب/أغسطس. وإلى أن يتمكّن السعر من الارتفاع فوق مستوى 0.27$، من المرجّح أن يواصل تأرجحه ضمن النطاق الضيق الممتد بين 0.22$ و0.25$.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يحقق نجاحات كبيرة، مع تسبب انخفاض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بتحول المتداولين إلى بدائل ذات رافعة مالية كبيرة

مع فشل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بخرق مستوى المقاومة عند 0.25$، نجحت العملة الجديدة عالية المخاطر ماكسي دوج (Maxi Doge) بجذب اهتمام المستثمرين؛ ويُوفر هذا المشروع نسب مخاطر وأرباح كبيرة من خلال توفير رافعة مالية قدرها 1,000 ضعفٍ دون وقف خسائر، ما يجذب المتداولين ممّن يبحثون عن عوائد مضاعفة.

ويلقى اكتتاب هذه العملة رواجاً كبيراً وسريعاً، مع نجاحه بجمع أكثر من 1.5 مليون دولار من الهدف التمويلي للمرحلة الحالية البالغ 1,821,702.9$؛ وبالنظر إلى السعر الحالي البالغ 0.000254$، وتبقي أقل من يومين على الزيادة السعرية التالية، تُوفر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) فرص كسب أرباح كبيرة للمتداولين الراغبين بتحقيق أرباح سريعةٍ دون انتظار نجاح سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بخرق مستوى المقاومة قصير الأمد. أخيراً، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) للانضمام المبكر إلى الاكتتاب.