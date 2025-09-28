نقاط رئيسية

ارتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متجاوزاً 4,000$ بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في 50 يوماً عند 3927$.

تكشف بيانات بيكونتشين (Beaconchain) عن رهن 2,589 عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال 24 ساعة، ما يعادل سحب 11 مليون دولار من معروض السوق.

دخول استثماراتٍ بقيمة 32 مليون دولار إلى صندوق BitMine ETF التابع لـ T Rex يؤكد استمرار الطلب المؤسساتي على عملة إيثيريوم (Ethereum) رغم سلبية المزاج العام.

ارتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متجاوزاً 4,000$ يوم السبت 25 أيلول/سبتمبر، بعدما انخفض لفترة وجيزة دون المستوى الحرج يوم الجمعة لأول مرة منذ 50 يوماً. وعلى الرغم من ضعف السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد نجحَ السعر بتسجيل ارتفاع يومي نسبته 2.2% بدعم من تدفق استثماراتٍ ملحوظةٍ إلى بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

وتُظهر بيانات CoinMarketCap ارتداد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من أدنى مستوياته اليومية عند 3,927$ لتصل إلى 4,021$ بحلول مساء السبت، وسط تراجع بنسبة 49% في أحجام التداول إلى 29 مليار دولار؛ وتُظهر البيانات على البلوكتشين زيادةً في نشاط عقود رهن عملة إيثيريوم (Ethereum) مع تصاعد تقلبات السوق يوم الجمعة.

وتؤكد البيانات الرسمية من Beaconcha.in ارتفاع إيداعات رهن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 2,589 عملة ETH خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 35,712,343 عملة وقت إعداد هذا التقرير، ما يعني أن عقود الرهن الأخيرة قد استوعبت نحو 11 مليون دولار من معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) بأسعار السوق الحالية، ما أزال تأثير عمليات التصفية السريعة التي أبقت سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) منخفضاً ليستقر دون 110,000$ وقت النشر.

صندوق BitMine ETF التابع لـ T Rex بقيمة 32 مليون دولار يؤكد الطلب المؤسساتي على عملة إيثيريوم (Ethereum)

شهدت عملة إيثيريوم (Ethereum) موجة أخرى من استثمارات الحيتان (كبار المستثمرين) مع إطلاق شركة T Rex لصندوق 2x Bitmine ETF (BMNU) الذي نجحَ بجذب 32 مليون دولار في يوم تداوله الأول، ويُوفر هذا المشتق تعرّضاً برافعة مالية مضاعفةٍ لسعر سهم شركة BitMine (BMNR)، ما يتيح للمستثمرين المؤسساتيين تعرّضاً ثانوياً لثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

وأشار كبير محللي الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في وكالة بلومبيرج إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) إلى أن الاستثمارات الواردة إلى صندوق BMNU البالغة 32 مليون دولار تُصنف كثالث أكبر واردات اليوم الأول بين جميع صناديق الـ ETFs المُدرَجة في الولايات المتحدة والتي تمت الموافقة عليها في 2025.

Huge Day One volume number for T Rex's 2x BitMine ETF $BMNU with $32m, making it the 3rd best first day of any of the 650-ish ETFs launched this year after XRP ETF and Dan Ives ETF pic.twitter.com/bWzULsA7Yj — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 26, 2025

يعكس هذا الأداء الإيجابي في اليوم الأول الطلبَ المؤسساتي القوي، رغم ضعف المزاج العام في السوق منذ تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,953$ في آب/أغسطس 2025.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): هل يمكن البقاء فوق مستوى 4000$؟

ارتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) فوق 4,000$ بدعم من ازدياد الرهن والطلب على صناديقها المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs)، ما يعكس ضغط شراء كبير يمنَعُ حدوث مزيد من الانخفاضات، إلا أن المؤشرات الفنية ما تزال متباينة؛ حيث يظل نمط الوتد الصاعد الذي تشكَّل في وقتٍ سابق من أيلول/سبتمبر بمثابة مؤشر هابطٍ رئيسي على توقعات أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى القريب.

ويُشير نمط الوتد إلى هدفٍ هابطٍ قرب 3,200$، ما يعني أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يواجه مخاطر تراجع أعمق إذا اشتدت ضغوط البيع.

كذلك، يشير تباعد خطوط مؤشر بولينجرباند (Bollinger Bands) إلى ارتفاع التقلبات، غير أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لا يزال قرب النطاق الأدنى للمؤشر عند مستوى 3,916$، وهوَ ما يؤكد المخاطر الهابطة. على الرغم من ذلك، قد يُمثل الإغلاق فوق 4,000$ نقطة حاسمة للمضاربين الذين يُخططون لمحاولةٍ أخرى لاختبار متوسط الحركة في مدى 20 يوماً بالقرب من 4,373$.

كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38 إلى حالة البيع الزائد، ما قد يشجع المضاربين على الدخول عند أدنى المستويات المسجلة مؤخراً.

أما في حال استقرَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) فوق 4,000$ وتجاوز مستوى المقاومة عند 4,373$، فقد يواجه الثيران (المضاربون على الارتفاع) تجمعاً كبيراً آخرَ من المعروض عند 4,500$. في المقابل، فإن عدم الحفاظ على مستوى 3,916$ يُخاطر بتسريع التراجع باتجاه 3,500$، مع بقاء هدف نمط الوتد الصاعد عند 3,200$ قائماً.