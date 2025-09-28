نقاط رئيسية

شركة Tether تواصل العمل على تطوير منصتها اللامركزية للذكاء الاصطناعيQVAC المُصممة للعمل محلياً على أجهزة المستخدمين الذكية لضمان خصوصية البيانات.

النظام التقني يشمل حزمة تطوير تطبيقاتٍ للمطورين (SDK) تضم برمجياتٍ مثل QVAC Translate وHealth، إضافة إلى لوحة مفاتيح ذكية قيد الإطلاق لخدمات الذكاء الاصطناعي.

اتجاه الشركة لاعتراك مجال الذكاء الاصطناعي يُعَد تحركاً إستراتيجياً لتعزيز هيمنة الشركة على القطاع وتنويع مصادرها وسط احتدام المنافسة في قطاع العملات المستقرة.

شارك باولو أردوينو- (Paolo Ardoino) الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether)- مراجعةً جديدة لتطبيق “QVAC Translate” في حسابه على منصة X مُشيداً بأحدث تطلعات الشركة لاعتراك مجال الذكاء الاصطناعي. تأتي المراجعة -التي تم نشرها بتاريخ الأمس 27 أيلول/سبتمبر- بعد سلسلة تحديثاتٍ لنظام QVAC التقني الذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى في أيار/مايو ويشمل تطبيقاتٍ متعلقة بالصحة العامة ولوحة المفاتيح، وكُلها مدعومةٌ بالذكاء الاصطناعي.

وتتعلق مبادرة QVAC الأشملُ بنهج “منتجات الذكاء الاصطناعي المحلية”، وهو مفهومٌ صرّحت الشركة بأنها استلهمته من رواية الخيال العلمي المُسمّاة “السؤال الأخير” (The Last Question) للكاتب إسحاق عظيموف (Isaac Asimov)، فقد تم تصميم بنية QVAC كي تعملَ أدواتها مُباشرةً على جهاز المستخدم، بما يضمن بقاء البيانات تحت سيطرة أصحابها. من جهته، يَعتمد نظام QVAC التقني على مجموعةٍ من أدوات المطورين وحزمة برمجياتٍ موجهةٍ للمستخدمين، ويتمثل جوهره بحزمة QVAC SDK، وهي باقة أدواتٍ تتيح للمطورين إطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) لامركزيين للعمل ضمن شبكة المنصة التي تتيح التعامل مباشرةً من النظير إلى النظير (P2P).

وقد شهد التقدم التقني للمشروع استمراريةً ملحوظة، حيث أظهرت برمجياته قدرةً على التنفيذ المحلي عالي السرعة على الأجهزة المحمولة، مع دعم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمةٍ مثل LLAMA 3.2، وتعمل تقنيته على تشغيل التطبيقات الموجّهة للمستخدمين، بما فيها تطبيق QVAC Translate -الذي جرت مراجعته الأولية مؤخراً- وجهاز QVAC Health لمراقبة الصحة العامة.

نهج ابتكاري متعدد الجوانب

تتضمّن إستراتيجية شركة Tether توسعاً كبيراً من حيث تطوير الأجهزة الذكية، ما يؤكد اتساع نطاق طموحها؛ فكما أفاد موقع Coinspeaker بتاريخ 25 تموز/يوليو، أعلن رئيسها التنفيذي -باولو أردوينو- عن تطوير لوحة مفاتيح QVAC، وهو جهاز مزوّد بقدرات ذكاء اصطناعي محليةٍ وخاصة. ومن المُنتظر أن تتيح ميزات توقع النص مراجعة السياق على الجهاز الذكي وتشفيراً آمناً للبيانات، ما يُمثل إنجازاً ملموساً ضمن مساعي الشركة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المُركّزة على الخصوصية ضمن نطاق المنتجات الاستهلاكية اليومية.

وتأتي مساعيها القوية لاقتحام مجال الذكاء الاصطناعي كاستجابةٍ منهجيةٍ ومباشرة لازدحام قطاع العملات المستقرة المزدحم بالمنافسين، فلم تَعُد المنافسة مقتصرةً على شركات الكريبتو الأخرى، بعد أن اقتحمه عمالقة قطاع التكنولوجيا مؤخراً، مثل عملة نيت دولار (Net Dollar-NET) المستقرة الجديدة التابعة لشركة Cloudflare، والمُصمّمة خصيصاً لتسهيل المعاملات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وبتطوير نظام QVAC التقني، امتدّت جهود شركة Tether لتتخطى مجرَّد تنويع أنشطتها بسعيها إلى توفير ساحة عمل مخصصةٍ للمُهتمين بالخصوصية تتيح لعملتها المستقرة -عملة تيثر (Tether-USDT)- أن تُصبح حجرَ الزاوية لجيلٍ جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يأتي إطلاق هذه المبادرات الإستراتيجية من موقع هيمنةٍ قويةٍ على القطاع، حيث تُظهر بيانات منصة تحليلات القطاع RWA.xyz هيمنة شركة تيثر (Tether Holdings) على نحو 60% من قطاع العملات المستقرة بقيمة سوقية إجمالية تفوق 171 مليار دولار، ما يؤكد أن تطلعها لاقتحام مجال الذكاء الاصطناعي دافِعُه الاحتفاظ بموقعها الريادي.