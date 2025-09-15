النقاط الرئيسية

شركة تيثر (Tether) أصدرت مليار عملة تيثر (Tether) إضافية.

القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو تجاوزت 4 تريليون دولار، مع هيمنة العملات البديلة على المشهد.

أحد مؤشرات منصة Coinglass البارزة يشير إلى احتمالية بلوغ السوق قمتها للدورة الحالية.

تشهد أسواق الكريبتو طلباً متزايداً نتيجة توقعات الانتعاش الاقتصادي المحتمل وشائعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، فيما أصدرت شركة تيثر (Tether) -وفقاً لبيانات Lookonchain- ما مجموعه ملياري عملة تيثر (Tether) خلال يومي 12 و14 أيلول/سبتمبر.

عادةً، يشير إصدار معروض جديد من عملة تيثر (Tether) إلى دخول سيولةٍ إضافيةٍ إلى السوق، حيث يستخدم صغار المتداولين والمؤسسات أفضل العملات المستقرة -كعملة تيثر (Tether)- لشراء أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملات بديلة مثل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple-XRP)، إضافة إلى المشاركة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

وعقبَ سلسلة الإصدارات الجديدة، بلغت القيمة السوقية لعملة تيثر (Tether) أعلى مستوياتها الجديدة عند 170.3 مليار دولار بمعروض متداول قدره 175.7 مليار عملة USDT، فيما كشفت شركة تيثر (Tether) عن إطلاق عملتها المستقرة الجديدة -المسماة يو إس إيه تي (United States Authorized Tether-USAT)- المخصصة للولايات المتحدة تحت إشراف بو هاينز (Bo Hines) -المسؤول السابق عن ملف العملات الرقمية في البيت الأبيض.

وفي آخر 7 أيام، تم تحويل 835.6 مليون عملة تيثر (Tether) إلى منصات تداول مركزية (CEXs)، منها 200 مليون عملة USDT تم تحويلها في آخر 24 ساعة فقط وفقاً لبيانات منصة Coinglass، وهو ما يُعزز موجة الشراء القوية على المنصات المركزية ذات السيولة العالية.

الأوضاع أصبحت مبشرة تماماً، باستثناء أحد المؤشرات البارزة

إلى جانب استثمارات العملات المستقرة، سجّلت صناديق الكريبتو المتداولة في البورصات الأمريكية (Crypto ETFs) ورود استثماراتٍ لافتة إليها؛ ففي الأسبوع الماضي، شهدت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) ورود صافي استثماراتٍ أسبوعية بقيمة 2.34 مليار دولار للمرة الأولى منذ 18 تموز/يوليو، فيما سجلت نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) ورود صافي استثماراتٍ بلغت 637.7 مليون دولار في ذات المدة.

ومع موجة الشراء القوية وتبعاً لبيانات موقع CoinMarketCap، فقد سجلت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية أعلى مستوياتها مؤخراً عند 4.1 تريليون دولار بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر، فيما استمرت هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) على القطاع بالتراجع خلال الشهرين الماضيين، لتسجّل أدنى مستوياتها مؤخراً عند 56% وقت كتابة التقرير، ما يدل على تحوّل اهتمام المستثمرين نحو العملات البديلة.

وبينما يُظهر ذلك ثقةً وزخماً عالميين، فإن التركيز المفرط على العملات البديلة شديدة التقلب وذات القيم السوقية المتواضعة يعني أيضاً ازدياد احتمالية تصفية صفقات المضاربين، وممارسات سحب البساط الاحتيالية، أو بلوغ دورة السوق الصاعدة ذروتها كما ترى منصة Coinglass، حيث تُظهر مؤشراتها الخاصة ببلوغ الدورة الصاعدة مداها -وعددها 30- أن قراءة مؤشر موسم العملات البديلة (Altseason Index)- قد تجاوزت مستوى 75 الفارق، وعادةً ما تشير هذه القراءة، أو أي قفزاتٍ حادة لها، إلى بلوغ ذروة نشوة السوق.

ولطالما دلَّ ذلك في السابق على بلوغ موجة ارتفاعات العملات البديلة مداها وينذر بتصحيح قوي. بعبارة أبسط، قد يشير مؤشر Coinglass للعملات البديلة إلى المرور بموجة شراء زائد، وربما ينذر ببلوغ الانطلاقة الحالية مداها في المدى المنظور.