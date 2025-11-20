3 عملات بديلة تتجاوز الاتجاه الهبوطي: ATOM وZEC وASI

أبرز النقاط:

تفوقت ATOM وZEC وASI على السوق بمكاسب مُضاعفة رغم الانخفاض في سوق للعملات الرقمية.

يرتبط صعود كل عملة بعوامل محفزة جديدة. تتمثل، في تحديثات ضمن منظومة ATOM، وتطوير الخزينة والمحافظ الخاصة في ZEC، وزخم التحالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لـ ASI.

توضح هذه المكاسب كيف يمكن للروايات الانتقائية أن تدفع أداء مميزًا للعملات البديلة حتى في سوق متقلب.

ووفقًا لخريطة حرارة العملات الرقمية اليوم ،20 نوفمبر، تبدو أكثر خضرة مقارنة بالانهيار في بداية الأسبوع. ومع ذلك، لم تتعافَ العملات الكبرى بعد:

لا يزال BTC يراوح حول 91k دولارًا تقريبًا، بينما ETH هبط بنسبة 2% ليصل إلى 3k دولارًا.

وبناءً على نصيحة مايكل سايلور، يُنصح بالبقاء متفائلين والتركيز على العملات التي تتفوق على السوق اليوم وتحقق مكاسب واضحة.

Cosmos) ATOM): أفضل عملة بديلة للشراء الآن؟

ارتفعت عملة Cosmos) ATOM) بنسبة 14% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 3.11 دولارًا، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات البديلة للشراء حاليًا. وعززت الأخبار المتعلقة حول نظامها البيئي من التفاؤل بعد تقلبات السوق السابقة. فأعمال الصيانة التي أجريت في نوفمبر على منصة Bithumb الكورية، التي أعادت إتاحة عمليات الإيداع والسحب لـ ATOM، أكدت على أستقرار البنية التحتية. كما أعادت المناقشات المجتمعية حول استخدام عائدات أمان الشبكات المشتركة (ICS) في إعادة شراء ATOM إحياء النقاش حول اقتصاديات التوكن، مما ساهم في تحسين المعنويات بشكل ملحوظ.

تم إنشاء Cosmos بواسطة Jae Kwon وEthan Buchman بهدف بناء “إنترنت البلوكشين”. إذ تناولت الورقة البيضاء لعام 2016 الهيكل التقني للمشروع، بما في ذلك Cosmos SDK وIBC وما يُعرف الآن بـ CometBFT/Tendermint. وأُطلق Cosmos Hub في 2019 كأول منطقة تشغيل، بينما يوضح تقرير Messari 2024 دور ATOM في الأمن، والرسوم، والحوكمة.

Zcash) ZEC): عملة الخصوصية ترتفع أكثر من 8%

ارتفعت عملة Zcash (ZEC) بنسبة 8.6% لتصل إلى 672 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير، مما يجعلها ثاني أفضل العملات البديلة أداءً اليوم.استفادت ZEC من عوامل محفزة محددة، بما في ذلك تقارير عن تراكم جديد في خزانتها وميزات جديدة للمحفظة مثل عمليات المبادلة المحمية في حزمة محفظة Zashi. ساهمت هذه العوامل في تمكين ZEC من التفوق على السوق في بعض الجلسات هذا الشهر.

اُطلقت عملة Zcash في 2016 بواسطة شركة Electric Coin Company، وكانت رائدة في مجال المعاملات الخاصة القائمة على zk-SNARK. وقدم تحديث NU5 في مايو 2022 مجمّع Orchard المبني على Halo 2، ما ألغى الحاجة إلى الإعداد الموثوق به وعزز بنية الخصوصية الحديثة للعملة.

Artificial Superintelligence Alliance) ASI) ترتفع بنسبة 9.6%

ارتفعت عملة Artificial Superintelligence Alliance) ASI) بنسبة 9.6% لتتداول حول 0.32 دولارًا. ويتتبع سعر ASI تحت خط FET على المواقع الكبرى للأسعار، وقد شهدت العملة ارتفاعات مع تجدد زخم AI-crypto والدعم المستمر للبورصات لعمليات التحويل/الترحيل المرتبطة بالتحالف، مثل معدلات التحويل من OCEAN إلى FET. وتستمر الرواية الأكبر حول الذكاء الاصطناعي والاندماج في الحفاظ على الاهتمام التكهني مرتفعًا، رغم تطور بعض أجزاء التحالف.

ويُعد ASI نتيجة لمبادرة بارزة في 2024 تهدف إلى دمج Fetch.ai وSingularityNET وOcean Protocol في اقتصاد توكن واحد، لبناء شبكة ذكاء اصطناعي مفتوحة ولامركزية. وقد تناولت صحيفة Financial Times أهداف هذا الاندماج وتأخيراتها، فيما رصدت التغطية اللاحقة التغيرات في تشكيل هذا التحالف.