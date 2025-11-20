بلاك روك تسعى لإطلاق صندوق Ethereum Staking.. فهل سيعود سعر ETH للارتفاع؟

أبرز النقاط

وضعت هذه الخطوة بلاك روك في صف واحد مع 21Shares وفيديليتي وفرانكلين تمبلتون وغراي سكيل، وجميعها تسعى لإطلاق صناديق إيثريوم تتيح الرصيد على الشبكة.

ورغم التطور الجديد، ستحتاج بلاك روك إلى تقديم نموذج S-1 والحصول على الموافقة قبل إدراج الصندوق في السوق.

وتراجع سعر ETH لفترة وجيزة إلى 2,870 دولار قبل أن يرتد فوق 3,000 دولار، بينما لاحظ المحللون زيادة عمليات الشراء من الحيتان عند الهبوط.

أفادت تقارير بأن بلاك روك، أكبر مدير أصول عالميًا، قدّمت طلبًا لإطلاق صندوق إيثريوم مُرصَّد على الشبكة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية.

وسينضم الصندوق الجديد إلى صندوق iShares Ether Fund) ETHA)، الذي تجاوزت أصوله 13 مليار دولار منذ إطلاقه.

وتراجع سعر إيثريوم إلى نحو 2,850 دولار قبل أن يتعافى مجددًا فوق 3,000 دولار وقت كتابة هذه السطور.

دفع بلاك روك نحو صندوق إيثريوم مُرصَّد على الشبكة

وسّعت بلاك روك حضورها في قطاع رصيد الإيثريوم عبر تسجيل صندوق iShares Staked Ethereum Trust ETF كصندوق قانوني جديد في ولاية ديلاوير.

وأكدت سجلات دائرة الشركات في ديلاوير تأسيس الصندوق رسميًا في 19 نوفمبر، وفقًا لما نقله إريك بالشوناس، المدير التنفيذي في بلومبيرغ.

BlackRock is planning to file for a Staked Ethereum ETF, as per the Delaware name registration. '33 Act. Filing coming soon. pic.twitter.com/NmAsQhcq5D — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 19, 2025

لم يتضمن الإيداع أي مستندات تفصيلية عن المنتج. وتولّى عملية التسجيل دانيال شفيغر، المدير في بلاك روك والمقيم في ويلمنغتون، وهو نفسه الذي أشرف على إنشاء صندوق iShares Ethereum Trust في أواخر 2023.

وما زالت بلاك روك مطالبة بتقديم نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية قبل السماح للصندوق بالمضي نحو الإطلاق.

وسُجّل الصندوق بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، ما يفرض على بلاك روك تقديم إفصاحات شاملة قبل عرض أي منتج استثماري للجمهور.

وبعد تقديم ملف الأمس، انضمّت بلاك روك إلى مديري الأصول مثل 21Shares وفيديليتي وفرانكلين تمبلتون وغراي سكيل في السعي لإضافة خاصية الرصيد على الشبكة إلى صناديق الإيثريوم الخاصة بهم.

في المقابل، سجّلت صناديق الإيثريوم الفورية تدفّقات خارجة طوال الأيام السبعة الماضية، في ظل التراجع الواسع الذي يشهده سوق العملات الرقمية خلال الأسابيع الأخيرة.

هل يستعد سعر ETH لمرحلة تعافٍ قريبة؟

يمثّل طلب بلاك روك لإضافة خاصية الرصيد على الشبكة إلى صندوق الإيثريوم الخاص بها تطورًا إيجابيًا لمنظومة إيثريوم.

وفي ظل هذا الحدث، تعافى سعر ETH سريعًا من قاع يومي عند 2,870 دولار.

كما أشار المحلل CryptosRus إلى أن إيثريوم يختبر حاليًا واحدًا من أهم مستويات دعمه على المخطط السعري.

ويتقاطع مستوى 2,800 دولار مع السعر المُتحقّق لكل من المستثمرين الأفراد وكبار الحائزين، وهو مستوى حدّد تاريخيًا قيعان دورات إيثريوم. وأشار المحلل إلى أن ETH لامس هذا النطاق “بدقة”.

وتُظهر بيانات الرسم البياني أن المحافظ الصغيرة تقلّص تعرضها، بينما تواصل المحافظ التي تحتفظ بـ10,000 ETH أو أكثر التراكم، وهو سلوك يظهر عادة قرب مناطق القاع.

وتدعم بيانات التصفية هذا المشهد؛ إذ ظلّت تصفيات المراكز الطويلة محدودة رغم انخفاض الأسعار، ما يشير إلى أن البيع القسري تراجع إلى حدٍّ كبير.

وأضاف المحلل أن هبوط سعر ETH اليوم لم يكن حركة اعتيادية، بل اختبارًا لمنطقة دعم محورية ميّزتها عمليات التجميع من الحيتان.

ETHEREUM IS SITTING ON ITS MOST IMPORTANT ON-CHAIN SUPPORT$ETH flushed to $2.87K earlier today, and then ripped right back once Nvidia crushed earnings. But the bounce isn’t the real story — the level is. $2.8K is a massive on-chain floor. It lines up with the realized price… pic.twitter.com/nMTvJhb0qD — CryptosRus (@CryptosR_Us) November 20, 2025