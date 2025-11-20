هاكر يرفض المكافأة ويطالب بـ 50 إيثيريوم في هجوم منصة Shibarium

أبرز النقاط

يطالب هاكر Shibarium بالحصول على “50 إيثيريوم أو لا شيء” كمكافأة.

أكّد فريق شبكة Shibarium أن هذا السلوك يوضح أن الهاكر يسعى للإضرار بالبروتوكول.

بدأ الهاكر في سبتمبر بتحريك الأموال التي استولى عليها.

طالب الهاكر المسؤول عن اختراق منصة Shibarium، حلّ الطبقة الثانية التابع لشيبا إينو، بالحصول على مكافأة قدرها 50 إيثيريوم، أي ما يتجاوز 150 ألف دولار وفق سعر السوق الحالي.

وأوضح فريق شبكة Shibarium في تحديث عبر منصة X أن عرض المكافأة السابق البالغ 25 إيثيريوم سينخفض يوميًا إلى أن تنتهي فترة المطالبة.

الهاكر يواصل المساومة على مكافأة Shibarium

اشارت شبكة Shibarium إن الهاكر الذي استغل المنصة يرفض قبول أي مكافأة تقل عن 50 إيثيريوم. وترى الشبكة إن تصرفاته تؤكد أنه يسعى للإضرار بالنظام البيئي والمشاريع المرتبطة به، إذ تضررت بالفعل مشاريع مثل Roaring Kitty وBad Idea Ai وLTD نتيجة الهجوم.

UPDATE: This bounty is now decaying every day until the end of claim period arrives. The hacker has already replied once again saying "50eth or nothing" so we can assume this person has a very smooth brain and only wants to see K9 Finance DAO, and by extension, all of Shibarium… https://t.co/WfFMuyiNEn — Shibarium Network (@ShibariumNet) November 19, 2025

وأضاف الفريق في منشور حديث على منصة X: «كل فريق عمل بجد لبناء مشروعه على Shibarium وتضرر من هذا الحدث يستحق نهاية إيجابية، وكنا نأمل أن نصل إلى حل يرضي الجميع».

وكانت الشبكة قد قدّمت عروضًا متعددة للهاكر، من بينها عرض نهائي بقيمة 25 إيثيريوم. ورغم اعتقاد بعض المتابعين على X، مثل MRShimamoto، بأن المنفّذ سيقبل بهذا العرض، فإن الطلب الجديد من الهاكر يشير إلى العكس.

🚨Breaking News🚨 25 ETH bounty for Shibarium Bridge Hacker – final offer. I don't think they deserve it. Let's see if they foolishly miss their last chance to profit from K9…. ⏳💸#ShibArmy please spread the news! pic.twitter.com/tEOIllevgk — Shima (@MRShimamoto) November 8, 2025

الهاكر يصرّف الأموال المسروقة من جسر Shibarium

وقع الهجوم على جسر Shibarium في سبتمبر، حين رصدت شركة الأمن السيبراني PerkShield نشاطًا مريبًا على الشبكة. وكشف التحقيق أن المهاجم استغل قرضًا فوريًا للحصول على 4.6 مليون من عملة BONE، لكن فريق شيبا إينو جمّد هذه العملات على الفور.

قدّم فريق Shibarium للهاكر عرض مكافأة “وايت هات” ووعد بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية إذا أعاد الأموال قبل انتهاء المهلة المحددة.

لكن بدل إعادة المبالغ، صرف الهاكر ما استولى عليه من أموال، بحسب ما رصده كريستوفر جونسون، رئيس Lightspeed Crypto ومستشار مشروع Bad Idea AI (BAD).

ومنذ ذلك الوقت، استمرت المفاوضات بين الجانبين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فريق Shibarium سيوافق على مطالب الهاكر الأخيرة.