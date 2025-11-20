Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

هاكر يرفض المكافأة ويطالب بـ 50 إيثيريوم في هجوم منصة Shibarium

طلب الهاكر من منصة Shibarium دفع 50 إيثيريوم، أي ما يقارب 150 ألف دولار، كمكافأة مقابل إنهاء الاختراق.

نادين حداد بواسطة نادين حداد محمد إقبال محرر محمد إقبال تم التحديث 2 دقائق قراءة
هاكر يرفض المكافأة ويطالب بـ 50 إيثيريوم في هجوم منصة Shibarium

أبرز النقاط

  • يطالب هاكر Shibarium بالحصول على “50 إيثيريوم أو لا شيء” كمكافأة.
  • أكّد فريق شبكة Shibarium أن هذا السلوك يوضح أن الهاكر يسعى للإضرار بالبروتوكول.
  • بدأ الهاكر في سبتمبر بتحريك الأموال التي استولى عليها.

طالب الهاكر المسؤول عن اختراق منصة Shibarium، حلّ الطبقة الثانية التابع لشيبا إينو، بالحصول على مكافأة قدرها 50 إيثيريوم، أي ما يتجاوز 150 ألف دولار وفق سعر السوق الحالي.

وأوضح فريق شبكة Shibarium في تحديث عبر منصة X أن عرض المكافأة السابق البالغ 25 إيثيريوم سينخفض يوميًا إلى أن تنتهي فترة المطالبة.

الهاكر يواصل المساومة على مكافأة Shibarium

اشارت شبكة Shibarium إن الهاكر الذي استغل المنصة يرفض قبول أي مكافأة تقل عن 50 إيثيريوم. وترى الشبكة إن تصرفاته تؤكد أنه يسعى للإضرار بالنظام البيئي والمشاريع المرتبطة به، إذ تضررت بالفعل مشاريع مثل Roaring Kitty وBad Idea Ai وLTD نتيجة الهجوم.

وأضاف الفريق في منشور حديث على منصة X: «كل فريق عمل بجد لبناء مشروعه على Shibarium وتضرر من هذا الحدث يستحق نهاية إيجابية، وكنا نأمل أن نصل إلى حل يرضي الجميع».

وكانت الشبكة قد قدّمت عروضًا متعددة للهاكر، من بينها عرض نهائي بقيمة 25 إيثيريوم. ورغم اعتقاد بعض المتابعين على X، مثل MRShimamoto، بأن المنفّذ سيقبل بهذا العرض، فإن الطلب الجديد من الهاكر يشير إلى العكس.

الهاكر يصرّف الأموال المسروقة من جسر Shibarium

وقع الهجوم على جسر Shibarium في سبتمبر، حين رصدت شركة الأمن السيبراني PerkShield نشاطًا مريبًا على الشبكة. وكشف التحقيق أن المهاجم استغل قرضًا فوريًا للحصول على 4.6 مليون من عملة BONE، لكن فريق شيبا إينو جمّد هذه العملات على الفور.

قدّم فريق Shibarium للهاكر عرض مكافأة “وايت هات” ووعد بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية إذا أعاد الأموال قبل انتهاء المهلة المحددة.

لكن بدل إعادة المبالغ، صرف الهاكر ما استولى عليه من أموال، بحسب ما رصده كريستوفر جونسون، رئيس Lightspeed Crypto ومستشار مشروع Bad Idea AI (BAD).

ومنذ ذلك الوقت، استمرت المفاوضات بين الجانبين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فريق Shibarium سيوافق على مطالب الهاكر الأخيرة.

أخبار العملات الرقمية, الأخبار, خبر اليوم
نادين حداد
نادين حداد

نادين صحفية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعد خبرة 3 سنوات في تغطية الأخبار التقنية، انضمت في يوليوز 2025 إلى فريق النسخة العربية على منصة CoinSpeaker لنقل و مشاركة أهم أحداث و أخبار مجال البلوك تشين و العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

Share:
مقالات ذات صلة