7 متداولين خسروا كل شيء بسبب التداول بالرافعة المالية العالية

أبرز النقاط

تسببت تقلبات الأسعار بخسائر ضخمة لمتداولين مشهورين مثل جيمس وين وماتشي بيغ براذر.

حيتان منصة Hyperliquid تراهن ضد عملات رقمية صغيرة القيمة السوقية.

أحد كبار المتداولين على Hyperliquid راهن بأكثر من 300 مليون دولار على هبوط أسعار البيتكوين والإيثريوم.

رغم أن بعض أبرز متداولي منصة Hyperliquid تعلّموا درسًا مكلفًا بعد رهاناتهم ذات الرافعة المالية العالية، فإن شركة Abraxa Capital الاستثمارية التي تتخذ من لندن مقرًا لها ما زالت تراهن بقوة على السوق.

شهدت سوق العملات الرقمية خلال الشهر الماضي تقلبات حادة، حيث تعرّضت الأصول الكبرى لعمليات بيع واسعة. فقد هبط سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 16.7٪ خلال 30 يومًا، بينما تراجعت الإيثريوم (ETH) بنسبة أكبر بلغت 28٪ من قيمتها.

تلقّى متداولو العقود الدائمة ضربة قاسية، إذ تشير بيانات Lookonchain إلى أن المتداول الشهير جيمس وين انتقل من أرباح بلغت 87 مليون دولار إلى خسائر تجاوزت 21.9 مليون دولار.

Stay away from high-leverage trading. It might bring you big profits at first, but in the end, it'll wipe out everything you’ve earned. Just ask the seven traders below. pic.twitter.com/mp6LPU5xf4 — Lookonchain (@lookonchain) November 6, 2025

خسر المتداول ماتشي بيغ براذر، وهو أحد مستخدمي منصة Hyperliquid، نحو 14.9 مليون دولار. كما تكبّد متداول مجهول الهوية، كان قد حوّل 125 ألف دولار إلى 43 مليون دولار من الأرباح، خسائر تقارب 180 ألف دولار.

وكتبت شركة تحليل الأسواق محذّرة:

“ابتعد عن التداول بالرافعة المالية العالية، فقد يمنحك أرباحًا كبيرة في البداية، لكنه في النهاية سيمحو كل ما كسبته.”

وشهد متداول آخر، كان يحقق سلسلة انتصارات متتالية بلغت 14 صفقة ناجحة، خسارة قدرها 30.2 مليون دولار. كما خسر كل من Aguila Trades وGambler @qwatio والمتداول الأكبر خسارة على المنصة مبالغ قدرها 37.6 مليون دولار و28.8 مليون دولار و45 مليون دولار على التوالي.

ما الذي تفعله حيتان منصة Hyperliquid الآن؟

لا تزال الرهانات الضخمة تقود المشهد على منصة Hyperliquid. ووفقًا لبيانات CoinGlass، تبلغ القيمة الإجمالية لمراكز الحيتان على المنصة نحو 5.8 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار في صفقات شراء (Longs) و3.1 مليارات دولار في صفقات بيع (Shorts).

ومع الزخم الإيجابي الأخير، تحوّل نسبة مراكز البيتكوين الطويلة إلى القصيرة إلى 56٪ مقابل 44٪. أما الإيثريوم فتسير على النهج نفسه، حيث يراهن 55.9٪ من المتداولين على استمرار الاتجاه الصعودي. في المقابل، ما تزال الحيتان متحفظة تجاه العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة وتستمر في الرهان على هبوط أسعارها.

أما المتداول الأكبر على منصة العقود الدائمة اللامركزية، Abraxa Capital، فقد فتح مركز بيع ضخم على الإيثريوم بقيمة 174 مليون دولار عند سعر دخول 3,527 دولارًا، إلى جانب مركز بيع آخر على البيتكوين بقيمة 128.4 مليون دولار عند 111,616 دولارًا.

وتحقق الشركة حاليًا أرباحًا غير محققة تبلغ 17.2 مليون دولار.