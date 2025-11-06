المحللون منقسمون حول اتجاه سعر بيتكوين: هل يستمر الصعود حتى 2027 أم يبدأ هبوط جديد في 2026؟

أبرز النقاط

ينقسم المحللون في رؤيتهم للدورة الحالية للسوق بين من يتوقع استمرار الصعود حتى عام 2027، ومن يرى أن السوق سيتحول إلى اتجاه هابط في 2026.

يرى المتفائلون أن تخفيف سياسات الاحتياطي الفيدرالي وضخ السيولة المتوقع سيخلقان بيئة داعمة للنمو المستمر، في حين يستند المتشائمون إلى الأنماط التاريخية التي سبقت كل موجة هبوط سابقة.

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 0.25% في 29 أكتوبر، وأعلن أنه سيوقف تقليص ميزانيته العمومية في الأول من ديسمبر. ووفقًا لبيانات البورصات، تراجعت بيتكوين بنسبة 2.55% بعد الإعلان لتستقر عند نحو 110,764 دولارًا.

أما المحلل لارك ديفيس، فيُعد من أبرز المؤيدين لسيناريو استمرار السوق الصاعد، إذ يرى أن البيئة الاقتصادية الكلية انقلبت تمامًا عن عام 2022 الذي شهد سياسة نقدية متشددة. وأكد أن المستثمرين الذين ينتظرون انهيارًا مشابهًا لعام 2022 “يلعبون اللعبة الخطأ”، لأن الظروف الحالية تمثل العكس تمامًا.

بلغ رصيد الحساب العام لوزارة الخزانة الأميركية نحو 939.58 مليار دولار حتى 4 نوفمبر، إلا أن هذه الأموال مجمدة حتى يتوصل الكونغرس إلى حل لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 36 يومًا.

وفي 5 نوفمبر، أصبح هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

ويرى ديفيس ومعه المحللون المتفائلون أن هذه السيولة ستتدفق مجددًا إلى الأسواق بمجرد انتهاء الإغلاق، ما سيعزز من فرص استمرار الزخم الصعودي.

المحللون المتشائمون يستندون إلى أنماط الدورات السابقة

صرّح المحلل بنجامين كوين أن إغلاق سعر بيتكوين (BTC) عدة مرات دون المتوسط المتحرك لـ50 أسبوعًا سيؤكد تكوين قمة الدورة الحالية، كما حدث في الدورات السابقة، متوقعًا أن يشهد عام 2026 سوقًا هابطًا يتماشى مع أنماط السنوات المتوسطة تاريخيًا.

#BTC is at a critical level. Multiple closes below the 50W would confirm the top being in as it always has each cycle. Regardless of whether the top is in, or if we go slightly higher, I still think 2026 will be a bear market, just like all prior midterm years. pic.twitter.com/4T9fAsQchs — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) November 4, 2025

أما المتداول المعروف باسم دكتور بروفيت فاعتبر التراجع الحالي بداية دورة هبوطية جديدة، متوقعًا أن يتراوح سعر بيتكوين بين 54,000 و60,000 دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2026.

This is not a correction only Its the start of the bear market My final targets are 54-60k region Expect to be hit in Sept. October 2026 — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) November 5, 2025

وخلال 24 ساعة فقط في 5 نوفمبر، سجّلت الأسواق تصفية مراكز بقيمة 1.73 مليار دولار في العملات الرقمية، منها 1.32 مليار دولار من صفقات الشراء (Long)، في حين أظهر مؤشر الخوف والطمع من CNN مستوى 21 نقطة، ما يعكس حالة خوف شديد تسود بين المستثمرين.

المحللون المتفائلون يراهنون على التحول في سياسة الفيدرالي

يرى المحلل مايكل فان دي بوب أن سعر بيتكوين قد يبلغ 1.2 مليون دولار بعد موجة صعود تمتد لعامين إضافيين، مخالفًا لتوقعات السوق التي ترجّح أن القمة قريبة من 115,000 دولار حاليًا.

This is the type of cycle where everybody thinks that we're topping out with #Bitcoin at $115K. Just before the bull goes on for 2 years more and it tops at $1.2M. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 27, 2025

أما المحلل المعروف بلان بي (PlanB) فأشار إلى أن القمة قد تأتي في 2026 أو 2027 أو حتى 2028، موضحًا أن مؤشرات السوق الصاعد التقليدية لم تظهر بعد. وأضاف أن الفترة الممتدة من ستة أشهر قبل النصف إلى 18 شهرًا بعده كانت دائمًا مربحة تاريخيًا، وهو ما تحقق بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025 بعائدات بلغت نحو 3 أضعاف.

وأكد بلان بي أن انهيارًا بنسبة 80% لا يمكن أن يحدث دون مرحلة صعود قوية تسبقه، مشيرًا إلى أن مؤشرات ذروة الحماس (FOMO) مثل RSI فوق 80 وMVRV فوق 3 لم تظهر بعد.

What do you currently think about your thesis regarding the potential arrival at the market top within 18 months of the halving? — Riwa ⚡ (@riwa91) October 31, 2025

بدوره، توقّع لارك ديفيس استمرار الدورة حتى منتصف 2026 مستندًا إلى بقاء مؤشر التصنيع ISM دون مستوى 50 لأكثر من عامين، ما يعني غياب إشارة التوسع الاقتصادي. وأوضح أن الدورة الاقتصادية التقليدية ذات الأربع سنوات تتضمن عامين من النمو يعقبهما عامان من الانكماش، ما كان سيقود إلى ذروة في الربع الرابع من 2025 في الظروف العادية.

Everyone's expecting this cycle to peak in Q4 this year. But I think we're going way deeper into 2026. Here's why: The classic 4-year business cycle usually have 2 years of expansion and 2 years contraction. That should’ve lined up with a Q4 2025 top. But this time, the ISM… pic.twitter.com/yoCVd6r7LZ — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 1, 2025

في الوقت نفسه، سجّل مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة أعلى إغلاق في تاريخه يوم 15 أكتوبر، بحسب بيانات السوق.

ويرتبط حسم الجدل الدائر حول اتجاه السوق بموعدين أساسيين: انتهاء الإغلاق الحكومي، واختيار خليفة جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026. وقد أكّد وزير الخزانة سكوت بيسنت في 27 أكتوبر أن القائمة المختصرة تضم خمسة مرشحين من داخل مجلس الاحتياطي وخارجه من كبار التنفيذيين الماليين.